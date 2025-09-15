Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên: Đưa dịch vụ y tế chất lượng đến gần dân hơn 15/09/2025 17:10

(PLO)- "Đưa dịch vụ y tế chất lượng đến gần hơn với người dân, giảm tải cho tuyến trên...”, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết trong hội nghị tổng kết chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn.

Ngày 15-9, tại Đồng Nai, Bộ Y tế phối hợp với Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tổ chức hội nghị tổng kết chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn.

Tham dự hội nghị có Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai Tôn Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Lê Trường Sơn; lãnh đạo Sở Y tế của 15 tỉnh.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VH.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh, y tế cơ sở là nền tảng của hệ thống y tế quốc gia, cần được quan tâm đầu tư toàn diện về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực. Đặc biệt mới đây Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 72 về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

“Nghị quyết đưa ra nhiều giải pháp đột phá, đầu tư toàn diện cho hệ thống y tế cơ sở, xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử với từng người dân theo vòng đời, tổ chức khám sức khỏe định kỳ miễn phí hàng năm, tiến tới miễn viện phí toàn dân. Đây là bước chuyển quan trọng nhằm đưa dịch vụ y tế chất lượng đến gần hơn với người dân, giảm tải cho tuyến trên”, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết thêm.

Dự án phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn được triển khai tại 15 tỉnh trong cả nước từ năm 2019 nhằm nâng cao năng lực của mạng lưới y tế cơ sở. Bộ Y tế cam kết tiếp tục đồng hành cùng các địa phương, hướng tới mục tiêu đến năm 2030 mọi người đều được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng tại nơi sinh sống.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: VH.

Trong phát biểu tại hội nghị, PGS.TS Phan Lê Thu Hằng - Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính (Bộ Y tế), cho biết chương trình "Đầu tư phát triển Mạng lưới Y tế cơ sở vùng khó khăn" sử dụng vốn ADB với thời gian triển khai thực hiện từ 2019 đến 2025 đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, đào tạo nâng cao chất lượng nhân lực y tế cơ sở tại 15 tỉnh được xem là Chương trình có ý nghĩa rất quan trọng đối với ngành Y tế trong việc từng bước nâng cao năng lực mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới.

Tổng nguồn vốn thực hiện chương trình 110,6 triệu USD (bao gồm 88,6 triệu USD vốn vay, 12 triệu USD vốn viện trợ không hoàn lại và 10 triệu USD vốn đối ứng).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Lê Trường Sơn cho biết, trong thời gian qua, được sự quan tâm của Bộ Y tế, Ngân hàng Phát triển châu Á, Đồng Nai đã đầu tư xây mới 20 trạm y tế, sửa chữa 25 trạm y tế cùng với các trang thiết bị y tế đi kèm, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại tuyến y tế cơ sở, y tế thuận lợi và hiệu quả cao hơn.