TP.HCM cử bác sĩ giỏi ra Côn Đảo điều trị bệnh nhân chấn thương nặng 08/09/2025 09:31

(PLO)- Bệnh viện Bình Dân đã cử thêm bác sĩ giỏi ra đặc khu Côn Đảo điều trị cho bệnh nhân bị chấn thương nặng thay vì chuyển về bệnh viện.

Ngày 8-9, Sở Y tế TP.HCM cho biết mới đây Bệnh viện Bình Dân (TP.HCM) đã cử thêm bác sĩ giỏi ra đặc khu Côn Đảo để điều trị cho người bệnh bị chấn thương nặng do tai nạn giao thông, thay vì chuyển bệnh nhân về bệnh viện.

Theo đó, sáng sớm 8-9, TS.BS Nguyễn Tạ Quyết, Trưởng khoa Gan Mật, Bệnh viện Bình Dân, đã bay ra Côn Đảo để hỗ trợ điều trị cho một bệnh nhân chấn thương nặng vừa nhập viện cấp cứu tại Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo 1 ngày trước đó.

Theo báo cáo nhanh của bác sĩ Lý Bảo Duy, bác sĩ Ngoại khoa của Bệnh viện Bình Dân đang công tác luân phiên đợt 1 tại Côn Đảo, một học sinh nam (17 tuổi) vừa được chuyển cấp cứu đến Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo trong tình trạng rất nặng sau té ngã do tai nạn giao thông.

TP.HCM cử bác sĩ giỏi ra Côn đảo điều trị bệnh nhân chấn thương nặng. Ảnh: SYT

Bệnh nhân bị xe tông từ phía sau, bị té ngã văng về phía trước 4 m. Ngay sau đó người nhà đưa bệnh nhân đến Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo.

Tình trạng bệnh nhân lúc nhập viện có vài vết xây xát vùng hông lưng trái, vùng ngực và mạn sườn phải. Bụng ấn đau khắp toàn bụng, đau nhiều ở 1/2 bụng trái.

Kết quả siêu âm tại giường cho thấy có tổn thương thận trái, dịch bụng lượng ít đến vừa khu trú vùng hạ vị, chụp MSCT (chụp cắt lớp điện toán đa lát cắt) cho thấy chấn thương thận trái độ 4 kèm ổ tụ dịch và máu quanh thận trái.

Ngoài ra bệnh nhân còn bị chấn thương lách độ 3, dập đuôi tuỵ, dịch tự do trong ổ bụng, nghi dịch máu.

Bệnh nhân được truyền 1 đơn vị hồng cầu lắng và 4 đơn vị huyết tương. Hiện bệnh nhân tạm ổn định, tiếp tục được theo dõi và chăm sóc tích cực.

Sở Y tế đánh giá cao quyết định của Giám đốc Bệnh viện Bình Dân về việc cử thêm bác sĩ chuyên khoa giỏi ra Côn Đảo để tăng cường chuyên gia tư vấn, hội chẩn và chăm sóc chữa trị cho bệnh nhân bị chấn thương nặng thay vì chuyển người bệnh về bệnh viện. Đây là phương án an toàn nhất cho người bệnh bị chấn thương bụng kín.

Hơn nữa, hiện tại Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo đã có đủ phương tiện điều trị, nhất là phòng mổ và ngân hàng máu vừa được các bệnh viện TP triển khai cho đặc khu Côn đảo.