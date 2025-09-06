Thêm tin vui cho người dân đặc khu Côn Đảo 06/09/2025 19:11

(PLO)- Ca mổ nội soi đầu tiên tại đặc khu Côn Đảo được thực hiện bởi bác sĩ chuyên khoa đến từ TP.HCM.

Chiều 6-9, Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo (đặc khu Côn Đảo, TP.HCM) vừa thực hiện thành công ca mổ nội soi cắt ruột thừa viêm cho một bệnh nhân.

Trước đó, bệnh nhân nam, 36 tuổi, nhập viện với triệu chứng đau vùng hố chậu phải.

Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị viêm ruột thừa cấp.

BS CKII Lý Bảo Duy là bác sĩ Bệnh viện Bình Dân, TP.HCM, vừa được tăng cường ra công tác tại Côn Đảo đã tiến hành hội chẩn từ xa với Ban giám đốc Bệnh viện Bình Dân. Sau hội chẩn, ca bệnh này được chỉ định phẫu thuật.

Với hệ thống máy phẫu thuật nội soi hiện đại vừa được trang bị tại Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo, ca mổ nội soi được BS Duy và ekip tiến hành lúc 16 giờ chiều 6-9.

Ca mổ nội soi được thực hiện bởi bác sĩ chuyên khoa TP.HCM luân phiên đến công tác tại Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo. Ảnh: LH

Trước đó, ngày 3-9, 7 bác sĩ chuyên khoa đến từ các bệnh viện hàng đầu tại TPHCM đã được điều động, luân chuyển đến công tác tại Trung tâm Y tế Quân dân y Đặc khu Côn Đảo.

Việc này nhằm góp phần nâng cao chất lượng y tế tại đặc khu, với mục tiêu người dân và cả du khách được tiếp cận với dịch vụ y tế chuyên nghiệp và chất lượng.

Đợt công tác của các bác sĩ kéo dài từ ngày 3 đến 30-9. Trong chuyến công tác này, các bác sĩ không chỉ khám chữa bệnh cho người dân đặc khu Côn Đảo mà còn chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn, hỗ trợ nâng cao năng lực cho đội ngũ y tế địa phương.