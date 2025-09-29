TP.HCM: Dự án đường Nguyễn Duy Trinh tăng vốn hơn gấp đôi, lùi tiến độ hoàn thành 29/09/2025 10:52

(PLO)- Dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh (đoạn từ Vành Đai 2 đến đường vào Khu công nghiệp Phú Hữu), được nâng tổng mức đầu tư lên hơn 1.859 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2028.

Sáng 29-9, tại kỳ họp thứ tư, HĐND TP.HCM khóa X đã thông qua dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh (đoạn từ Vành Đai 2 đến đường vào Khu công nghiệp Phú Hữu).

Theo đó, chủ đầu tư dự án được điều chỉnh từ Khu Quản lý giao thông đô thị số 2 thành Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông.

Xe tải trọng lớn chạy rầm rập cả ngày trên đường Nguyễn Duy Trinh. Ảnh: THUẬN VĂN

Địa điểm thực hiện dự án được điều chỉnh từ quận 2 thành phường Long Trường. Tổng mức đầu tư được điều chỉnh từ hơn 832 tỉ đồng thành hơn 1.859 tỉ đồng. Nhóm dự án được điều chỉnh từ nhóm B thành nhóm A.

Đồng thời, thời gian thực hiện dự án từ 2017-2021 thành 2017-2028. Dự kiến quý II và quý III năm 2025 sẽ thực hiện lập, trình quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Quý III và quý IV năm 2025 khảo sát, lập, thẩm định, phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi. Quý I và quý II năm 2026 khảo sát, lập, duyệt thiết kế bản vẽ thi công. Quý I và quý IV năm 2026 thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Đến quý III và quý IV năm 2026 lựa chọn nhà thầu để thi công công trình. Quý IV năm 2026 đến quý IV năm 2027 sẽ thực hiện khởi công xây dựng công trình và hoàn thành công trình. Năm 2028 thực hiện công tác lập hồ sơ nghiệm thu, quyết toán.

Theo UBND TP.HCM, dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh (đoạn từ Vành Đai 2 đến đường vào Khu công nghiệp Phú Hữu), được phê duyệt hồi cuối tháng 10-2019, sau đó, phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án hồi tháng 4-2022.

Tuy nhiên, đến nay, dự án chưa thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng nên chưa có mặt bằng để triển khai thi công, tổng mức đầu tư tăng cao hơn so với chủ trương đã được HĐND TP quyết định.

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh (đoạn từ Vành Đai 2 đến đường vào Khu công nghiệp Phú Hữu) sẽ giúp hoàn chỉnh hệ thống giao thông khu vực, giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông trên địa bàn.