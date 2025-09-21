Cận cảnh 'tuyến đường đau khổ' Nguyễn Duy Trinh sắp được mở rộng

(PLO)- Đường Nguyễn Duy Trinh đoạn từ Vành đai 2 đến Khu công nghiệp Phú Hữu sắp được mở rộng lên 30m, kỳ vọng xóa điểm đen ùn tắc, tai nạn dai dẳng nhiều năm qua.

Mới đây, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP.HCM đã tiến hành khảo sát thực tế dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường Nguyễn Duy Trinh đoạn từ Vành đai 2 đến Khu công nghiệp Phú Hữu.

Theo kế hoạch, đoạn đường dài 1,6km này sẽ được mở rộng từ 7 m lên 30 m với 6 làn xe lưu thông, tổng mức đầu tư lên đến hơn 3.600 tỉ đồng. Thời gian thực hiện dự án dự kiến từ năm 2025 đến 2029. Dự án sẽ được trình HĐND TP.HCM xem xét, thông qua chủ trương đầu tư tại kỳ họp thứ 4, khóa X sắp tới.
Ghi nhận của PV PLO vào ngày 21-9 cho thấy, tuyến đường Nguyễn Duy Trinh hiện nay giống như một chiếc “nút thắt cổ chai” của khu Đông TP.HCM.
Mặt đường hẹp, chỉ khoảng 7m, không có dải phân cách, xe máy thường xuyên phải đi sát xe tải trọng lớn.
Đường chỉ vừa đủ cho hai xe container lưu thông ngược chiều nhau.
Xe máy thường xuyên phải chen chúc, len lỏi vào từng khoảng trống giữa những chiếc xe tải hạng nặng, xe bồn, xe container rầm rập qua lại, một cảnh tượng khiến ai chứng kiến cũng rùng mình, lo lắng.
Bên lề đường, vỉa hè gần... biến mất bởi hàng quán lấn chiếm, người đi bộ buộc phải tràn xuống lòng đường, đối mặt trực tiếp với dòng xe nguy hiểm.
Xe tải trọng lớn chạy rầm rập cả ngày trên đường Nguyễn Duy Trinh.
Đặc biệt, đoạn đường Nguyễn Duy Trinh dài 1,6 km từ vòng xoay Phú Hữu đến cổng Khu công nghiệp Phú Hữu từ lâu đã trở thành điểm đen tai nạn giao thông.
Từ năm 2024 đến tháng 6-2025, nơi đây đã xảy ra 10 vụ tai nạn nghiêm trọng làm 6 người chết, một con số báo động.
Dù cơ quan chức năng đã lắp đặt nhiều biển cảnh báo và thống kê các vụ tai nạn chết người, tình hình vẫn không mấy cải thiện.
Anh Nguyễn Xuân Thịnh, một người dân sống tại khu vực này, chia sẻ đầy bất an: "Ngày nào tôi cũng phải đưa đón con đi học trên tuyến đường này. Nhà ở đây rồi thì đành chịu, chứ thực sự rất sợ. Đã chứng kiến không biết bao nhiêu vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra".
Chị Lê Hoàng Mỹ Duyên (ngụ phường Cát Lái) cũng bức xúc: "Ở đây đi đường vào buổi tối hay giờ cao điểm không khác gì ác mộng. Xe container chiếm hết cả mặt đường, xe máy chẳng còn chỗ nào để đi. Dự án mở rộng nghe nói có từ lâu mà đến giờ vẫn chưa thấy triển khai.”
Đường Nguyễn Duy Trinh là tuyến giao thông huyết mạch kết nối các khu dân cư, doanh nghiệp, bãi vật liệu xây dựng và đặc biệt là cảng Phú Hữu. Mỗi ngày có hàng ngàn lượt xe tải, xe container lưu thông trên tuyến này nhưng hạ tầng lại chưa tương xứng với mật độ vận tải nặng nề ấy.
Thực tế, dự án nâng cấp tuyến đường này không phải là kế hoạch mới. Từ năm 2015, UBND TP.HCM đã phê duyệt chủ trương đầu tư theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao), với tổng vốn 930 tỉ đồng, Công ty CP Vận tải và Thương mại quốc tế (ITC) làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn dậm chân tại chỗ. Dự án đã 4 lần thay đổi chủ trương đầu tư, số vốn đội từ 930 tỉ đồng lên 3.600 tỉ đồng.
