Cận cảnh 'tuyến đường đau khổ' Nguyễn Duy Trinh sắp được mở rộng
NHƯ NGỌC - THUẬN VĂN
(PLO)- Đường Nguyễn Duy Trinh đoạn từ Vành đai 2 đến Khu công nghiệp Phú Hữu sắp được mở rộng lên 30m, kỳ vọng xóa điểm đen ùn tắc, tai nạn dai dẳng nhiều năm qua.
Mới đây, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP.HCM đã tiến hành khảo sát thực tế dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường Nguyễn Duy Trinh đoạn từ Vành đai 2 đến Khu công nghiệp Phú Hữu.
Xe máy thường xuyên phải chen chúc, len lỏi vào từng khoảng trống giữa những chiếc xe tải hạng nặng, xe bồn, xe container rầm rập qua lại, một cảnh tượng khiến ai chứng kiến cũng rùng mình, lo lắng.
Xe tải trọng lớn chạy rầm rập cả ngày trên đường Nguyễn Duy Trinh.
Dù cơ quan chức năng đã lắp đặt nhiều biển cảnh báo và thống kê các vụ tai nạn chết người, tình hình vẫn không mấy cải thiện.
Thực tế, dự án nâng cấp tuyến đường này không phải là kế hoạch mới. Từ năm 2015, UBND TP.HCM đã phê duyệt chủ trương đầu tư theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao), với tổng vốn 930 tỉ đồng, Công ty CP Vận tải và Thương mại quốc tế (ITC) làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn dậm chân tại chỗ. Dự án đã 4 lần thay đổi chủ trương đầu tư, số vốn đội từ 930 tỉ đồng lên 3.600 tỉ đồng.