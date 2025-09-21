Cận cảnh 'tuyến đường đau khổ' Nguyễn Duy Trinh sắp được mở rộng 21/09/2025 13:47

(PLO)- Đường Nguyễn Duy Trinh đoạn từ Vành đai 2 đến Khu công nghiệp Phú Hữu sắp được mở rộng lên 30m, kỳ vọng xóa điểm đen ùn tắc, tai nạn dai dẳng nhiều năm qua.