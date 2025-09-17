Đến hết năm 2025: TP.HCM dự kiến khởi công, hoàn thành gần 50 công trình 17/09/2025 14:27

(PLO)- TP.HCM dự kiến từ nay đến hết năm 2025 sẽ khởi công 20 công trình, hoàn thành đưa vào sử dụng 25 công trình.

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có văn bản gửi Sở Tài chính TP.HCM về sơ kết tình hình hoạt động 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2025.

Không xảy ra ùn tắc, còn 1 điểm đen tai nạn

Theo đó, từ đầu năm đến nay, TP.HCM đã xảy ra 1.328 vụ TNGT (kể cả va chạm), làm chết 666 người, bị thương 771 người. Tính đến tháng 9, trên địa bàn TP còn lại 1 điểm hay xảy ra tai nạn giao thông ở khu vực trung tâm thành phố (cầu Kênh Một Tấn trên đường Võ Chí Công).

Trên địa bàn TP xác định 24 điểm có nguy cơ ùn tắc giao thông (trong đó 23 điểm tại khu vực Trung tâm TP.HCM, 1 điểm khu vực tại khu vực 2 – Bà Rịa Vũng Tàu). Trong tháng, tình hình trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố được duy trì ổn định, không để xảy ra ùn tắc giao thông.

Sở Xây dựng đang thực hiện chuẩn bị đầu tư giai đoạn 2026-2030 khoảng 154 dự án hạ tầng giao thông

Khối lượng vận tải hành khách công cộng trên địa bàn TP.HCM mới trong 9 tháng đầu năm 2025 ước đạt 47,11 triệu lượt hành khách.

Thực hiện nhiệm vụ do UBND TP giao, trong 9 tháng đầu năm 2025, Sở Xây dựng đã chủ trì tổ chức lập và đã trình cấp thầm quyền quyết định chủ trương đầu tư 11 dự án (trong đó có các dự án rất quan trọng như dự án đường Vành đai 4 TP.HCM, cầu đường Bình Tiên và 4 dự án BOT mở rộng QL1, QL13, QL22, đường trục Bắc Nam).

Hiện nay, Sở Xây dựng đang tiếp tục chuẩn bị đầu tư trong giai đoạn 2026-2030 khoảng 154 dự án hạ tầng giao thông. Từ đầu năm 2025 đến nay, TP đã khởi công 26 dự án; hoàn thành đưa vào sử dụng 30 dự án.

Phấn đấu khởi công 20 công trình, hoàn thành 25 công trình

TP.HCM dự kiến từ nay đến hết năm 2025 khởi công 20 công trình, hoàn thành đưa vào sử dụng 25 công trình.

Cụ thể, phấn đấu khởi công 20 công trình, dự án trọng điểm như cao tốc TP.HCM - Mộc Bài; Nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành với Quốc lộ 50; Vành đai 2 (đoạn từ cầu Phú Hữu đến đường Võ Nguyên Giáp); Vành đai 2 (đoạn từ đường Võ Nguyên Giáp đến đường Phạm Văn Đồng); tuyến đường sắt đô thị số 2 (Bến Thành - Tham Lương);

Mở rộng đường nối cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (đoạn nút giao thông An Phú đến đường Vành đai 2); Nạo vét, xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường bờ Bắc kênh Đôi; cầu đường Nguyễn Khoái; Nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm; Nâng cấp, mở rộng đường phân khu ĐX 144...

Cao tốc TP.HCM - Mộc Bài là một trong những dự án trọng điểm của TP.HCM.

Phấn đấu hoàn thành đưa vào sử dụng 25 công trình, dự án như nút giao An Phú, đường Lương Định Của (đoạn từ nút giao Trần Não đến đường Nguyễn Hoàng), đường Chu Văn An (từ ngã 5 Bình Hòa đến cầu Chu Văn An), đường Mỹ Phước Tân Vạn nối dài, dự án thành phần 3 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu giai đoạn 1, nâng cấp, mở rộng Tỉnh lộ 994 đoạn từ vòng xoay Nhà Lớn Long Sơn đến Quốc lộ 51 và xây dựng mới đoạn từ Quốc lộ 51 đến cầu Cửa Lấp, thành phố Vũng Tàu...

Sở Xây dựng sẽ tiếp tục tham mưu UBND TP báo cáo Thủ tướng Chính phủ về phương án đầu tư tuyến đường sắt Thủ Thiêm – Long Thành kết nối với Cảng HKQT Long Thành. Tham mưu, triển khai chuẩn bị đầu tư dự án tuyến đường sắt đô thị số 1 (Thành phố mới Bình Dương – Suối Tiên, TP.HCM), tuyến đường sắt đô thị số 2 (Bình Dương).

Cạnh đó, sở này tiếp tục tham mưu UBND TP trình HĐND TP ban hành quy định về lộ trình thực hiện chuyển đổi và chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt sử dụng điện, năng lượng xanh trên địa bàn; trình kết quả xây dựng đề án kiểm soát khí thải phương tiện trên địa bàn TP.HCM.