Ba giám đốc Sở được bầu bổ sung Ủy viên UBND TP.HCM

Sáng 14-11, HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 5.
Một trong những nội dung quan trọng của kỳ họp là thực hiện công tác nhân sự HĐND và UBND.
Tại đây, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã trình bày tờ trình về việc bầu Ủy viên UBND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với: ông Nguyễn Toàn Thắng, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP; ông Trần Quang Lâm, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng TP; ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch TP.
Đồng thời, miễn nhiệm Ủy viên UBND đối với bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, do đã được điều động giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn- TNHH Một thành viên.
Sau đó, 161 đại biểu HĐND TP có mặt tại kỳ họp đã tiến hành bỏ phiếu.
Kết quả, ông Nguyễn Toàn Thắng được bầu với tỉ lệ 158/161 (98,1%); ông Trần Quang Lâm được bầu với tỉ lệ 159/161 (98,7%); ông Phan Huy Bình được bầu với tỉ lệ 159/161 (98,7%).
HĐND TP đã thông qua dự thảo nghị quyết xác nhận kết quả bầu chức danh Ủy viên UBND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 và xác nhận kết quả biểu quyết miễn nhiệm Ủy viên UBND TP.HCM.
Ông Nguyễn Toàn Thắng được trao quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM từ tháng 8-2025.
Ông Nguyễn Toàn Thắng sinh năm 1977, là thành ủy viên nhiệm kỳ 2015 - 2020 và 2020 - 2025.
Trước khi hợp nhất TP.HCM và Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, ông Thắng từng giữ chức vụ giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM (cũ). Trước đó ông từng trải qua các chức vụ phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, chủ tịch UBND quận 12 cũ.
Ông Trần Quang Lâm nhận quyết định bổ nhiệm làm giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM từ tháng 9-2025.
Ông Trần Quang Lâm sinh ngày 13-11-1973. Ông có trình độ chuyên môn: thạc sĩ kỹ thuật, kỹ sư xây dựng, cử nhân luật kinh tế, cử nhân chính trị, cao cấp lý luận chính trị.
Ông Lâm có gần 30 năm công tác trong ngành giao thông, xây dựng. Trong đó hơn 20 năm công tác tại Sở GTVT (sau đó là Sở Giao thông công chánh) TP.HCM (cũ).
Ông Phạm Huy Bình nhận quyết định bổ nhiệm làm giám đốc Sở Du lịch TP.HCM từ tháng 9-2025.
Ông Bình có trình độ thạc sĩ kinh tế, cử nhân chính trị, từng giữ chức phó giám đốc Sở Du lịch TP.HCM trước khi làm chủ tịch hội đồng thành viên Saigontourist từ tháng 8-2016 đến nay.