Ba giám đốc Sở được bầu bổ sung Ủy viên UBND TP.HCM 14/11/2025 10:50

Sáng 14-11, HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 5.

Một trong những nội dung quan trọng của kỳ họp là thực hiện công tác nhân sự HĐND và UBND.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã trình bày tờ trình về việc bầu Ủy viên UBND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: THUẬN VĂN

Tại đây, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã trình bày tờ trình về việc bầu Ủy viên UBND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với: ông Nguyễn Toàn Thắng, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP; ông Trần Quang Lâm, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng TP; ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch TP.

Đồng thời, miễn nhiệm Ủy viên UBND đối với bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, do đã được điều động giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn- TNHH Một thành viên.

Đại biểu bỏ phiếu bầu bổ sung 3 ủy viên UBND và miễn nhiệm 1 ủy viên UBND. Ảnh: THUẬN VĂN

Sau đó, 161 đại biểu HĐND TP có mặt tại kỳ họp đã tiến hành bỏ phiếu.

Kết quả, ông Nguyễn Toàn Thắng được bầu với tỉ lệ 158/161 (98,1%); ông Trần Quang Lâm được bầu với tỉ lệ 159/161 (98,7%); ông Phan Huy Bình được bầu với tỉ lệ 159/161 (98,7%).

HĐND TP đã thông qua dự thảo nghị quyết xác nhận kết quả bầu chức danh Ủy viên UBND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 và xác nhận kết quả biểu quyết miễn nhiệm Ủy viên UBND TP.HCM.