Thủ tướng: Kiều bào dù ở đâu cũng có thể trở về cội nguồn thuận lợi nhất 19/11/2025 11:01

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định bà con kiều bào dù ở đâu cũng có thể trở về cội nguồn thuận lợi nhất và bình đẳng trong tiếp cận các nguồn lực của đất nước.

Tối 18-11 theo giờ địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phu nhân Lê Thị Bích Trân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Algeria.

Những tài sản vô giá của quan hệ Việt Nam-Algeria

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ xúc động khi cảm nhận được "tình dân tộc, nghĩa đồng bào"- tài sản vô giá của đất nước ta trong mọi hoàn cảnh; chuyển những tình cảm thân thiết, lời thăm hỏi, chúc sức khỏe, chúc mừng tốt đẹp của Tổng Bí thư Tô Lâm, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới cộng đồng người Việt Nam tại Algeria.

Theo Thủ tướng, Việt Nam và Algeria tuy cách xa nhau về địa lý nhưng đã có mối quan hệ gắn bó từ lâu đời. Hai dân tộc đã kề vai sát cánh, gắn bó, ủng hộ lẫn nhau trong những năm tháng đấu tranh giành độc lập.

Thủ tướng cho biết trong đoàn có sự hiện diện của đại diện gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người luôn được nhân dân Algeria yêu mến, kính trọng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Algeria. Ảnh: VGP

Ông nói sau hơn 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hai nước luôn bên cạnh nhau trong những lúc khó khăn, mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam và Algeria không ngừng được củng cố và phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực. Đó chính là những tài sản vô giá của quan hệ Việt Nam-Algeria.

Thủ tướng đề nghị bà con tiếp tục góp phần để tình cảm này ngày càng đơm hoa, kết trái qua các thế hệ, đưa quan hệ song phương giữa hai nước năm sau tốt hơn năm trước, thập kỷ sau tốt hơn thập kỷ trước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thông tin tới bà con về tình hình trong nước, đặc biệt là những thành tựu đạt được kể từ khi Đổi mới, từ một đất nước bị tàn phá, bao vây, cấm vận trở thành nền kinh tế lớn thứ 32 trên thế giới, thu nhập bình quân đầu người đạt mức trung bình cao, khoảng hơn 5.000 USD...

Chia sẻ với bà con về tình hình thiên tai, bão lũ trong nước những ngày này, Người đứng đầu Chính phủ khẳng định, mục tiêu cao nhất của Đảng, Nhà nước ta là giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc và đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng hạnh phúc, ấm no.

Thủ tướng đề nghị bà con tiếp tục góp phần để tình cảm này ngày càng đơm hoa, kết trái qua các thế hệ. Ảnh: VGP

Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến đồng bào ta ở nước ngoài

Thủ tướng nêu rõ Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến đồng bào ta ở nước ngoài, xác định cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời, là nguồn lực quan trọng của cộng đồng dân tộc Việt Nam.

Đánh giá cao cộng đồng tại Algeria luôn đoàn kết, có cuộc sống khá ổn định và hội nhập tốt vào xã hội sở tại, Thủ tướng cho biết các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đã được cụ thể hóa với nhiều luật, nghị định, chính sách nhằm hỗ trợ, chăm lo, tạo điều kiện, thuận lợi, thông thoáng cho cộng đồng như về quốc tịch, nhà ở…

Qua đó, bà con kiều bào dù ở đâu cũng có thể trở về cội nguồn thuận lợi nhất và bình đẳng trong tiếp cận các nguồn lực của đất nước, cùng chung tay phát triển đất nước, Thủ tướng chia sẻ.

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán tiếp tục làm tốt công tác bảo hộ công dân, nhất là thường xuyên lắng nghe, tiếp nhận ý kiến của bà con với các kênh, các cách thức thuận lợi nhất, hoạt động 24/24, nhất là khi bà con gặp khó khăn, hoạn nạn cần hỗ trợ, giúp đỡ.

Người đứng đầu Chính phủ đề nghị bà con tiếp tục đoàn kết, sẻ chia, phát huy tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, xây dựng cộng đồng phát triển vững mạnh, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, ngôn ngữ tiếng Việt; cố gắng học tập, làm việc tốt, tranh thủ học hỏi nhằm đóng góp vào công cuộc phát triển đất nước…; mong muốn Hội người Việt tại Algeria sớm được thành lập.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Algeria. Ảnh: VGP

Thủ tướng cho biết trong chuyến thăm lần này, dự kiến hai bên sẽ nâng cấp quan hệ song phương lên tầm cao mới, qua đó thúc đẩy kết nối doanh nghiệp, giao lưu nhân dân, đưa hợp tác kinh tế phát triển tương xứng với quan hệ chính trị-ngoại giao tốt đẹp, đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp.

Trong các cuộc làm việc, Thủ tướng sẽ đề nghị phía Algeria tiếp tục quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt, làm việc ổn định, hội nhập tốt vào xã hội Algeria.

Thủ tướng mong bà con tự lo được cho cuộc sống của mình ngày càng ấm no, hạnh phúc, đóng góp tích cực cho sự phát triển của nước bạn và trở thành cầu nối hữu nghị thúc đẩy quan hệ truyền thống giữa hai bên, luôn nhớ về quê hương, đất nước và khi có điều kiện thì đóng góp cho quê hương, đất nước bằng nhiều hình thức khác nhau.