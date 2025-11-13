Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thăm Kuwait, Algeria và dự G20 13/11/2025 20:07

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Phu nhân sẽ thăm chính thức Kuwait và Algeria, tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 từ ngày 16 đến 24-11-2025.

Theo Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Thủ tướng Nhà nước Kuwait Sheikh Ahmad Abdullah Al-Ahmad Al Sabah, Thủ tướng Cộng hòa Algeria Dân chủ Nhân dân Sifi Ghrieb, Tổng thống Cộng hòa Nam Phi, Chủ tịch G20 năm 2025, Matamela Cyril Ramaphosa, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Kuwait và Algeria, tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 và hoạt động song phương tại Nam Phi từ ngày 16 đến 24-11-2025.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân Lê Thị Bích Trân. Ảnh: VGP.

Việt Nam và Kuwait thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 10-1-1976. Thời gian qua, quan hệ hai nước ngày càng phát triển trên tất cả các lĩnh vực chính trị hai bên có nhiều hoạt động trao đổi đoàn các cấp.

Mới đây nhất, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Hoàng Thái tử Sheikh Sabah Khaled Al-Hamad Al-Sabah tại Đại hội đồng Liên hợp quốc, tháng 9-2024.

Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2024 đạt khoảng 7,3 tỷ USD, chủ yếu là nhập siêu dầu thô. Việt Nam xuất khẩu sang Kuwait các mặt hàng như: thủy sản, rau quả, hạt điều, hạt tiêu, gỗ, phụ tùng, linh kiện.

Chính phủ Kuwait đã công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường vào tháng 2-2016. Hai nước hợp tác và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương.

Hợp tác giáo dục đào tạo, lao động, y tế, địa phương, viện trợ phát triển không chính thức thời gian qua cũng không ngừng phát triển.

Cộng đồng người Việt tại Kuwait hiện nay có khoảng 200 - 300 người, chủ yếu là công nhân theo hợp đồng làm việc chủ yếu trong lĩnh vực giúp việc gia đình, làm đẹp, dầu khí, khách sạn,…

Việt Nam và Algeria thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 28-10-1962. Algeria đánh giá cao vị thế của Việt Nam tại khu vực, lãnh đạo và nhân dân Algeria khâm phục chiến thắng Điện Biên Phủ, ủng hộ cuộc kháng chiến chống Mỹ của ta.

Lãnh đạo Algeria có cảm tình đặc biệt với Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Những năm qua, quan hệ giữa Việt Nam với Algeria luôn được "giữ lửa" và phát triển trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, đầu tư, an ninh quốc phòng, lao động, văn hoá thể thao, địa phương…

Năm 2024, Việt Nam xuất khẩu sang Algeria khoảng 192,3 triệu USD, chủ yếu gồm cà phê, hạt tiêu, kim loại và hoá chất; nhập khẩu gần 6 triệu USD chủ yếu là rau quả, thức ăn gia súc và nguyên liệu. Hiện có khoảng 2.000 người Việt đang sinh sống và làm việc tại Algeria.

Năm 2025, trên cương vị Chủ tịch G20, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa đã có thư mời Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 mở rộng năm 2025.

Hội nghị được tổ chức tại thành phố Johannesburg, Nam Phi từ ngày 22 đến 23-11-2025, với chủ đề "Đoàn kết, Bình đẳng và Phát triển bền vững".

Nhóm G20 được thành lập năm 1999. Đây là cơ chế có vai trò ảnh hưởng toàn cầu, có sự tham gia của tất cả các nước lớn và các nền kinh tế mới nổi có vai trò ngày càng tăng, nhất là trong thúc đẩy sự tham gia, tiếng nói của các nước đang phát triển trong quản trị toàn cầu, qua đó góp phần định hình các quy chuẩn, nguyên tắc quản trị toàn cầu theo hướng ngày càng có lợi hơn cho các nước đang phát triển.

G20 chiếm khoảng 67% dân số thế giới, 85% GDP toàn cầu và 75% thương mại quốc tế.

Việt Nam đã có 6 lần được mời tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20, tham gia một số sáng kiến hợp tác trong khuôn khổ G20, qua đó đóng góp vào nỗ lực chung giải quyết các thách thức toàn cầu.

Việt Nam và Nam Phi thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 22/12/1993. Trước đó, Việt Nam có quan hệ với Đảng ANC và Đảng Cộng sản Nam Phi; luôn ủng hộ cuộc đấu tranh của nhân dân Nam Phi chống chế độ Apartheid và ủng hộ quá trình cải cách dân chủ.

Hai bên phối hợp tốt tại các tổ chức quốc tế/diễn đàn đa phương. Gần đây, Nam Phi ủng hộ Việt Nam làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021, vào Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2023-2025, Ủy ban Di sản Thế giới nhiệm kỳ 2023-2027.

Nam Phi là đối tác thương mại và thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam tại châu Phi. Tổng kim ngạch thương mại song phương năm 2024 đạt 1,72 tỷ USD trong đó Việt Nam xuất khẩu khoảng 773 triệu USD.

Tính đến tháng 10-2024, Nam Phi có 20 dự án đầu tư vào Việt Nam còn hiệu lực, với số vốn đầu tư 0,88 triệu USD. Hiện có khoảng 200 người Việt sinh sống và làm việc tại Nam Phi.