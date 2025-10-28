Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Philippines và Thủ tướng Thái Lan 28/10/2025 06:14

Chiều 27-10, nhân dịp dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47 tại Malaysia, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có các cuộc gặp Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr.. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Tại cuộc gặp Tổng thống Philippines, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chúc mừng Philippines nhận trọng trách Chủ tịch ASEAN 2026, đồng thời đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội nổi bật mà Chính phủ Philippines đạt được thời gian qua, đặc biệt trong triển khai chương trình "Xây dựng tốt hơn, nhiều hơn,” duy trì tăng trưởng, kiểm soát lạm phát, tạo việc làm.

Tổng thống Philippines bày tỏ vui mừng gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính và khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng của Philippines tại khu vực Đông Nam Á.

Tổng thống mong muốn hai bên sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ để thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Philippines trên tất cả các lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế đến quốc phòng, an ninh và hợp tác tại các diễn đàn đa phương, hướng tới năm 2026 kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Tại cuộc gặp, Lãnh đạo hai nước bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ Việt Nam-Philippines, đặc biệt kể từ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr tới Việt Nam vào tháng 01-2024; nhất trí phối hợp chặt chẽ nhằm xây dựng Chương trình hành động triển khai quan hệ hai nước trong giai đoạn mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường tiếp xúc, trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; phát huy vai trò hợp tác kênh Đảng và Quốc hội; triển khai hiệu quả các cơ chế song phương; khai thác các lĩnh vực còn nhiều tiềm năng như chuyển đổi số, công nghệ chế biến, nông nghiệp công nghệ cao, cơ sở hạ tầng; nghiên cứu phối hợp hình thành các chuỗi cung ứng phát huy được lợi thế so sánh của mỗi nước như phát triển hệ sinh thái khu vực Đông Nam Á về sản xuất pin xe điện và ô tô điện; đẩy mạnh thương mại gạo và hướng tới ký kết một thoả thuận lâu dài về vấn đề này để góp phần bảo đảm an ninh lương thực.

Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr hoan nghênh nỗ lực của Việt Nam trong công tác phòng chống khai thác hải sản trái phép, không báo cáo và không theo quy định (IUU); nhất trí sẽ phối hợp, hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực phòng chống IUU, hướng tới gỡ “thẻ vàng” của Liên minh châu Âu (EU).

Hai nhà Lãnh đạo cũng nhất trí cần tăng cường hợp tác, giữ vững đoàn kết, thống nhất trong ASEAN; phát huy vai trò trung tâm của ASEAN trong các vấn đề quốc tế và khu vực, bao gồm quản lý và sử dụng bền vững nguồn nước sông Mekong; bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở khu vực Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982; tuân thủ đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul.

﻿Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Gặp Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ chia buồn sâu sắc trước sự ra đi Hoàng Thái hậu Sirikit; đánh giá cao việc Thái Lan tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất, đối tác đầu tư lớn thứ hai của Việt Nam trong ASEAN.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul bày tỏ vui mừng gặp Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị và cảm ơn Thủ tướng Chính phủ đã gọi điện và gửi thư chúc mừng nhân dịp ông được bầu làm Thủ tướng Thái Lan.

Thủ tướng Anutin Charnvirakul khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng của Thái Lan tại khu vực Đông Nam Á; bày tỏ mong muốn hợp tác với Thủ tướng Chính phủ Việt Nam nhằm tăng cường hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Hai Thủ tướng bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ Việt Nam-Thái Lan, nhất là việc hai nước chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 5-2025; nhất trí phối hợp chặt chẽ nhằm xây dựng Chương trình hành động triển khai quan hệ hai nước trong giai đoạn mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị hai bên phối hợp, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt mục tiêu 25 tỉ USD theo hướng cân bằng, thông qua tạo thuận lợi mở cửa hơn nữa thị trường hàng hóa, tháo gỡ vướng mắc; nghiên cứu thành lập các liên danh để cùng kiểm soát giá cả, khai phá thị trường mới, đồng thời tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực cùng có lợi, nhất là áp dụng các công nghệ mới trong hợp tác khai thác dầu khí, khí hoá lỏng...

Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao tầm quan trọng của việc triển khai Chiến lược “Ba kết nối” trên cơ sở đảm bảo lợi ích và cùng có lợi, đặc biệt là kết nối chuỗi cung ứng, kết nối đào tạo nguồn nhân lực và kết nối giao thông vận tải, du lịch; nhất trí sớm lập Nhóm công tác chung và xây dựng chương trình hành động để trao đổi, xây dựng nội hàm và kế hoạch cụ thể triển khai Chiến lược này.

Trao đổi về hợp tác an ninh, Thủ tướng Phạm Minh Chính tái khẳng định tầm quan trọng trong việc tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin trong đấu tranh với các tổ chức khủng bố, phản động; bảo đảm không cho phép bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào sử dụng lãnh thổ của nước này để chống lại nước kia.

Hai nhà Lãnh đạo nhất trí tăng cường hợp tác giáo dục-đào tạo, giao lưu nhân dân, kết nối các địa phương; đẩy mạnh các chương trình giao lưu văn hóa, nhất là trong năm kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước (năm 2026) nhằm làm sâu sắc hơn hiểu biết và gắn kết giữa nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ.

Thủ tướng Thái Lan hoan nghênh nỗ lực của Việt Nam trong công tác phòng chống khai thác hải sản trái phép, không báo cáo và không theo quy định (IUU); nhất trí sẽ phối hợp, hỗ trợ ta nâng cao năng lực phòng chống IUU, hướng tới gỡ “thẻ vàng” của EU.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí cần tăng cường hợp tác, giữ vững đoàn kết, thống nhất trong ASEAN; phát huy vai trò trung tâm của ASEAN trong các vấn đề quốc tế và khu vực, bao gồm quản lý và sử dụng bền vững nguồn nước sông Mekong; bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở khu vực Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, UNCLOS 1982; tuân thủ đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố DOC và sớm đạt được Bộ quy tắc COC.