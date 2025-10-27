Thủ tướng Phạm Minh Chính ăn sáng, làm việc với Thủ tướng Campuchia và Thủ tướng Lào 27/10/2025 11:05

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện mà Lào và Campuchia đã đạt được thời gian qua.

Sáng 27-10, tại Malaysia, nhân dịp tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các hội nghị liên quan, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ăn sáng và có cuộc làm việc với Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone ăn sáng, làm việc. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Trong không khí hữu nghị, cởi mở, ba Thủ tướng đã cùng nhau trao đổi về các lĩnh vực hợp tác chung và các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm; chia sẻ ba nước đều đang nỗ lực vượt qua thách thức về an ninh, chính trị và phát triển kinh tế xã hội do những biến động của tình hình thế giới và khu vực mang lại; ghi nhận quan hệ song phương và giữa ba nước thời gian qua có những bước phát triển thực chất.

Ba Thủ tướng nhất trí đánh giá, thời gian qua quan hệ Việt Nam - Campuchia - Lào tiếp tục phát triển tốt đẹp, duy trì tin cậy chính trị cao và hợp tác chặt chẽ trên tất cả các lĩnh vực. Ba nước thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao, các cơ chế hợp tác phát huy hiệu quả, hợp tác quốc phòng - an ninh ngày càng gắn kết, có chiều sâu.

Thủ tướng Việt Nam, Thủ tướng Campuchia và Thủ tướng Lào chụp ảnh chung. Ảnh: TTXVN

Ba Thủ tướng nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực hiện nay, việc giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó giữa Việt Nam - Campuchia - Lào càng trở nên cần thiết và quan trọng.

Với tinh thần đó, ba bên nhất trí tiếp tục duy trì thường xuyên trao đổi các chuyến thăm, gặp gỡ tiếp xúc ba bên ở các kênh, các cấp, trước mắt là các cuộc gặp giữa ba Bộ trưởng Quốc phòng, Công an và Ngoại giao, đồng thời, tăng cường các hình thức tuyên truyền về thành tựu hợp tác và giá trị lịch sử của quan hệ đoàn kết, hữu nghị, nhất là sự hy sinh cho nhau giữa ba nước, ba dân tộc, thúc đẩy gắn kết lãnh đạo trẻ, nghị sĩ trẻ, thanh niên, nhân dân ba nước.

Ba Thủ tướng nhất trí tăng cường trao đổi, hợp tác về kinh tế số, chính phủ số. Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam về căn cước công dân điện tử, xây dựng "công dân số" để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân.

Ba Thủ tướng cũng nhất trí đẩy mạnh hợp tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, bảo vệ đường biên giới hữu nghị, hòa bình, ổn định và phát triển, đẩy nhanh phân giới, cắm mốc; kịp thời ngăn chặn các cá nhân, tổ chức chống phá quan hệ ba nước, nhất là trên không gian mạng; xử lý ổn thỏa các vấn đề phát sinh.

Đồng thời cho rằng, trong thời gian tới, cần chú trọng đẩy mạnh kết nối hạ tầng giao thông; đẩy mạnh hợp tác phát triển biên giới; phối hợp tạo đột phá trong hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, tài chính, hội nhập quốc tế, làm động lực thúc đẩy sớm nâng kim ngạch thương mại giữa Việt Nam - Campuchia lên 20 tỷ USD và giữa Việt Nam - Lào lên 5 tỉ USD.

Thủ tướng Việt Nam, Thủ tướng Campuchia và Thủ tướng Lào chụp ảnh chung. Ảnh: TTXVN

Ba Thủ tướng nhất trí tham vấn lẫn nhau về các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm; các vấn đề liên quan đến quan hệ song phương và giữa ba bên; phối hợp chuẩn bị tốt các sự kiện lớn ở mỗi nước trong thời gian tới. Thủ tướng Campuchia đánh giá cao và cảm ơn sự hỗ trợ của Việt Nam, Lào cũng như các nước ASEAN, nhất là Chủ tịch ASEAN 2025 Malaysia và Hoa Kỳ, giúp Campuchia và Thái Lan đạt được thoả thuận về cơ chế giám sát ngừng bắn và nhấn mạnh thoả thuận đạt được thể hiện rõ vai trò trung tâm của ASEAN.

Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ cảm ơn hai nước Campuchia và Lào đã cử đoàn đại biểu cấp cao và lực lượng vũ trang tham gia diễu binh, diễu hành nhân dịp kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4) và 80 năm Quốc khánh Việt Nam (02-9) cũng như tham dự Lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng tại Hà Nội (25-10). Thủ tướng khẳng định sự tham gia của Lãnh đạo ba nước tại các sự kiện lớn là thông điệp mạnh mẽ về truyền thống đoàn kết, gắn bó giữa ba nước.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ cảm ơn và mong muốn Chính phủ Campuchia và Chính phủ Lào tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người gốc Việt ở cả hai nước sinh sống ổn định, hội nhập xã hội sở tại, đóng góp tích cực cho sự phát triển của Campuchia và Lào cũng như quan hệ giữa ba nước.