Gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch FIFA đề xuất mở học viện bóng đá tại Việt Nam 26/10/2025 21:28

(PLO)- Tại cuộc gặp với Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch FIFA khẳng định, ông luôn đánh giá cao và ủng hộ sự phát triển của bóng đá Việt Nam.

Chiều 26-10, tiếp tục chương trình tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các hội nghị cấp cao liên quan tại Kuala Lumpur (Malaysia), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) Gianni Infantino.

Tại cuộc gặp với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã dành nhiều lời khen ngợi cho bóng đá Việt Nam. Ảnh: NHẬT BẮC

Tại cuộc gặp, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino khẳng định, ông luôn đánh giá cao và ủng hộ sự phát triển của bóng đá Việt Nam.

Ông Infantino nhận định trong thời gian qua, nền bóng đá Việt Nam đã có nhiều bước tiến tích cực. Các cầu thủ bóng đá Việt Nam ngày càng tiến bộ cả về thể lực và kỹ thuật. Ông Infantino mong muốn xây dựng Học viện Bóng đá FIFA tại Việt Nam. Qua đó góp phần nâng cao hơn nữa năng lực nền bóng đá Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cảm ơn sự ủng hộ của Ngài Chủ tịch đối với bóng đá Việt Nam trong thời gian qua. Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn Chủ tịch FIFA Gianni Infantino sẽ tiếp tục hỗ trợ sự phát triển bóng đá Việt Nam; kết nối nền bóng đá Việt Nam với bóng đá Italia - một trong những nền bóng đá hàng đầu thế giới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng mời Chủ tịch FIFA sớm thăm Việt Nam và tham dự một số hoạt động liên quan tới Việt Nam. Ông Gianni Infantino đã vui vẻ nhận lời.