Doanh nghiệp tăng tốc sản xuất hàng Tết, chấp nhận giảm lợi nhuận để giữ giá 10/11/2025 14:58

(PLO)- Năm nay, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán cách nhau 1,5 tháng, tạo thành hai đợt kích cầu tiêu dùng quan trọng, kích thích sản xuất và tiêu thụ hàng hóa.

Thông thường, nguồn hàng hóa Tết được các doanh nghiệp chuẩn bị từ thời điểm này. Tuy nhiên, bối cảnh kinh tế còn nhiều diễn biến phức tạp, chi phí nguyên liệu đầu vào tăng cao là một trong những áp lực khiến các doanh nghiệp (DN) phải cân nhắc.

Nhằm làm rõ hơn hoạt động chuẩn bị cho nguồn hàng Tết năm nay của các DN ngành lương thực thực phẩm (LTTP) TP.HCM, Báo Pháp Luật TP.HCM đã có buổi trao đổi cùng bà Lý Kim Chi, Chủ tịch Hội Lương thực thực phẩm TP.HCM.

Bà Lý Kim Chi, Chủ tịch Hội Lương thực thực phẩm TP.HCM

Doanh nghiệp tăng tốc sản xuất

+ Phóng viên: Thưa bà, bà có thể chia sẻ về hoạt động sản xuất hàng hóa của các doanh nghiệp ngành lương thực thực phẩm (LTTP) chuẩn bị cho mùa Tết 2026?

- Bà Lý Kim Chi: Năm nay, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán cách nhau 1,5 tháng. Điều này tạo thành hai đợt kích cầu tiêu dùng quan trọng, mở ra cơ hội lớn để DN tăng tốc sản xuất, mở rộng thị trường và thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa.

Vì vậy, ngay từ cuối quý III, đầu quý IV, nhiều DN đã tăng ca, bố trí nhân lực và dây chuyền hợp lý để đáp ứng tiến độ giao hàng, kịp thời cung ứng cho hệ thống bán lẻ.

Bên cạnh đó, DN chủ động dự trữ cả nguyên liệu nhập khẩu và nông sản trong nước nhằm tránh biến động giá, thiếu hụt cục bộ. Nhờ đó, phần lớn DN đã ổn định nguồn cung đầu vào, giúp sản xuất cuối năm diễn ra thông suốt và bền vững.

+ Thưa bà, năm nay các doanh nghiệp đã có những cải tiến nào về mẫu mã, chất lượng sản phẩm Tết để thu hút người tiêu dùng?

- Nhiều DN cải tiến thiết kế, tăng tỉ trọng sản phẩm cao cấp và quà biếu Tết, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng, đặc biệt là phân khúc trung và cao cấp. Đây là nhóm khách hàng được dự báo tăng mạnh trong mùa Tết năm nay.

Đáng chú ý, năm nay hàng Việt đang có lợi thế khi người tiêu dùng quay lại ưu tiên sản phẩm nội địa, đặc biệt là các sản phẩm có bao bì đẹp, chất lượng cao, minh bạch nguồn gốc và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

+ Hiện nay chi phí nguyên liệu đầu vào, chi phí logistics tăng cao, liệu giá hàng hóa Tết sẽ biến động không, thưa bà?

- Dù chi phí nhập khẩu nguyên liệu và logistics tăng cao, phần lớn DN chấp nhận giảm biên lợi nhuận để giữ giá bán, qua đó hỗ trợ sức mua và củng cố niềm tin thị trường. Bên cạnh đó, nhờ các chính sách tài khóa hỗ trợ sản xuất và bình ổn thị trường, DN có thêm điều kiện duy trì giá bán ổn định, dù chi phí đầu vào còn biến động.

Đặc biệt, DN bình ổn tại TP.HCM đã chuẩn bị sẵn hàng hóa đến cuối năm với giá thấp hơn thị trường 5%-10%. Hơn nữa, nhóm hàng bình ổn chiếm 25%-43% thị phần các tháng Tết, đủ sức chi phối và điều tiết thị trường.

Ngoài DN sản xuất, các chuỗi siêu thị lớn như Co.opmart, Winmart, GO!, Satra, Aeon, MM Mega Market Việt Nam… đã đàm phán giá và đặt hàng sớm với nhà cung cấp.

Dự kiến lượng hàng dự trữ tại kênh bán lẻ hiện đại tăng 20%-50% so với năm ngoái, góp phần giữ ổn định giá trong suốt cao điểm Tết.

Theo Sở Công Thương TP.HCM, hàng hóa tham gia chương trình Bình ổn thị trường năm 2025 - Tết Bính Ngọ năm 2026 trên địa bàn thành phố gồm nhóm hàng tiêu dùng thiết yếu, nhóm hàng hóa mỹ phẩm và nhóm hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu. Trong đó, 12 nhóm hàng lương thực thực phẩm thiết yếu gồm gạo, đường, dầu ăn, thịt gia súc, thịt gia cầm, trứng gia cầm, thực phẩm chế biến, rau củ quả, thủy hải sản, gia vị, sữa và nước uống. Bình quân mỗi tháng Tết, dự kiến cung ứng gần 8.000 tấn gạo, 5.000 tấn thịt gia súc, 5.500 tấn thịt gia cầm, 23 triệu quả trứng gia cầm, 1.400 tấn đường, 1.100 tấn dầu ăn, 800 tấn thực phẩm chế biến, 10.000 tấn rau củ quả...

Người lao động Công ty Vissan trong những ngày sản xuất hàng hóa phục vụ Tết 2026. Ảnh: YẾN NHI

Kỳ vọng sức mua khởi sắc

+ Như bà chia sẻ, dù khó khăn nhưng các doanh nghiệp vẫn khá lạc quan về tình hình mua sắm Tết, liệu tâm lý ấy có quá sớm không?

- Theo ghi nhận từ các hội viên Hội LTTP TP.HCM, lượng đơn hàng của nhiều DN đã tăng rõ rệt, phản ánh sức mua thị trường phục hồi và niềm tin tiêu dùng được củng cố.

TP.HCM đang khởi động chuỗi chương trình kết nối cung cầu và khuyến mại tập trung kéo dài đến cuối năm. Hoạt động này giúp DN mở rộng thị trường, thúc đẩy tiêu thụ hàng phục vụ Tết.

Nhiều DN đặt mục tiêu doanh thu mùa Tết tăng khoảng 30% so với cùng kỳ. Thậm chí có đơn vị kỳ vọng cao hơn, cho thấy niềm tin chung vào một mùa kinh doanh sôi động và khởi sắc.

+ Trước xu hướng người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu, Hội có những kiến nghị nào để hỗ trợ doanh nghiệp và kích cầu tiêu dùng Tết?

- Chúng tôi cho rằng để thị trường Tết diễn ra sôi động, nguồn cung dồi dào và giá cả ổn định, Hội kiến nghị các cơ quan quản lý, ngân hàng và chính quyền thành phố tiếp tục đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho DN, tập trung vào một số giải pháp trọng tâm.

Thứ nhất, đẩy mạnh cho vay ưu đãi nhằm hỗ trợ DN dự trữ nguyên liệu và hàng hóa, chủ động nguồn vốn sản xuất, tránh đứt gãy cung ứng trong giai đoạn cao điểm.

Thứ hai, mở rộng tín dụng tiêu dùng nhằm kích thích sức mua, hỗ trợ người dân chi tiêu cho dịp Tết. Việc này sẽ lan tỏa hiệu ứng tích cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các ngành hàng thiết yếu.

Thứ ba, chuẩn bị kỹ các phương án giao thông, logistics. Điều này nhằm đảm bảo việc vận chuyển hàng hóa và đi lại của người dân được thông suốt trong mọi tình huống, kể cả khi xảy ra mưa lớn, triều cường hay ngập úng.

Về phía DN, cần chủ động kế hoạch tài chính. Nếu điều kiện cho phép, DN nên xem xét thanh toán sớm lương, thưởng cuối năm để người lao động có thêm điều kiện mua sắm. Việc này sẽ kích cầu tiêu dùng nội địa và tạo sức lan tỏa tích cực cho thị trường Tết.

+ Xin cảm ơn bà!