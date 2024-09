Ninh Thuận đặt mục kinh tế số đạt 20% GRDP vào năm 2025 24/09/2024 19:19

Ngày 24-9, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức hội thảo thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh năm 2024. Hoạt động này nhằm hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia 10-10.

Ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, phát biểu tại hội thảo. Ảnh: T.V

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, nói năm 2024 là năm “phổ cập hạ tầng số và sáng tạo ứng dụng số để phát triển kinh tế số - động lực mới cho tăng trưởng kinh tế và năng suất lao động” phục vụ chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh này.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận nhấn mạnh kinh tế số là tất cả các hoạt động dựa trên hoặc được đổi mới bởi: công nghệ số, hạ tầng số, nền tảng số, sản phẩm số, dữ liệu số, thể chế số, kỹ năng số. Kinh tế số đặc trưng bởi giao dịch online, một thế giới ảo, không giấy tờ, không tiền mặt.

Mọi doanh nghiệp đều sử dụng thương mại điện tử, công nghệ số để nâng cao năng suất lao động, tạo ra dịch vụ mới, công việc mới. Người lao động có kỹ năng số để làm việc. Người dân tự tin và an toàn sử dụng các dịch vụ số.

Chính phủ thì cung cấp dịch vụ công online, dễ dùng, an toàn, sử dụng dữ liệu để dịch vụ đáp ứng nhu cầu cá thể hoá của người dân. Chính phủ tạo ra môi trường sống, làm việc online, tạo ra niềm tin trong nền kinh tế số.

Ông Nguyễn Long Biên chia sẻ phát triển kinh tế số thì phải dựa trên đổi mới sáng tạo số, phải đầu tư vào hạ tầng số, phải tích hợp kinh tế số vào mọi ngành, mọi lĩnh vực, phải hoàn thiện thể chế số, phải thực hiện quản trị số và phải đào tạo kỹ năng số, nhân lực số và thu hút nhân tài số.

Ông Đào Xuân Kỳ, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận, thông tin Ninh Thuận đã xây dựng hạ tầng dùng chung với công nghệ điện toán đám mây sử dụng cho toàn tỉnh; mạng TSLCD cấp II và mạng BCAnet (ngành công an) đã được triển khai, kết nối từ trung ương đến cấp xã; hệ thống giám sát an toàn, an ninh mạng (SOC) được triển khai, bảo đảm cho các hệ thống thông tin được bảo vệ theo mô hình bốn lớp, đáp ứng các tiêu chí về an toàn thông tin để kết nối vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Ông Đào Xuân Kỳ,Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận, thông tin về chuyển đổi số tỉnh Ninh Thuận tại hội thảo. Ảnh: T.V

Hạ tầng mạng truyền dẫn cáp quang để cung cấp dịch vụ internet cố định băng rộng và dịch vụ truy nhập internet 3G, 4G được phủ đến 100% số thôn có dân cư; đã triển khai thí điểm phát sóng 5G tại 75 trạm; tỉ lệ dân số có điện thoại thông minh đạt 87,5%; tỉ lệ hộ gia đình có cáp quang băng rộng cố định đạt 81,7% cao hơn mức trung bình cả nước là 81%, xếp hạng 15 toàn quốc.

Ninh Thuận đặt ra mục tiêu đến năm 2025, kinh tế số đóng góp đạt 20% vào GRDP của tỉnh. Để đạt được mục tiêu này, tỉnh hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển kinh tế số; phát triển hạ tầng số; thúc đẩy đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực số.

Đồng thời, khuyến khích doanh nghiệp và người tiêu dùng chủ động tham gia vào các hoạt động kinh tế số.