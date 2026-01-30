Đón năm 'Mã' cùng ưu đãi siêu đã từ BIDV SME Fast Track 2026 30/01/2026 14:35

(PLO)- Chào đón năm mới Bính Ngọ với những kỳ vọng về tốc độ và sự bứt phá, BIDV dành tặng các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) chương trình ưu đãi "SME Fast Track 2026".

Đây là chìa khóa cho bài toán vốn, chi phí vận hành và công nghệ tài chính giúp doanh nghiệp SME tăng tốc ngay từ vạch xuất phát.

Bật đà phi mã - bứt phá dẫn đầu

Với cơ cấu phí linh hoạt phù hợp với nhiều quy mô doanh nghiệp khác nhau, BIDV mang tới các gói tài khoản đa dạng bao gồm SME Connect, SME Intimate, SME Signature, cho phép doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ tài chính trọn gói với chi phí siêu ưu đãi.

Cụ thể, đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp (Start-up) hoặc doanh nghiệp siêu nhỏ, gói tài khoản SME Connect là lựa chọn tối ưu, doanh nghiệp được miễn phí duy trì ngân hàng điện tử, miễn phí chuyển tiền trong nước trên ngân hàng số BIDV Direct, miễn phí nộp ngân sách nhà nước.

Đặc biệt với nhóm doanh nghiệp start-up, hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp hoặc các nhà bán hàng trên sàn thương mại điện tử (TMĐT), BIDV cung cấp bộ KIT khởi nghiệp toàn diện, giúp chuẩn hóa quy trình bán hàng, quản lý tài chính ngay từ khi thành lập. Bộ KIT gồm các ưu đãi như tặng chữ ký số doanh nghiệp, hỗ trợ khai báo thuế và phát hành hóa đơn điện tử; tặng đến 6 tháng sử dụng phần mềm bán hàng, cùng thiết bị công nghệ như máy POS, soundbox... giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí và nhân lực ngay những ngày đầu khởi nghiệp.

Đối với các doanh nghiệp có quy mô giao dịch lớn hơn, các gói SME Intimate và SME Signature mang thêm nhiều đặc quyền như miễn phí thanh toán lương, chuyển tiền trong nước tại quầy, tặng tài khoản số đẹp có giá trị đến 12 triệu đồng và rất nhiều ưu đãi khác. Đáng chú ý, BIDV áp dụng cơ chế "miễn phí thông minh”, nếu doanh nghiệp duy trì số dư bình quân tháng liền trước trên tài khoản thanh toán đạt mức nhất định, sẽ được miễn hoàn toàn phí thuê bao gói tài khoản của tháng đó.

"Trợ lực" đặc biệt về vốn và hệ sinh thái số toàn diện

Bên cạnh các chi phí vận hành, chi phí vốn cũng là mối quan tâm của nhiều doanh nghiệp. Nghiên cứu thị trường cho thấy, khả năng tiếp cận vốn nhanh với lãi suất hợp lý là yếu tố quan trọng để các doanh nghiệp SME chớp lấy thời cơ kinh doanh. Đáp ứng nhu cầu này, BIDV dành riêng chương trình tín dụng ngắn hạn quy mô 25.000 tỷ đồng cho các doanh nghiệp vay vốn mới tại BIDV với chính sách lãi suất cạnh tranh, giảm tối đa đến 1%/năm so với lãi suất cho vay thông thường.

Đặc biệt, để thuận tiện hơn cho khách hàng trong quá trình vay vốn, BIDV hợp tác với Công ty cổ phần MISA triển khai sản phẩm "Cho vay thấu chi tín chấp qua nền tảng MISA Lending" với cơ chế độc đáo "Vay càng sớm, lãi càng rẻ". Doanh nghiệp tham gia vay vốn ngay trong quý I-2026 sẽ hưởng lãi suất ưu đãi chỉ 7,5%/năm. Chính sách này không chỉ hỗ trợ vốn ưu đãi mà còn khuyến khích doanh nghiệp lên kế hoạch tài chính chủ động ngay từ đầu năm.

Là ngân hàng có thế mạnh trong hoạt động thanh toán quốc tế, BIDV SME Fast Track 2026 cũng mang đến bộ công cụ hỗ trợ đắc lực cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu vươn ra biển lớn. Với gói phí "Global Unlimited", thay vì trả phí theo từng giao dịch, doanh nghiệp chỉ cần trả một khoản phí cố định chỉ từ 3 triệu đồng/tháng để thực hiện giao dịch chuyển tiền quốc tế không giới hạn, giúp doanh nghiệp tiết kiệm hàng triệu đồng phí dịch vụ mỗi năm.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp có các hoạt động tài trợ thương mại mới trong năm 2026 sẽ được miễn hoàn toàn phí thông báo L/C, sửa đổi L/C xuất khẩu và giảm tới 30% các loại phí dịch vụ tài trợ thương mại khác. BIDV cũng áp dụng chính sách ưu đãi tỷ giá mua bán ngoại tệ từ 30 - 50 điểm cho các loại ngoại tệ thông dụng như USD, EUR, GBP, JPY, KRW....

BIDV đã hoàn thiện các ứng dụng trong hệ sinh thái số dành cho khách hàng tổ chức gồm e-KYC khách hàng tổ chức, BIDV Direct - Ngân hàng số hiện đại cho doanh nghiệp, BIDV TradeFlat - Ứng dụng ngân hàng toàn diện dành cho khách hàng xuất nhập khẩu và BIDV SCF - Ứng dụng tài trợ chuỗi cung ứng dành cho doanh nghiệp. Cùng với ngân hàng mở BIDV Open API, BIDV tiên phong mang đến hệ sinh thái số toàn diện, hỗ trợ mạnh mẽ hoạt động chuyển đổi số cho các doanh nghiệp.

Với những ưu đãi nhằm đáp ứng các nhu cầu thiết thực doanh nghiệp, BIDV kỳ vọng chương trình SME Fast Track 2026 sẽ là cú hích mạnh mẽ, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp SME Việt Nam vững vàng nội lực, sẵn sàng bứt phá trong giai đoạn phát triển mới.