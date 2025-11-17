BIDV triển khai chiến dịch “60 ngày cao điểm hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi sang kê khai thuế” 17/11/2025 15:18

(PLO)- Ngân hàng BIDV và Thuế TP.HCM vừa ký kết Thỏa thuận hợp tác nhằm đồng hành triển khai chiến dịch “60 ngày cao điểm hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai”.

Chương trình này được thực hiện nhằm góp phần xóa bỏ thuế khoán, chuyển toàn bộ hộ kinh doanh sang nộp thuế theo phương pháp kê khai từ ngày 1-1-2026.

Trong khuôn khổ lễ ký kết, BIDV và Thuế TP. Hồ Chí Minh thống nhất phối hợp chặt chẽ trên các nhóm nội dung trọng tâm: Phối hợp tuyên truyền, phổ biến chính sách thuế mới đến toàn bộ hộ kinh doanh trên địa bàn 29 Thuế cơ sở cũng như các sản phẩm dịch vụ và giải pháp hỗ trợ tài chính từ BIDV; tư vấn, hướng dẫn hộ kinh doanh về đăng ký - kê khai - lập hóa đơn điện tử; thiết lập đội ngũ nhân sự chuyên trách từ BIDV và Thuế TP.HCM, cũng như kênh tiếp nhận thông tin và giải đáp vướng mắc cho hộ kinh doanh trong suốt thời gian triển khai.

Đại diện BIDV và Thuế TP. Hồ Chí Minh ký kết Thỏa thuận hợp tác.

Ông Nguyễn Văn Thành - Phó trưởng Thuế TP.HCM cho biết: “Chiến dịch ‘60 ngày cao điểm hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai’ là nhiệm vụ trọng tâm của ngành Thuế nhằm hướng tới quản lý thuế công bằng, minh bạch, hiện đại. Sự đồng hành của ngân hàng và các nhà cung cấp sẽ giúp hộ kinh doanh dễ dàng tiếp cận nhanh chóng giải pháp tài chính - công nghệ, từ đó yên tâm chuyển đổi và nâng cao năng lực kinh doanh”.

Trong thời gian tới, BIDV sẽ tiếp tục phát triển các gói giải pháp chuyên biệt cho hộ kinh doanh, mở rộng hợp tác với Cục Thuế, nhà cung cấp giải pháp công nghệ và hiệp hội ngành nghề, đồng thời xây dựng nhiều chương trình ưu đãi khuyến khích hộ kinh doanh sớm chuyển đổi sang kê khai - nộp thuế điện tử.