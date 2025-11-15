Mỹ cắt giảm thuế quan nhiều mặt hàng có thế mạnh của Việt Nam 15/11/2025 10:29

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã miễn trừ các mặt hàng thực phẩm như thịt bò, cà phê và chuối khỏi chính sách áp thuế quan rộng rãi theo từng quốc gia.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh nước Mỹ đối diện với tình trạng giá cả một số loại thực phẩm tăng nhanh. Cụ thể, vào tháng 9, giá thịt bò tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước, giá chuối tăng 6,9% và cà phê rang tăng 18,9%.

Sắc lệnh hành pháp mới này bao gồm một loạt các sản phẩm nhiệt đới thường được nhập khẩu vào Mỹ, bao gồm cà phê, trà, chuối, xoài, bơ, dừa, dứa, cacao và các loại gia vị như nhục đậu khấu. Ngoài ra, sắc lệnh cũng bao gồm thịt bò, cam và cà chua.

Các mặt hàng thực phẩm này sẽ không còn chịu các mức thuế đối ứng mà ông Trump đã áp dụng lên hầu hết đối tác thương mại của Mỹ, vốn dao động từ 10 - 40% hoặc hơn.

Ông Trump cho biết, việc miễn thuế này sẽ khiến giá cả giảm xuống, và chủ yếu áp dụng cho các thực phẩm không cạnh tranh tại Mỹ như chuối, vì nước Mỹ không trồng được.