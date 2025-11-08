Bỏ thuế khoán, TP.HCM chuyển 345.000 hộ kinh doanh sang kê khai 08/11/2025 19:10

(PLO)- Thuế TP.HCM chính thức triển khai chiến dịch 60 ngày cao điểm nhằm chuyển đổi toàn bộ 345.493 hộ kinh doanh nộp thuế khoán sang hình thức kê khai.

Thuế TP.HCM chính thức phát động phong trào thi đua triển khai Kế hoạch 60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh. Chiến dịch này được triển khai đồng loạt và quyết liệt tại toàn bộ 29 Thuế cơ sở trực thuộc.

Đây được xem là động thái mạnh mẽ nhất của ngành thuế thành phố, đặt mục tiêu chuyển đổi toàn diện 100% trong tổng số 345.493 hộ kinh doanh đang thuộc diện nộp thuế khoán sang hình thức kê khai. Hạn chót để hoàn thành nhiệm vụ tham vọng này là trước ngày 1-1-2026.

Ngành thuế TP.HCM đẩy mạnh hướng dẫn hộ kinh doanh chuyển đổi bỏ thuế khoán sang kê khai.

Để đảm bảo chiến dịch 60 ngày về đích thành công, Thuế TP.HCM đã vạch ra 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, yêu cầu các đơn vị phải thực hiện rốt ráo và đồng bộ.

Một là cơ quan thuế sẽ rà soát, chuẩn hóa dữ liệu hộ kinh doanh; xác định rõ nhóm đủ điều kiện chuyển đổi hoặc khuyến khích chuyển lên doanh nghiệp.

Thứ hai, hướng dẫn quy trình nghiệp vụ “một chạm”, đẩy mạnh các điểm hỗ trợ trực tiếp, lưu động tại chợ truyền thống, tuyến phố thương mại, giúp hộ kinh doanh dễ dàng thực hiện chuyển đổi.

Thứ ba, cơ quan thuế hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin, hỗ trợ người nộp thuế kê khai, nộp thuế điện tử thuận tiện, minh bạch.

Thứ tư, tăng cường rà soát dữ liệu, giám sát việc lập, sử dụng hóa đơn điện tử để tránh bỏ sót hộ kinh doanh chưa đăng ký, kê khai thuế.

Thứ năm là Thuế TP.HCM duy trì phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan truyền thông để tuyên truyền, phổ biến chính sách, giúp người dân hiểu rõ lợi ích của việc chuyển đổi mô hình sang kê khai – một bước quan trọng hướng tới nền quản lý thuế hiện đại, công bằng và bền vững.

Các thuế cơ sở đẩy mạnh các điểm hỗ trợ trực tiếp, lưu động tại chợ truyền thống, tuyến phố thương mại, giúp hộ kinh doanh thực hiện chuyển đổi.

Bên cạnh đó, Thuế TP.HCM phối hợp với các nhà cung cấp giải pháp hành nhằm hỗ trợ trực tiếp các hộ kinh doanh trong quá trình chuyển đổi từ khoán sang kê khai, bảo đảm tiến độ và hiệu quả triển khai đồng bộ trên toàn Thành phố.

Lãnh đạo Thuế cũng chỉ đạo 29 Thuế cơ sở phải bám sát địa bàn, dự báo tình hình biến động, đặc biệt tại các khu chợ, tuyến phố thương mại, khu vực tập trung đông hộ kinh doanh, kể cả vùng ven. Các đơn vị phải chủ động phối hợp với chính quyền địa phương để tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân thực hiện chuyển đổi thuận lợi, công khai, minh bạch, không để phát sinh khiếu nại hoặc tiêu cực.