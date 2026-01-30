Tiền điện tử trở thành 'đối thủ' cạnh tranh với tiền gửi tiết kiệm? 30/01/2026 15:41

Cuộc chiến giành giật tiền gửi giữa hệ thống ngân hàng truyền thống và ngành công nghiệp tiền kỹ thuật số hay còn gọi là tiền điện tử đang trở nên nóng hơn bao giờ hết.

Theo một phân tích mới nhất được Ngân hàng Standard Chartered công bố, các loại tiền điện tử được bảo chứng bằng đồng USD, thường gọi là stablecoin có thể rút đi khoảng 500 tỉ USD tiền gửi từ các ngân hàng Mỹ vào cuối năm 2028.

Ông Geoff Kendrick, Trưởng bộ phận nghiên cứu tài sản kỹ thuật số toàn cầu tại Standard Chartered cảnh báo rằng các ngân hàng khu vực tại Mỹ sẽ là nhóm chịu tổn thương nặng nề nhất.

Sự dịch chuyển này không chỉ đe dọa đến nguồn tiền gửi mà còn trực tiếp làm xói mòn biên lãi thuần (NIM) vốn là nguồn sống chính của các ngân hàng dựa trên sự chênh lệch giữa lãi suất cho vay và lãi suất trả cho tiền gửi.

"Các ngân hàng Mỹ đang đối mặt với một mối đe dọa thực sự khi mạng lưới thanh toán và các hoạt động ngân hàng cốt lõi khác dần chuyển sang sử dụng stablecoin", ông Kendrick nhận định.

Căng thẳng càng gia tăng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký ban hành luật tạo khung pháp lý liên bang cho stablecoin vào năm ngoái. Dù luật này cấm các nhà phát hành stablecoin trực tiếp trả lãi cho người dùng nhưng các ngân hàng cho rằng vẫn tồn tại một lỗ hổng lớn.

Lỗ hổng này cho phép các bên thứ ba, chẳng hạn các sàn giao dịch tiền điện tử trả lãi suất (yield) trên các token này cho khách hàng. Điều này tạo ra một sự cạnh tranh không bình đẳng, có thể khiến người dân ồ ạt rút tiền từ ngân hàng để chuyển sang các ví điện tử nhằm hưởng lợi nhuận cao hơn.

Mức độ thiệt hại thực tế của các ngân hàng sẽ phụ thuộc vào việc các nhà phát hành stablecoin lưu trữ tài sản dự trữ của họ ở đâu. Nếu họ gửi tiền dự trữ tại hệ thống ngân hàng Mỹ, dòng vốn sẽ được tái lưu thông.

Tuy nhiên, thực tế hiện nay hai ông lớn trong ngành là Tether và Circle lại nắm giữ phần lớn dự trữ dưới dạng trái phiếu kho bạc Mỹ.

Ông Kendrick lưu ý: "Điều này có nghĩa là rất ít dòng tiền được gửi ngược trở lại hệ thống ngân hàng, khiến tình trạng chảy máu tiền gửi càng thêm trầm trọng".