Nghe tiếng kêu lạ sau nhà, người dân bất ngờ phát hiện rái cá quý hiếm mắc bẫy 19/08/2025 17:29

(PLO)- Một con rái cá quý hiếm được người dân phát hiện mắc kẹt trong bẫy tôm vừa được giải cứu và bàn giao cho kiểm lâm thả về tự nhiên.

Ngày 19-8, Hạt Kiểm lâm Cam Lộ - Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) cho biết đơn vị đã tiếp nhận và thả về môi trường tự nhiên một con rái cá do người dân trên địa bàn cứu hộ, bàn giao.

Một con rái cá quý hiếm vừa được người dân giải cứu khi mắc kẹt trong dụng cụ bẫy tôm.

Trước đó, vào khoảng 18 giờ ngày 18-8, một phụ nữ ngụ tại thôn Trúc Khê (xã Cam Lộ) nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ con kênh phía sau nhà mình. Khi ra kiểm tra, chị phát hiện một con rái cá đang trong tình trạng hoảng loạn, cố gắng chạy trốn nhưng bị mắc kẹt trong một chiếc lừ dùng để đơm tôm.

Nghĩ đây là loài động vật hoang dã cần được bảo vệ, chị đã nhanh chóng tìm cách gỡ con vật ra khỏi bẫy, đồng thời liên hệ và báo cho Hạt Kiểm lâm Cam Lộ - Đông Hà.

Nhận được tin báo, lực lượng kiểm lâm đã có mặt để tiếp nhận cá thể rái cá quý hiếm, tiến hành kiểm tra sức khỏe và sau đó thả về lại môi trường sống tự nhiên.