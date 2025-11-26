BHXH Việt Nam chi trả gộp 3 tháng lương hưu với 4 tỉnh bị mưa lũ 26/11/2025 13:42

(PLO)- Người nhận lương hưu ở các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa và Lâm Đồng sẽ được chi trả gộp 3 tháng.

Ngày 26-11, BHXH Việt Nam cho biết trong kỳ chi trả lương hưu tháng 12 sắp tới, ngành sẽ thực hiện chi trả gộp 3 tháng lương hưu (tháng 12, 1 và 2) đối với người thụ hưởng tại các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa và Lâm Đồng – nơi vừa chịu thiệt hại nặng do mưa lũ. Việc này nhằm tạo điều kiện để người dân khắc phục hậu quả và chuẩn bị cho Tết Nguyên đán 2026.

Cùng với đó, ngành sẽ chủ động cấp thẻ BHYT, gia hạn thẻ trên hệ thống dữ liệu để bảo đảm người tham gia được khám chữa bệnh không gián đoạn.

BHXH các tỉnh sẽ phối hợp với cơ sở khám chữa bệnh BHYT để cấp thuốc tối thiểu 2 tháng và tối đa 90 ngày cho bệnh nhân mạn tính bị mất thuốc do ngập lụt, sau đó hướng dẫn đi khám lại theo đúng quy định.

Người dân ký nhận lương hưu. Ảnh: V.LONG

Trước đó, từ sự tham mưu của BHXH Việt Nam, Bộ Tài chính đã báo cáo và được Chính phủ đồng thuận với phương án chi trả lương hưu gộp nêu trên. Chính phủ giao Bộ Tài chính chỉ đạo BHXH Việt Nam tổ chức thực hiện.

Theo BHXH Việt Nam, trong năm 2025, trước diễn biến phức tạp của bão lũ tại nhiều tỉnh, ngành đã theo dõi sát tình hình và triển khai nhiều giải pháp linh hoạt, kịp thời để đảm bảo quyền lợi BHXH, BHYT cho người dân trong mọi tình huống với tinh thần cải cách và tạo thuận lợi tối đa.

Thực hiện chỉ đạo chung, BHXH các địa phương đã phối hợp với các ban, ngành liên quan và cơ sở y tế, nhằm bảo đảm thông suốt quyền lợi cho người thụ hưởng chính sách BHXH cũng như người dân khám chữa bệnh BHYT.