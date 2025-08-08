BHXH TP.HCM lưu ý về thời hạn ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp BHXH 08/08/2025 10:03

(PLO)- Người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH có thể ủy quyền nhận thay, với thời hạn tối đa 12 tháng theo quy định của Luật BHXH 2024.

Mới đây, BHXH TP.HCM cho biết từ kỳ chi trả tháng 8-2025, ngành BHXH sẽ đồng loạt triển khai cập nhật căn cước công dân (CCCD) kết hợp chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Việc triển khai được thực hiện theo các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng và BHXH Việt Nam, nhằm đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu dân cư và thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực an sinh xã hội.

Cụ thể, BHXH TP.HCM sẽ phối hợp với các ngân hàng và bưu điện bố trí cán bộ, viên chức tại các điểm chi trả (Bưu điện hoặc UBND xã, phường) để thu thập, cập nhật thông tin còn thiếu trong dữ liệu người hưởng. Đồng thời, hỗ trợ người dân mở tài khoản cá nhân để nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua hình thức chuyển khoản.

Luật BHXH 2024 quy định văn bản ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp hàng tháng chỉ còn giá trị tối đa 12 tháng. Ảnh: TRẦN MINH

Theo BHXH TP.HCM, việc chi trả qua tài khoản giúp người hưởng tiết kiệm thời gian, không cần đến điểm chi trả ký nhận trực tiếp; đảm bảo an toàn, chính xác, đúng thời hạn và được bảo mật thông tin cá nhân. Người hưởng còn được hưởng các chính sách ưu đãi từ ngân hàng nơi mở tài khoản.

Trong tháng 8-2025, BHXH TP.HCM thực hiện chi trả cho 341.480 người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng. Trong đó, 291.759 người nhận qua tài khoản cá nhân (chiếm 85,44%) và 49.721 người nhận bằng tiền mặt.

Đặc biệt, đối với trường hợp người hưởng lớn tuổi, sức khỏe yếu, có thể thực hiện thủ tục ủy quyền cho người thân nhận thay qua tài khoản cá nhân theo quy định của Luật BHXH năm 2024.

BHXH TP.HCM lưu ý, theo mục d khoản 2 Điều 10 và khoản 14 Điều 141 Luật BHXH năm 2024, thời hạn hiệu lực của văn bản ủy quyền được quy định cụ thể như sau:

- Trường hợp ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp BHXH và chế độ khác thì văn bản ủy quyền có hiệu lực tối đa 12 tháng kể từ ngày xác lập việc ủy quyền.

- Trường hợp văn bản ủy quyền đang thực hiện hết hiệu lực trước ngày 30-6-2026 thì tiếp tục thực hiện đến ngày hết hiệu lực.

- Trường hợp văn bản ủy quyền hết hiệu lực sau ngày 30-6-2026 thì chỉ được thực hiện đến hết ngày 30-6-2026.

Người hưởng hoặc người được ủy quyền cần chủ động bổ sung văn bản ủy quyền mới trước hoặc ngay trong tháng văn bản hết hạn để đảm bảo không bị gián đoạn quyền lợi.

Ngoài ra, theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 11 và điểm c khoản 1 Điều 75 Luật BHXH số 41/2024/QH15, người hưởng chế độ BHXH qua tài khoản ngân hàng phải phối hợp với cơ quan BHXH hoặc tổ chức dịch vụ được ủy quyền để xác minh thông tin định kỳ hằng năm. Trường hợp không xác minh được thông tin, cơ quan BHXH sẽ tạm dừng việc chi trả.