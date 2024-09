Vụ bữa ăn trưa của giáo viên chỉ 2 miếng giò: Bà Rịa- Vũng Tàu chỉ đạo xử nghiêm nếu có vi phạm 19/09/2024 11:19

(PLO)- UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu yêu cầu xác minh làm rõ thông tin về bữa ăn trưa của giáo viên trường mầm non Ánh Dương; xử lý nghiêm, dứt điểm, không né tránh... nếu có vi phạm.

Ngày 19-9, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có công văn gửi Sở GD&ĐT, Sở Y tế, huyện Châu Đức và các huyện, thị xã, TP khác trên địa bàn về việc xác minh thông tin phản ánh về bữa ăn trưa không đảm bảo chất lượng của giáo viên trường mầm non Ánh Dương, huyện Châu Đức.

Theo công văn, qua thông tin phản ánh của báo chí về việc khẩu phần ăn của giáo viên trường mầm non Ánh Dương bị tố cắt xén, không đảm bảo chất lượng, UBND tỉnh giao huyện Châu Đức có trách nhiệm khẩn trương xác minh, làm rõ nội dung vụ việc nêu trên. Đồng thời tổ chức xử lý nghiêm hành vi vi phạm (nếu có) theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm quan điểm xử lý dứt điểm, không né tránh, không bao che và không làm đối phó...

UBND tỉnh cũng giao Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các huyện, thị xã, TP chỉ đạo quán triệt và chấn chỉnh toàn diện trong toàn ngành giáo dục trong việc thực hiện công tác bán trú trong các nhà trường, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và chất lượng bữa ăn bán trú đối với học sinh và giáo viên.

Tăng cường công tác kiểm tra, kết hợp giữa kiểm tra định kỳ và đột xuất, hướng dẫn và yêu cầu các nhà trường thực hiện công tác kê khai thực đơn, công khai nguyên liệu, công khai suất ăn đầy đủ định lượng đến toàn thể phụ huynh.

Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu yêu cầu các trường phải đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và bữa ăn trưa cho giáo viên, học sinh

Bên cạnh đó, tỉnh cũng giao Sở Y tế chỉ đạo Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh phối hợp với các địa phương và các phòng GD&ĐT thường xuyên tổ chức kiểm tra giám sát bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm tại các trường học, nhất là khối tiểu học, trường mầm non có tổ chức bán trú; phát hiện những vi phạm, hạn chế, thiếu sót để có biện pháp xử lý, tư vấn kịp thời, đúng quy định.

Trước đó, ngày 18-9, ông Nguyễn Tấn Bản, Chủ tịch UBND huyện Châu Đức cũng đã thông tin về các chỉ đạo của huyện tới báo chí sau buổi đối thoại cùng các giáo viên trường mầm non Ánh Dương. Theo ông Bản, trong ngày 19-9, Thanh tra huyện thành lập Đoàn Thanh tra toàn diện đối với trường mầm non Ánh Dương.

Trong quá trình thanh tra, nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm tại trường, Đoàn sẽ đề xuất UBND huyện ký quyết định về tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc khi có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước (theo Quy định số 148-QĐ/TW ngày 23-5-2024 của Bộ Chính trị ).