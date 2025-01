Ấm áp tình người trên những chuyến xe 0 đồng 11/01/2025 07:30

Thời gian gần đây, dọc tuyến Quốc lộ 1 từ Quỳnh Lưu vào TP Vinh, tỉnh Nghệ, người dân quen dần với sự xuất hiện của Chuyến xe 0 đồng. Chuyến xe chỉ chở người bệnh và thân nhân đi chữa bệnh, thăm bệnh nhân từ Quỳnh Lưu vào TP Vinh và ngược lại.

Chuyến xe 0 đồng chạy tuyến cố định vào các ngày thứ 2, thứ 3, thứ 5 hàng tuần. Buổi sáng, vào lúc 4 giờ 15, xe bắt đầu đi đón các bệnh nhân từ Quỳnh Lưu đã liên hệ trước. Tương tự như vậy, chuyến xe đón bệnh nhân, thân nhân đã hẹn đặt trước quay về lúc 10 giờ 15 quanh các bệnh viện khu vực TP Vinh.

Chuyến xe 0 đồng ấm áp tình người.

Anh Ngô Văn Phước (Quỳnh Yên, Quỳnh Lưu, Nghệ An, tài xế và chủ của Chuyến xe 0 đồng) cho biết lý do ra đời của chuyến xe: “Có nhiều lý do, trong đó lý do chính là mình cảm nhận được nỗi khổ của những bệnh nhân khi phải đi xe khách trong tình trạng sức khỏe không tốt. Năm 2016, khi còn là sinh viên y khoa tại Hà Nội, thường xuyên đi lại giữa Quỳnh Lưu và Hà Nội, tôi gặp nhiều người như vậy. Tôi đã tự hứa sẽ giúp gì đó cho họ; nay có điều kiện và cơ hội thì tôi sẽ cố gắng làm”.

Năm 2024, gia đình anh Phước mua xe 16 chỗ để kinh doanh; xe chưa sử dụng hết công năng nên anh Phước có cơ hội thực hiện ước nguyện của mình về việc hỗ trợ các bệnh nhân và thân nhân của họ tiết kiệm chi phí đi lại, để dành tiền lo ăn uống, chữa bệnh…

Chuyến xe 0 đồng chạy tuyến cố định vào các ngày thứ 2, thứ 3, thứ 5 hàng tuần.

Nói về khó khăn của Chuyến xe 0 đồng, anh Phước cho biết: "Tôi phải dậy sớm để vận hành chiếc xe vì bệnh nhân nào cũng muốn đi sớm để vào bệnh viện lấy sổ, lấy số thứ tự; muốn được thăm khám sớm để về sớm, không ai muốn chờ tới trưa hay nán lại tới chiều”. Tuy nhiên, theo anh Phước thì "khi có tình thương thì mọi khó khăn dường như không là gì".

Chuyến xe 0 đồng chỉ phục vụ cho các bệnh nhân, không nhận chở khách, không nhận gửi hàng, không nhận tiền ủng hộ và cũng không thu bất cứ tiền gì. Điều này đã được anh Phước xác nhận và công khai trên trang Facebook từ khi triển khai và đưa vào hoạt động vào ngày 8-9-2024.