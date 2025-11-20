Đề xuất cấm phụ huynh xúc phạm giáo viên và đưa học sinh vi phạm đi trại giáo dưỡng 20/11/2025 12:30

(PLO)- Các đại biểu đề xuất nhiều biện pháp ngăn chặn bạo lực học đường, trong đó có việc đưa học sinh vi phạm đi trại giáo dưỡng và cấm phụ huynh xúc phạm giáo viên dưới mọi hình thức...

Sáng 20-11, Quốc hội đã thảo luận tại hội trường 3 luật và 1 dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về lĩnh vực giáo dục: Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học, Luật Giáo dục nghề nghiệp và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về những cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo (GD&ĐT).

Phát biểu tại đây, đại biểu Nguyễn Anh Trí (Hà Nội) nhấn mạnh bạo lực học đường không còn là câu chuyện lẻ tẻ mà đang ngày càng nghiêm trọng, xảy ra thường xuyên tại nhiều địa phương. Ông dẫn một số vụ việc điển hình xảy ra gần đây như một học sinh bị bạn cùng lớp hất xuống hồ ở Lào Cai, một giáo viên bị học sinh túm tóc ở Hà Nội…

Đại biểu Nguyễn Anh Trí (Hà Nội). Ảnh: QH

Theo ông Trí, dù Thông tư số 19 của Bộ GD&ĐT đã quy định các biện pháp xử lý, nhưng các nội dung này chưa rõ ràng, chưa triển khai hiệu quả, tình trạng bạo lực học đường vẫn tiếp diễn.

Theo đó, ông kiến nghị Quốc hội, Chính phủ và toàn xã hội cùng chung tay tạo đột phá trong ngăn chặn bạo lực học đường với các giải pháp cụ thể. Đầu tiên, phải nêu rõ quyết tâm ngăn chặn bạo lực học đường - một hiện tượng ác độc và nhức nhối - ngay trong nghị quyết của Quốc hội.

Tiếp đến, Bộ GD&ĐT sớm ban hành thông tư riêng về các giải pháp phòng ngừa bạo lực học đường, nêu rõ mức độ hành vi và biện pháp xử lý, bao gồm: Giáo dục, kiểm điểm, xin lỗi, bồi dưỡng tại trại giáo dưỡng, các biện pháp kỷ luật theo pháp luật dân sự, hình sự, tư pháp dành cho người chưa thành niên.

“Trong đó phải làm rõ vai trò của nhà trường, gia đình và xã hội, bảo đảm quyền được học trong môi trường an toàn cho học sinh và quyền được giảng dạy, được tôn trọng của giáo viên”, đại biểu Trí nhấn mạnh.

Đại biểu Nguyễn Văn Cảnh (Gia Lai). Ảnh: QH

Tranh luận với đại biểu Trí, đại biểu Nguyễn Văn Cảnh (Gia Lai) cho rằng đề xuất bổ sung thông tư về phòng chống bạo lực học đường là chưa đủ. Ông nhấn mạnh, bạo lực học đường liên quan không chỉ đến giáo dục gia đình, nhà trường, bạn bè, mà còn chịu tác động từ xã hội, môi trường mạng và văn hóa người lớn.

“Để thay đổi hình thức kỷ luật, tác động đến 23 triệu học sinh, cần văn bản pháp lý có tính liên Bộ, liên ngành. Chỉ riêng Bộ GD&ĐT sẽ không đủ công cụ và nguồn lực,” ông Cảnh nói.

Ông đề xuất bổ sung vào luật một quy định là “Giao Chính phủ ban hành quy định về hình thức kỷ luật học sinh”, đồng thời cụ thể hóa lộ trình áp dụng các biện pháp hỗ trợ tâm lý học đường, cải thiện cơ sở vật chất, chuẩn bị đội ngũ tư vấn tâm lý và áp dụng lao động công ích khi cần thiết.

Đại biểu Cảnh cũng nhắc lại trách nhiệm của thầy cô trong việc “trồng người”, dựa trên câu hát quen thuộc mà nhiều người nhớ: “…dạy từng câu từng lời, từng nét bút dáng đi, mong cho em nên người…”.

Ông đề nghị bổ sung vào Điều 22 Luật quy định nghiêm cấm vi phạm các quy định của cơ sở giáo dục, trong đó: Cấm phụ huynh và học sinh xúc phạm giáo viên dưới mọi hình thức; giáo viên nếu dạy sai quy định, pháp luật phải được xử lý thông qua nhà trường hoặc cơ quan nhà nước.

“Có như vậy mới đảm bảo nền nếp trong nhà trường, thầy cô giữ được thiên chức nghề giáo, học sinh thực hiện ‘Tiên học lễ, hậu học văn’ và tôn trọng thầy cô,” ông Cảnh khẳng định.