Thứ trưởng Bộ GD&ĐT: Ngành GD&ĐT TP.HCM ‘đi sau về trước’ 20/11/2025 11:59

(PLO)- Ông Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng thường trực Bộ GD&ĐT khẳng định, nhìn lại chặng đường 50 năm, chúng ta có thể tự hào khẳng định ngành GD&ĐT TP.HCM đã “đi sau về trước”.

Sáng 20-11, UBND TP.HCM tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngành GD&ĐT TP.HCM và 43 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 - 20-11-2025).

Ông Nguyễn Minh Triết, Nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Nguyên Bí thư Thành uỷ TP.HCM cùng với ông Lê Quốc Phong, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ TP.HCM tại lễ kỷ niệm sáng nay. Ảnh: NQ

Sự kiện có sự tham gia của ông Nguyễn Minh Triết, Nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Nguyên Bí thư Thành uỷ TP.HCM.

Về phía lãnh đạo Bộ GD&ĐT, có sự tham dự của ông Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT.

Lễ kỷ niệm sáng nay có sự tham dự của ông ông Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT và ông Nguyễn Văn Được, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP.HCM

Lãnh đạo TP.HCM có sự tham dự của ông Lê Quốc Phong, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành uỷ TP.HCM; ông Nguyễn Văn Được, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP.HCM cùng các đồng chí trong Ban thường vụ thành uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam TP.HCM....

Ngành GD&ĐT TP.HCM vượt khó vươn lên dẫn đầu cả nước

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết, ngay sau khi đất nước thống nhất, TP.HCM đã bắt tay vào công cuộc tái thiết toàn diện. Trong đó, giáo dục được xem là một trong những lĩnh vực ưu tiên hàng đầu.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: NQ

Dù phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, thiếu thốn từ cơ sở vật chất đến đội ngũ nhưng chính trong gian khó ấy, tinh thần trách nhiệm, sự quan tâm sâu sát của lãnh đạo TP cùng với lòng yêu nghề, dám nghĩ dám làm của hàng vạn nhà giáo đã đưa giáo dục TP vượt qua thời kỳ gian khó nhất trong lịch sử phát triển 50 năm qua.

Đến nay ngành GD&ĐT TP là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về chất lượng giáo dục. Chất lượng và công bằng giáo dục tiếp tục được đảm bảo, công tác phổ cập giáo dục từ mầm non đến phổ thông được duy trì.

TP.HCM là địa phương tiên phong trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin, AI...Mở rộng mô hình trường học thông minh, trường học số, trường học hạnh phúc. TP cũng triển khai nhiều chương trình liên kết đào tạo...

“Nhìn lại chặng đường 50 năm phát triển, ngành GD&ĐT TP.HCM xin được tri ân sự quan tâm, lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các đoàn thể. Đặc biệt là sự chỉ đạo sâu sát và tạo điều kiện của Bộ GD&ĐT, UBND TP để ngành giáo dục đạt được nhiều thành tựu và có vị thế như ngày hôm nay. Nửa thế kỷ đã qua, chúng ta tự hào vì đã đi một chặng đường vẻ vang. Hôm nay, với hành trang ấy, chúng tôi, những người đang trực tiếp lèo lái con tàu xin hứa viết tiếp những trang mới rực rỡ hơn” - ông Hiếu nhấn mạnh.

Ngành GD&ĐT TP.HCM 'đi sau nhưng về trước'

Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng tặng bằng khen cho tập thể và các cá nhân. Ảnh: NQ

Ông Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT nhấn mạnh nhìn lại chặng đường 50 năm, chúng ta có thể tự hào khẳng định GD&ĐT TP.HCM đã “đi sau về trước”.

Nếu tính mốc năm 1945, khi nước nhà giành được độc lập, nền giáo dục cách mạng được khai sinh, thì đến khi TP.HCM chính thức tiếp nhận nhiệm vụ xây dựng nền giáo dục cách mạng, đã là 30 năm sau.

Tiếp quản một đô thị lớn, đối mặt với muôn vàn khó khăn về cơ sở vật chất, đội ngũ, chương trình giáo dục nhưng nhờ bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần dám làm, dám đổi mới, giáo dục TP.HCM đã “về trước” - trở thành một trong những “đầu tàu tri thức”của cả nước, khơi nguồn nhiều mô hình đổi mới, lan toả ra các tỉnh/TP.

Theo Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng, ngành GD&ĐT TP.HCM có 5 điểm sáng.

Cụ thể, ngành giáo dục tập trung nâng cao dân trí, xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời.

Thứ hai, TP đầu tư đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài như triển khai các mô hình nhà trường tiên tiến, hội nhập quốc tế; ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số; là địa phương chuẩn bị sớm chuẩn bị bài bản cho mục tiêu đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai, tổ chức nhiều hoạt động học tập quốc tế.

Thứ 3, TP chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, ý thức công dân, tinh thần cộng đồng. TP.HCM là địa phương đầu tiên ban hành Bộ tiêu chí Trường học hạnh phúc. Phong trào thể thao học đường sôi nổi; phần lớn học sinh biết chơi ít nhất một môn thể thao hoặc một nhạc cụ.

TP đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục. Chính điều này đã giúp giảm tải cho hệ thống công lập, tạo thêm cơ hội học tập cho người dân.

Cuối cùng, mỗi khi có thiên tai, bão lũ ở các TP khác, học sinh, sinh viên, thầy cô giáo TP là lực lượng đi đầu trong các hoạt động quyên góp, ủng hộ, sẻ chia. Nhiều chương trình kết nối, hỗ trợ chuyên môn, bồi dưỡng giáo viên, chia sẻ mô hình.

“Từ đó, có thể thấy GD&ĐT TP.HCM phát triển toàn diện, cả chất và lượng, từ giáo dục đại trà đến mũi nhọn, từ dạy chữ đến dạy người" - Thứ trưởng Bộ GD&ĐT bày tỏ.

Thầy cô giáo là mạch nguồn nuôi dưỡng trí tuệ

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trao cờ truyền thống cho Ban giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM. Ảnh: NQ

Tại lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh TP luôn tự hào về đội ngũ nhà giáo - những những người giỏi chuyên môn, giàu nhân cách, năng động, sáng tạo, luôn tiên phong trong phong trào thi đua.

Sự phát triển vượt bậc của TP trên tất cả lĩnh vực đều có dấu ấn quan trọng của giáo dục. Hàng triệu công dân ưu tú do ngành giáo dục thành phố đào tạo đã và đang nắm giữ những trọng trách lớn, góp phần xây dựng đất nước văn minh, giàu đẹp.

“Thay mặt lãnh đạo TP, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự cống hiến bền bỉ, lặng thầm của các thế hệ thầy cô – những người đã hy sinh lợi ích cá nhân để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Các thầy cô chính là nguồn nuôi dưỡng trí tuệ, là trụ cột vững chắc cho sự phát triển bền vững của thành phố mang tên Bác” - Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch UBND TP, trong 50 năm, ngành GD&ĐT đã có bước phát triển mới, ghi dấu ấn với nhiều thành tựu nổi bật.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Được kỳ vọng và tin rằng với sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm cao của đội ngũ cán bộ, thầy cô giáo, cơ sở giáo dục sẽ tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được.

Đồng thời, theo lãnh đạo TP, ngành GD&ĐT phải nỗ lực đổi mới toàn diện để xây dựng đội ngũ nhà giáo vững vàng về chuyên môn và tấm gương sáng về đạo đức; đổi mới căn bản toàn diện công tác quản lý, phương pháp giảng dạy; Quan tâm sâu sắc đến công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng thực.

Đặc biệt, ngành GD&ĐT TP.HCM phải triển khai thực hiện hiệu quả, thành công, bộ tiêu chí “Trường học hạnh phúc” tại 100% cơ sở giáo dục trên địa bàn để người dạy và người học tìm thấy niềm vui, hạnh phúc, sự an toàn, được tôn trọng và có động lực phát triển bền vững.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP.HCM đã trao cờ truyền thống cho Sở GD&ĐT TP.HCM nhằm ghi nhận những thành tích nổi bật của ngành trong suốt thời gian qua.