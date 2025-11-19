TP.HCM: Vinh danh nhà giáo tiêu biểu và trao giải thưởng Võ Trường Toản

Tối 19-11, UBND TP.HCM tổ chức lễ tôn vinh các nhà giáo tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng, đổi mới và phát triển giáo dục và đào tạo tại TP.HCM (1975 - 2025) và trao tặng giải thưởng Võ Trường Toản.
Tại lễ tôn vinh, bà Trần Thị Diệu Thuý, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM khẳng định những thành tựu trong hành trình 50 xây dựng đổi mới và phát triển giáo dục và đào tạo không chỉ là nền tảng quan trọng mà còn là động lực để TP tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ trở thành công dân có trách nhiệm, có bản lĩnh chinh phục tri thức, có tư duy sáng tạo và là nguồn nhân lực chất lượng.
Trong suốt 50 năm qua, giáo dục TP không ngừng đổi mới, sáng tạo, đạt được những dấu ấn nổi bật. Cụ thể, ngành GD&ĐT được Bộ GD&ĐT công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục – xóa mù chữ; giữ vững kết quả đào tạo đại trà và mũi nhọn trong nhóm các địa phương đứng đầu cả nước.
Bên cạnh đó, TP luôn tiên phong triển khai nhiều chương trình đào tạo ngoại ngữ và tin học đáp ứng chuẩn quốc tế, nâng cao năng lực cạnh tranh của người học trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập, chuẩn bị nền tảng từng bước đưa Tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ 2 trong trường học”...Đặc biệt TP đã thực hiện Đề án đào tạo nhân lực trình độ quốc tế, tập trung vào 8 ngành mũi nhọn như trí tuệ nhân tạo, công nghệ thông tin, y tế, du lịch, quản trị…Đầu tư cơ sở vật chất cho giáo dục được lãnh đạo Thành phố các thời kỳ đặc biệt quan tâm...
Theo bà Trần Thị Diệu Thuý, những thành tựu ấy minh chứng cho tâm huyết, là tinh thần trách nhiệm của biết bao thế hệ lãnh đạo, thầy cô giáo qua các thời kỳ.
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM chia sẻ, 50 nhà giáo tiêu biểu được vinh danh hôm nay là những thầy cô có phẩm chất đạo đức trong sáng, uy tín cao; tiên phong trong đổi mới quản lý giáo dục; có nhiều đóng góp nổi bật, để lại dấu ấn sâu sắc trong quá trình phát triển giáo dục và đào tạo trên địa bàn.
“Lễ tôn vinh hôm nay không chỉ là sự ghi nhận, tri ân những đóng góp to lớn của các thầy cô điển hình tiêu biểu, mà còn là lời nhắn gửi đến thế hệ trẻ: noi gương sự tận tụy, nhiệt tâm, sống có lý tưởng, có trách nhiệm, có khát vọng vươn lên; đoàn kết, đồng lòng, chung sức xây dựng TP.HCM phát triển; tiên phong cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” - Phó Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh.
Hạnh phúc khi học trò biết gọi "Cô ơi, con muốn!"
Tại lễ vinh danh 50 nhà giáo Võ Trường Toản, câu chuyện truyền cảm hứng của cô giáo Phạm Thị Ngọc Tuyền, giáo viên Trường Giáo dục chuyên biệt Thảo Điền, phường An Khánh khiến nhiều người xúc động.
Cô Tuyền luôn là ngọn lửa nhiệt huyết để các con noi theo. Theo cô, là giáo viên chuyên biệt phải kiên trì và mạnh mẽ để dạy các con từ kỹ năng tự phục vụ đến kỹ năng giao tiếp. Đây là một hành trình dài, nhưng cô luôn đồng hành cùng các con, giúp các em hoà nhập với cuộc sống.
"Có một bạn trong lớp thường lấy đồ ăn mà không biết xin, nên tôi đã tạo các hình ảnh minh hoạ bàn tay, các hoạt động đi chơi… Khi muốn bày tỏ nhu cầu, bé sẽ đưa hình ảnh cho cô. Ban đầu bé còn e dè, nhưng sau một năm học, bé đã quen và biết sử dụng hai hình ảnh để giao tiếp: “Cô ơi, con muốn…”. Lúc đó, tôi vỡ òa cảm xúc, phụ huynh cũng chia sẻ con tiến bộ rõ rệt, gia đình hạnh phúc. Những khoảnh khắc ấy chính là động lực lớn để tôi tiếp tục công tác giáo dục đặc biệt" - cô Tuyền nhớ lại.
Trong khi đó, cô Phan Thị Ngọc Bích, giáo viên Trường THPT Trần Nguyên Hãn, phường Tam Thắng, chia sẻ về sự quyết tâm và nỗ lực trong công cuộc chuyển đổi số.
Cô Bích tập trung nâng cao năng lực số của bản thân, nghiên cứu các công cụ hỗ trợ chuyển đổi số và chủ động tham gia các khóa học về AI, số hóa dữ liệu, cũng như tạo các bài giảng e-learning.
Không chỉ dừng lại ở bản thân, cô còn nâng cao năng lực số cho học sinh qua từng bài giảng. Ví dụ, trước đây các em chỉ biết tìm kiếm thông tin, thì giờ đây cô hướng dẫn các em sử dụng AI để tổng hợp, phân tích và đánh giá độ tin cậy của thông tin.
"Qua thời gian áp dụng chuyển đổi số, cô nhận thấy rằng các công cụ số không thể thay thế vai trò của giáo viên. Ngược lại, vai trò của giáo viên trong thời đại AI càng trở nên quan trọng: Từ người truyền đạt kiến thức, giờ đây giáo viên trở thành người dẫn lối, chuyên gia đồng hành cùng học sinh trong quá trình chuyển đổi số. Công cuộc chuyển đổi số không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là cơ hội để nâng cao hiệu quả giáo dục" - cô Bích nói.
9 nhà giáo được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba
Huân chương Lao động hạng Nhì:
Bà Hà Thị Kim Sa, Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng Trường THCS, THPT Hồng Hà.
Huân chương Lao động hạng Ba:
- Ông Đặng Đình Quý, Phó hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thái Bình
- Ông Trần Hoài Thanh, Tổ trưởng Tổ Văn phòng Trường THPT Bùi Thị Xuân
- Ông Hà Hữu Thạch, Hiệu trưởng Trường THPT Lương Thế Vinh
- Bà Bùi Minh Tâm, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn
- Bà Hà Ngọc Minh thi, Giám đốc TTGDTX Gia Định
- Bà Lâm Hồng Lãm Thuý, Trưởng phòng Phòng Giáo dục Phổ thông
- Ông Quách Đức Thịnh, Hiệu trưởng Trường THPT Trịnh Hoài Đức
- Ông Nguyễn Thanh Tòng, Hiệu trưởng Trường THPT Tân Túc.