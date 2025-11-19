TP.HCM: Vinh danh nhà giáo tiêu biểu và trao giải thưởng Võ Trường Toản 19/11/2025 20:34

(PLO)- Bà Trần Thị Diệu Thuý, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM khẳng định các nhà giáo tiêu biểu được vinh danh hôm nay là những thầy cô có phẩm chất đạo đức trong sáng, uy tín cao; tiên phong trong đổi mới quản lý giáo dục...

Tối 19-11, UBND TP.HCM tổ chức lễ tôn vinh các nhà giáo tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng, đổi mới và phát triển giáo dục và đào tạo tại TP.HCM (1975 - 2025) và trao tặng giải thưởng Võ Trường Toản.

Tại lễ tôn vinh, bà Trần Thị Diệu Thuý, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM khẳng định những thành tựu trong hành trình 50 xây dựng đổi mới và phát triển giáo dục và đào tạo không chỉ là nền tảng quan trọng mà còn là động lực để TP tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ trở thành công dân có trách nhiệm, có bản lĩnh chinh phục tri thức, có tư duy sáng tạo và là nguồn nhân lực chất lượng.

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu tri ân các nhà giáo tại buổi lễ. Ảnh: NQ

Trong suốt 50 năm qua, giáo dục TP không ngừng đổi mới, sáng tạo, đạt được những dấu ấn nổi bật. Cụ thể, ngành GD&ĐT được Bộ GD&ĐT công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục – xóa mù chữ; giữ vững kết quả đào tạo đại trà và mũi nhọn trong nhóm các địa phương đứng đầu cả nước.

Bên cạnh đó, TP luôn tiên phong triển khai nhiều chương trình đào tạo ngoại ngữ và tin học đáp ứng chuẩn quốc tế, nâng cao năng lực cạnh tranh của người học trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập, chuẩn bị nền tảng từng bước đưa Tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ 2 trong trường học”...Đặc biệt TP đã thực hiện Đề án đào tạo nhân lực trình độ quốc tế, tập trung vào 8 ngành mũi nhọn như trí tuệ nhân tạo, công nghệ thông tin, y tế, du lịch, quản trị…Đầu tư cơ sở vật chất cho giáo dục được lãnh đạo Thành phố các thời kỳ đặc biệt quan tâm...

Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành uỷ TP.HCM trao tặng huân chương lao động hạng Nhì, hạng Ba cho 9 nhà giáo. Ảnh: NQ

Theo bà Trần Thị Diệu Thuý, những thành tựu ấy minh chứng cho tâm huyết, là tinh thần trách nhiệm của biết bao thế hệ lãnh đạo, thầy cô giáo qua các thời kỳ.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM chia sẻ, 50 nhà giáo tiêu biểu được vinh danh hôm nay là những thầy cô có phẩm chất đạo đức trong sáng, uy tín cao; tiên phong trong đổi mới quản lý giáo dục; có nhiều đóng góp nổi bật, để lại dấu ấn sâu sắc trong quá trình phát triển giáo dục và đào tạo trên địa bàn.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết tôn vinh nhà giáo Trương Thị Hồng - điển hình trong sự nghiệp xây dựng, đổi mới, phát triển ngành GD&ĐT TP.HCM (1975-2025)

“Lễ tôn vinh hôm nay không chỉ là sự ghi nhận, tri ân những đóng góp to lớn của các thầy cô điển hình tiêu biểu, mà còn là lời nhắn gửi đến thế hệ trẻ: noi gương sự tận tụy, nhiệt tâm, sống có lý tưởng, có trách nhiệm, có khát vọng vươn lên; đoàn kết, đồng lòng, chung sức xây dựng TP.HCM phát triển; tiên phong cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” - Phó Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh.

Bà Trần Thị Diệu Thuý và bà Văn Thị Bạch Tuyết trao tặng bằng khen của UBND TP cho cô giáo Đinh Thị Nết, Trường Mầm non Tân Hiệp, xã Phước Thành, đạt giải thưởng Võ Trường Toản. Ảnh: MT.

Hạnh phúc khi học trò biết gọi "Cô ơi, con muốn!"

Tại lễ vinh danh 50 nhà giáo Võ Trường Toản, câu chuyện truyền cảm hứng của cô giáo Phạm Thị Ngọc Tuyền, giáo viên Trường Giáo dục chuyên biệt Thảo Điền, phường An Khánh khiến nhiều người xúc động.

Cô Tuyền luôn là ngọn lửa nhiệt huyết để các con noi theo. Theo cô, là giáo viên chuyên biệt phải kiên trì và mạnh mẽ để dạy các con từ kỹ năng tự phục vụ đến kỹ năng giao tiếp. Đây là một hành trình dài, nhưng cô luôn đồng hành cùng các con, giúp các em hoà nhập với cuộc sống.

"Có một bạn trong lớp thường lấy đồ ăn mà không biết xin, nên tôi đã tạo các hình ảnh minh hoạ bàn tay, các hoạt động đi chơi… Khi muốn bày tỏ nhu cầu, bé sẽ đưa hình ảnh cho cô. Ban đầu bé còn e dè, nhưng sau một năm học, bé đã quen và biết sử dụng hai hình ảnh để giao tiếp: “Cô ơi, con muốn…”. Lúc đó, tôi vỡ òa cảm xúc, phụ huynh cũng chia sẻ con tiến bộ rõ rệt, gia đình hạnh phúc. Những khoảnh khắc ấy chính là động lực lớn để tôi tiếp tục công tác giáo dục đặc biệt" - cô Tuyền nhớ lại.

Trong khi đó, cô Phan Thị Ngọc Bích, giáo viên Trường THPT Trần Nguyên Hãn, phường Tam Thắng, chia sẻ về sự quyết tâm và nỗ lực trong công cuộc chuyển đổi số.

Cô Bích tập trung nâng cao năng lực số của bản thân, nghiên cứu các công cụ hỗ trợ chuyển đổi số và chủ động tham gia các khóa học về AI, số hóa dữ liệu, cũng như tạo các bài giảng e-learning.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM cùng ông Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM trao tặng bằng khen cho nhà giáo đạt giải thưởng Võ Trường Toản. Ảnh: NQ

Không chỉ dừng lại ở bản thân, cô còn nâng cao năng lực số cho học sinh qua từng bài giảng. Ví dụ, trước đây các em chỉ biết tìm kiếm thông tin, thì giờ đây cô hướng dẫn các em sử dụng AI để tổng hợp, phân tích và đánh giá độ tin cậy của thông tin.

"Qua thời gian áp dụng chuyển đổi số, cô nhận thấy rằng các công cụ số không thể thay thế vai trò của giáo viên. Ngược lại, vai trò của giáo viên trong thời đại AI càng trở nên quan trọng: Từ người truyền đạt kiến thức, giờ đây giáo viên trở thành người dẫn lối, chuyên gia đồng hành cùng học sinh trong quá trình chuyển đổi số. Công cuộc chuyển đổi số không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là cơ hội để nâng cao hiệu quả giáo dục" - cô Bích nói.