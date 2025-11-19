Trường Đại học Sài Gòn đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Ngày 19-11, Trường Đại học Sài Gòn tổ chức Lễ kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 – 20-11-2025) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.
Tại buổi lễ, bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, đại diện trao Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước cho tập thể nhà trường nhằm ghi nhận những cống hiến và nỗ lực không ngừng của đội ngũ viên chức, người lao động và sinh viên trong suốt thời gian qua.
Bên cạnh đó, trường cũng nhận 9 Bằng khen của Chính phủ trao tặng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.
Chia sẻ tại buổi lễ, PGS.TS Phạm Hoàng Quân, Hiệu trưởng Trường Đại học Sài Gòn, cho biết thành tích của nhà trường hôm nay minh chứng cho nỗ lực không ngừng nghỉ của tập thể viên chức, người lao động và sinh viên.
“Đây là món quà tinh thần to lớn, tạo động lực để thầy và trò vững tin thực hiện sứ mệnh giáo dục, đào tạo và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao” - PGS.TS Phạm Hoàng Quân nhấn mạnh.
Đồng thời, PGS.TS Phạm Hoàng Quân, Hiệu trưởng Trường Đại học Sài Gòn, khẳng định nhà trường luôn chủ động tìm kiếm cơ hội hợp tác, ký kết biên bản ghi nhớ, thỏa thuận với các trường, tổ chức giáo dục trong và ngoài nước, tạo môi trường thuận lợi để sinh viên thực tập, kiến tập và tìm việc làm.
Thời gian tới, trường sẽ triển khai các dự án nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu, đồng hành cùng nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên suốt quá trình học tập, nghiên cứu.
Dịp này, Trường Đại học Sài Gòn vinh dự có 2 giảng viên được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận đạt chuẩn chức danh Phó Giáo sư.
Hiện Trường Đại học Sài Gòn là đơn vị sự nghiệp tự chủ tài chính mức 2. Tính đến tháng 11-2025, trường có 966 cán bộ, viên chức, người lao động, trong đó 2 giáo sư, 53 phó giáo sư và 200 tiến sĩ.
Ngoài ra, 31 chương trình đào tạo đại học, 10 chương trình thạc sĩ đạt chuẩn kiểm định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong đó 4 chương trình đại học được công nhận đạt chuẩn AUN-QA.
Được biết, trường đã đạt chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục (chu kỳ 2, giai đoạn 2023-2028).
Sau thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mùa Xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, một bộ phận cán bộ Trường Sư phạm cấp II miền Nam Việt Nam được giao nhiệm vụ tiến về Sài Gòn, tiếp quản và xây dựng trường Quốc gia Sư phạm Sài Gòn thành Trường Cao đẳng Sư phạm của chính quyền Cách mạng.
Ngày 3-9-1976, Bộ Giáo dục ban hành Quyết định thành lập 6 trường cao đẳng sư phạm, trong đó có Trường Cao đẳng Sư phạm TP.HCM. Từ đây, Trường Cao đẳng Sư phạm TP.HCM chính thức thành lập.
Đến ngày 25-4-2007, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định nâng cấp trường thành Trường Đại học Sài Gòn.