Trường Đại học Sài Gòn đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì 19/11/2025 19:39

(PLO)- Trường Đại học Sài Gòn vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Nhì, ghi nhận nỗ lực cống hiến của tập thể cán bộ, giảng viên và sinh viên suốt thời gian qua.

Ngày 19-11, Trường Đại học Sài Gòn tổ chức Lễ kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 – 20-11-2025) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

Lãnh đạo TP tặng hoa chúc mừng tập thể Trường Đại học Sài Gòn. Ảnh: HN

Tại buổi lễ, bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, đại diện trao Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước cho tập thể nhà trường nhằm ghi nhận những cống hiến và nỗ lực không ngừng của đội ngũ viên chức, người lao động và sinh viên trong suốt thời gian qua.

Bên cạnh đó, trường cũng nhận 9 Bằng khen của Chính phủ trao tặng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Chia sẻ tại buổi lễ, PGS.TS Phạm Hoàng Quân, Hiệu trưởng Trường Đại học Sài Gòn, cho biết thành tích của nhà trường hôm nay minh chứng cho nỗ lực không ngừng nghỉ của tập thể viên chức, người lao động và sinh viên.

PGS.TS Phạm Hoàng Quân, Hiệu trưởng Trường Đại học Sài Gòn. Ảnh: BTC

“Đây là món quà tinh thần to lớn, tạo động lực để thầy và trò vững tin thực hiện sứ mệnh giáo dục, đào tạo và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao” - PGS.TS Phạm Hoàng Quân nhấn mạnh.

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì đến Trường Đại học Sài Gòn. Ảnh: BTC

Đồng thời, PGS.TS Phạm Hoàng Quân, Hiệu trưởng Trường Đại học Sài Gòn, khẳng định nhà trường luôn chủ động tìm kiếm cơ hội hợp tác, ký kết biên bản ghi nhớ, thỏa thuận với các trường, tổ chức giáo dục trong và ngoài nước, tạo môi trường thuận lợi để sinh viên thực tập, kiến tập và tìm việc làm.

Bà Phạm Thị Thanh Hiền, Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM trao Cờ Thi đua của UBND TP.HCM cho nhà trường. Ảnh: HN

Thời gian tới, trường sẽ triển khai các dự án nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu, đồng hành cùng nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên suốt quá trình học tập, nghiên cứu.

Dịp này, Trường Đại học Sài Gòn vinh dự có 2 giảng viên được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận đạt chuẩn chức danh Phó Giáo sư.

Bà Trần Thị Diệu Thúy trao Bằng khen của Chính phủ cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: BTC

Hiện Trường Đại học Sài Gòn là đơn vị sự nghiệp tự chủ tài chính mức 2. Tính đến tháng 11-2025, trường có 966 cán bộ, viên chức, người lao động, trong đó 2 giáo sư, 53 phó giáo sư và 200 tiến sĩ.

Ngoài ra, 31 chương trình đào tạo đại học, 10 chương trình thạc sĩ đạt chuẩn kiểm định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong đó 4 chương trình đại học được công nhận đạt chuẩn AUN-QA.

Được biết, trường đã đạt chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục (chu kỳ 2, giai đoạn 2023-2028).