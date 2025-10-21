Hai giáo viên Việt Nam được ICDL Foundation vinh danh ‘Nhà giáo dục số’ khu vực châu Á 21/10/2025 16:44

(PLO)- Hai giáo viên tại TP.HCM giảng dạy chương trình Tin học quốc tế ICDL Digital Student vừa được vinh danh “Nhà giáo dục số - ICDL Digital Educator Award” ở khu vực châu Á.

ICDL Foundation (International Computer Driving Licence Foundation - Tổ chức chứng chỉ tin học Quốc tế ICDL) vừa tổ chức diễn đàn năng lực công nghệ số khu vực châu Á năm 2025 tại tỉnh Giang Tô (Trung Quốc). Tại diễn đàn, ICDL Foundation đã vinh danh giải thưởng Nhà giáo dục số.

Đoàn Việt Nam được vinh danh cho các hạng mục giải thưởng. Ảnh: KB

Hai giáo viên Việt Nam giảng dạy chương trình Tin học quốc tế ICDL Digital Student theo Đề án 762 của UBND TP.HCM, được vinh danh với giải thưởng Nhà giáo dục số - ICDL Digital Educator Award.

Đó là cô Cao Nguyễn Thảo Nguyên, giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm và cô Nguyễn Thị Thái Hậu, Trường THCS Hoa Lư đến từ TP.HCM.

Cô Nguyễn Thị Thái Hậu đã trình bày tham luận về thành công của chương trình Tin học quốc tế ICDL Digital Student khi triển khai trong trường học. Những thay đổi trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy đã nâng cao trải nghiệm học tập và chất lượng giáo dục.

Nhà giáo dục số là giải thưởng khuyến khích và trao quyền cho các giáo viên, giảng viên có năng lực ứng dụng hiệu quả Công nghệ Thông tin và Truyền thông (ICT) trong giảng dạy.

Giải thưởng Nhà giáo dục số hướng đến việc nâng cao năng lực số, khả năng ứng dụng ICT cho đội ngũ nhà giáo. Từ đó, giúp họ sử dụng hiệu quả các công cụ số nhằm cải thiện chất lượng dạy và học.

Đoàn đại biểu Việt Nam tại Diễn đàn năng lực công nghệ số khu vực Châu Á năm 2025. Ảnh: KB

Dịp này, công ty EMG Education cũng vinh dự nhận được giải ICDL Premier Partner tại diễn đàn. Đây là lần thứ hai liên tiếp đơn vị này được vinh danh với giải thưởng trên. Điều này, ghi nhận những đóng góp nổi bật của công ty trong công tác đào tạo và chuẩn hóa kỹ năng số cho học sinh, sinh viên Việt Nam.

Diễn đàn năng lực công nghệ số khu vực châu Á là sự kiện thường niên nhằm thúc đẩy nhận thức về kỹ năng số.

Đây là nơi các nhà quản lý giáo dục, chuyên gia công nghệ thông tin và các đơn vị chia sẻ những ứng dụng của kỹ năng số và giáo dục số trong khu vực châu Á...

Những thành tích đạt được thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong việc thực hiện Đề án 762 của UBND TP.HCM về việc “Nâng cao năng lực, kiến thức, kỹ năng ứng dụng tin học cho học sinh phổ thông TP.HCM theo định hướng chuẩn quốc tế, giai đoạn 2021-2030”.

Với chương trình Tin học quốc tế ICDL Digital Student, học sinh Việt Nam không chỉ được tạo cơ hội tiếp cận với một chương trình học thuật uy tín, còn có cơ hội sở hữu chứng chỉ Tin học quốc tế ICDL với giá trị vĩnh viễn và được công nhận toàn cầu.