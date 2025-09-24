Sở GD&ĐT TP.HCM tập huấn hệ thống EDUi, thúc đẩy chuyển đổi số 24/09/2025 18:32

(PLO)- Việc tập huấn triển khai hệ thống ứng dụng tương tác EDUi cho tất cả các cơ sở giáo dục là bước đi quan trọng đồng bộ hoá nền tảng, gắn kết với định hướng chuyển đổi số.

Ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT TP.HCM, cho biết trong 2 ngày 23 và 24-9, Sở GD&ĐT TP.HCM tổ chức tập huấn trực tuyến triển khai hệ thống ứng dụng tương tác EDUi cho tất cả các cơ sở giáo dục các cấp trên địa bàn thành phố.

Ngành GD&ĐT TP.HCM đẩy mạnh chuyển đổi số giáo dục. Trong ảnh, học sinh Trường Tiểu học Linh Chiểu, phường Thủ Đức trong lớp học Google. Ảnh: NTCC

“Đây là bước đi quan trọng nhằm đồng bộ hóa nền tảng quản lý, nâng cao hiệu quả dạy và học, đồng thời gắn kết với định hướng chuyển đổi số chung của thành phố và cả nước” - ông Minh nhấn mạnh.

Theo Sở GD&ĐT TP.HCM, EDUi được thiết kế như một nền tảng dùng chung cho toàn ngành, bảo đảm sự thống nhất về dữ liệu, quy trình quản lý và phương thức vận hành. Thông qua đó, nhà trường giảm bớt thủ tục hành chính, giáo viên thuận tiện trong quản lý lớp học, còn học sinh được hỗ trợ tiếp cận học liệu số, học trực tuyến, nộp bài và cập nhật thông tin học tập kịp thời. Hệ thống cũng tạo điều kiện tăng cường tương tác giữa nhà trường, gia đình và xã hội..

Sở GD&ĐT cho biết việc áp dụng EDUi không chỉ mang lại lợi ích thiết thực cho từng trường học, mà còn góp phần xây dựng một hạ tầng dữ liệu giáo dục tập trung, liên thông với các lĩnh vực khác.

Đây là nền tảng quan trọng để giáo dục TP.HCM tiếp tục tiên phong trong tiến trình chuyển đổi số, đồng thời đồng hành cùng thành phố hướng tới mục tiêu đô thị thông minh.