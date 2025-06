Bị công an mời làm việc vì đăng video bạo lực học đường lên mạng 09/06/2025 14:53

(PLO)-Công an Hòa Bình vừa triệu tập một người lên làm việc do đăng tải video bạo lực học đường lên mạng xã hội, ghi lại cảnh học sinh đánh nhau.

Ngày 9-6, thông tin từ Công an tỉnh Hoà Bình, cho biết Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa triệu tập ĐTN, ngụ xóm Lòn, xã Bình Thanh, huyện Cao Phong, để làm rõ hành vi đăng tải video bạo lực học đường lên mạng xã hội.

Nội dung đoạn video ghi lại cảnh một nhóm học sinh xô xát, trong đó nạn nhân là em NMT, cháu của ĐTN.

Tại cơ quan Công an, ĐTN cho biết do bức xúc vì đoạn video bị lan truyền trái với mong muốn của gia đình nên đã chia sẻ lại lên tài khoản cá nhân.

Ảnh: Công an Hoà Bình

ĐTN đã nhận thức được hành vi đăng tải nội dung bạo lực là sai và cam kết xóa video, gỡ bỏ toàn bộ các bài đăng liên quan.

Trước đó, lực lượng An ninh mạng Công an tỉnh Hoà Bình đã phối hợp với Công an phường Thái Bình và Công an xã Hòa Bình triệu tập nhóm học sinh đánh nhau xuất hiện trong clip.

Nhóm này gồm ba em: NVĐ (16 tuổi), NMT (15 tuổi) và MTD (16 tuổi), cùng ngụ tổ Vôi Tháu, phường Thái Bình, TP. Hòa Bình. Các em khai nhận do mâu thuẫn và lời qua tiếng lại trên mạng xã hội, đã hẹn gặp để đánh nhau, đồng thời quay video và đăng tải lên mạng.

Lực lượng Công an đã mời phụ huynh và các học sinh lên làm việc, đồng thời gửi văn bản đến nhà trường để phối hợp theo dõi, giáo dục, phòng ngừa các hành vi bạo lực học đường tiếp diễn.