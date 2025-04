Liên tiếp các vụ trẻ bị bạo lực: Bộ Y tế đề nghị xử lý nghiêm 19/04/2025 21:51

Tối 19-4, Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) vừa có văn bản gửi Sở Y tế Bến Tre và Bắc Ninh về việc xác minh, xử lý vụ việc trẻ bị bạo lực.

Cụ thể, Cục Bà mẹ và Trẻ em cho biết những ngày qua, một số báo điện tử và một số tài khoản Facebook liên tục đăng bài (kèm theo clip) phản ánh việc giáo viên tại nhóm lớp mầm non Thu Sương, khu phố An Bình, thị trấn Tiệm Tôm, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre có hành vi bạo lực trẻ em và liên tục nhồi nhét thức ăn vào miệng khiến trẻ la khóc, thức ăn trào ra người.

Tương tự, một số báo điện tử và một số tài khoản Facebook cũng đăng bài (kèm theo hình ảnh, clip) phản ánh việc giáo viên tại Trường Mầm non Công ty may Đáp Cầu, phường Thị Cầu, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh có hành vi bạo lực trẻ em, kéo trẻ vào góc khuất của camera, dùng tay tát tới tấp vào mặt trẻ, túm một chân bế xốc ngược trẻ lên.

Qua theo dõi việc kiểm tra, xác minh, xử lý vụ việc của địa phương, Cục Bà mẹ và Trẻ em đề nghị Sở Y tế Bến Tre, Sở Y tế Bắc Ninh phối hợp với các cơ quan liên quan, chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương nơi xảy ra vụ việc theo dõi, thực hiện hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ bị bạo lực theo quy định của Nghị định 56/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em.

Sở Y tế xử lý kịp thời, nghiêm minh đối tượng có hành vi vi phạm quyền trẻ em; đồng thời, xem xét việc xử lý trách nhiệm đối với các cá nhân, tổ chức chậm trễ trong việc xử lý vụ việc (nếu có).

Cùng với đó, tăng cường công tác truyền thông, nâng cao nhận thức của cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ em; không để xảy ra tình trạng bạo lực, xâm hại trẻ em.

Sở Y tế Bến Tre và Bắc Ninh báo cáo kết quả về Cục Bà mẹ và Trẻ em trước 25-4 để tổng hợp báo cáo lãnh đạo Bộ Y tế.

Hình ảnh nhân viên cơ sở nhóm, lớp mầm non Thu Sương được clip ghi lại. Ảnh: Cắt từ clip

Trước đó, ngày 16-4, mạng xã hội lan truyền một đoạn clip dài khoảng 30 giây, ghi lại cảnh một trẻ bị bạo lực, ép ăn bởi một người phụ nữ.

Trong clip, trẻ không mặc quần áo, kêu khóc vì bị người phụ nữ tay nắm kéo đầu ngửa ngược ra sau, một tay liên tục đổ thức ăn vào miệng, khiến thức ăn trào ra khắp người trẻ.

Sự việc được xác định xảy ra tại cơ sở nhóm, lớp mầm non Thu Sương, khu phố An Bình, thị trấn Tiệm Tôm, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre.

Ngày 17-4, UBND thị trấn Tiệm Tôm thành lập đoàn kiểm tra đối với cơ sở nhóm, lớp mầm non Thu Sương. Qua tường trình, chủ cơ sở thừa nhận lý do xảy ra vụ việc do các bé biếng ăn nên nhân viên đã nhồi nhét thức ăn cho khoảng 3 trẻ, từ 1-2 tuổi. Sau khi xảy ra vụ việc, chủ cơ sở và nhân viên trên đã trực tiếp đến gia đình của 3 trẻ để nhận lỗi.

Hiện cơ sở nhóm, lớp mầm non Thu Sương đã bị tạm đình chỉ hoạt động.

Còn đối với vụ việc xảy ra tại Bắc Ninh, theo clip lan truyền trên mạng, tại Trường Mầm non May Đáp Cầu (TP Bắc Ninh), khi chơi chung với bạn học, một trẻ bị cô giáo bế vào góc lớp rồi đánh liên tiếp. Sự việc được camera giám sát ghi lại. Sau đó, phụ huynh đã đăng video do camera ghi lại lên Facebook.

Khi tiếp nhận thông tin của phụ huynh, nhà trường và gia đình xem lại camera và yêu cầu giáo viên tường trình sự việc. Tại đây, giáo viên đã xin lỗi gia đình về hành vi của mình. Hiệu trưởng cũng thay mặt nhà trường xin lỗi phụ huynh.

Sau đó, lãnh đạo Phòng GD&ĐT TP Bắc Ninh đã chỉ đạo nhà trường xử lý vụ việc trẻ bị bạo lực trên, đồng thời tạm đình chỉ giáo viên liên quan.