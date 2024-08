Sĩ số học sinh/lớp tại TP.HCM: Nơi đông đúc, chỗ thưa thớt 15/08/2024 05:45

Bộ GD&ĐT đã ban hành công văn gửi các sở GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2024-2025.

Trong đó, Bộ GD&ĐT yêu cầu các địa phương bảo đảm sĩ số học sinh/lớp theo quy định tại điều lệ của trường tiểu học. Điều lệ trường tiểu học quy định "Mỗi lớp học có không quá 35 học sinh…".

Nơi quá tải

Một lớp học tại Trường Tiểu học Lê Văn Thọ, quận 12. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

TP.HCM đã hoàn tất tuyển sinh đầu cấp theo hình thức trực tuyến. Tại nhiều quận, huyện có dân số nhập cư cao luôn phải chịu áp lực về sĩ số học sinh/lớp.

Mới đây, tại buổi làm việc với Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND TP.HCM, về chủ đề năm học mới, ông Trịnh Vĩnh Thanh, Trưởng Phòng GD&ĐT quận Gò Vấp, cho biết so với điều lệ trường tiểu học, sĩ số học sinh lớp 1 trên địa bàn cao hơn so với quy định là 6,89 học sinh/lớp.

Đối với lớp 6 cấp THCS, so với điều lệ Trường THCS (45 học sinh/lớp), sĩ số lớp cao hơn so với quy định là 2,28 học sinh/lớp.

Để khắc phục tình trạng trên, ông Thanh cho biết do lớp 1 và lớp 6 là hai lớp đầu cấp của 2 bậc học. Do đó, quận ưu tiên sắp xếp sĩ số học sinh/lớp của 2 lớp này đảm bảo theo quy định, các khối khác chấp nhận vượt so với điều lệ.

Ngoài ra, theo ông Thanh, giải pháp lâu dài đối với quận Gò Vấp và một số quận huyện quá tải học sinh, chỉ có thể là xây thêm trường học. Việc này, quận Gò Vấp đã và đang nỗ lực thực hiện. Cụ thể, trong năm học mới, quận sẽ đưa vào hoạt động một trường tiểu học được xây dựng tại phường 12.

Năm 2025, quận Gò Vấp sẽ có năm công trình trường học được hoàn tất để chào mừng 50 năm Ngày thống nhất đất nước.

Tại quận Bình Tân, ông Ngô Văn Tuyên, Trưởng phòng GD&ĐT, cho biết năm học mới quận đưa vào sử dụng năm ngôi trường tiểu học mới. Tuy nhiên, với áp lực về dân số tăng cơ học nên quận không thể đáp ứng sĩ số học sinh/lớp theo quy định, mà chỉ có thể giảm sĩ số học sinh/lớp xuống còn 42 học sinh/lớp.

Học sinh Trường Tiểu học Phú Hữu, TP Thủ Đức trong giờ ăn bán trú. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Sĩ số lớp học ở TP Thủ Đức cũng đang trong tình trạng tương tự. Ông Phan Thanh Phải, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phú Hữu, TP Thủ Đức cho biết năm học 2024-2205, sĩ số học sinh/lớp có giảm so với năm ngoái, dao động ở mức 42-43 học sinh/lớp. Trong khi đó, năm ngoái, sĩ số học sinh/lớp của trường là trên 50 em.

“Học sinh đông khiến giáo viên áp lực trong việc dạy học. Nhiều em từ tỉnh chuyển vào, không qua bậc học mầm non nên khó bắt nhịp với việc học, không quen với nề nếp. Có những em đi học 2-3 tuần vẫn còn khóc. Giáo viên dạy các em rất đuối” – ông Phải nói.

Để thực hiện chương trình mới, ông Phải cho biết có mượn thêm phòng học của một Trường THCS lân cận cố gắng dạy học 2 buổi/ngày để phụ huynh không phải vất vả trong việc đưa đón.

Là địa bàn "nóng" về tăng dân số cơ học nên sĩ số học sinh/lớp tại quận 12 rất đông, vượt rất nhiều so với điều lệ trường tiểu học.

Hiệu trưởng một trường tiểu học tại đây cho biết 35 học sinh/lớp là sĩ số mơ ước đối với địa bàn này. Bởi, để đáp ứng đủ chỗ học cho các em, sĩ số học sinh/lớp tại trường luôn trên 50 em.

Có nơi chỉ 25 học sinh/lớp

Trong khi đó, tại một số khu vực trung tâm, nội thành như quận 1, quận 10, quận 3, quận 11, không chịu áp lực về việc tăng dân số cơ học, sĩ số học sinh/lớp đáp ứng theo quy định của Bộ GD&ĐT, thậm chí có trường chỉ 25 học sinh/lớp.

Học sinh Trường Tiểu học Hòa Bình, quận 1 trong một tiết học. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN



Ông Văn Nhật Phương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Đình Chinh, quận 11, cho hay số lượng học sinh lớp 1 năm nay giảm so với năm ngoái. Trường chỉ tuyển được 150 học sinh, bố trí 6 lớp với sĩ số mỗi lớp là 25 học sinh.

Theo ông Phương, sĩ số học sinh/lớp ít sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho trường trong hoạt động dạy và học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.

“Giáo viên có nhiều thời gian quan tâm, chăm chút cho từng em. Đồng thời, bản thân các em cũng có điều kiện tham gia được nhiều hoạt động ngoài giờ lên lớp do trường tổ chức” – ông Phương nói.

Tuy nhiên, ông Phương thừa nhận học sinh ít cũng khiến trường gặp khó khăn. “Ngân sách nhà nước cấp cho các trường sử dụng căn cứ trên số lượng học sinh. Do đó, nếu trường ít học sinh, sẽ bị giảm ngân sách, phần nào ảnh hưởng đến kinh phí để tổ chức các hoạt động” – ông Phương nói.

Bên cạnh đó, với các môn học tự chọn, kinh phí thỏa thuận với phụ huynh do đó lớp ít học sinh cũng khó chi trả. Bình thường một lớp 35 học sinh/lớp nhưng năm nay số lượng học sinh giảm xuống còn 25 học sinh/lớp. Do đó, trường sẽ phải làm việc với đối tác tổ chức chương trình giảm kinh phí theo tỉ lệ thuận với số lượng học sinh.

Tình trạng học sinh lớp 1 giảm cũng diễn ra tại quận 10. Hiệu trưởng một trường tiểu học tại đây cho biết năm nay trường chỉ tuyển được 5 lớp, giảm 1 lớp so với năm ngoái. Tại trường, sĩ số các lớp là 35 học sinh/lớp trong khi đó lớp tích hợp là 30 học sinh/lớp.

“Nhìn chung sĩ số học sinh lớp 1 bình quân toàn quận là 32 học sinh/lớp. Quận đảm bảo 100% học sinh được học 2 buổi/ngày và sĩ số này duy trì từ nhiều năm qua” – vị này nói thêm.

Các trường tiểu học trên địa bàn quận 1 đều đáp ứng được sĩ số học sinh/lớp mà Bộ GD&ĐT quy định. Số lượng học sinh ít tạo điều kiện cho giáo viên trong việc dạy dỗ các em.

Sở GD&ĐT TP.HCM đang nỗ lực làm việc với các quận, huyện và TP.HCM tháo gỡ khó khăn vướng mắc để thực hiện xây dựng được công trình 4.500 phòng học đến năm 2025.