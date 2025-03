Học sinh nào tại TP.HCM được miễn học phí trong năm học này? 12/03/2025 13:25

(PLO)- Năm học 2024-2025, học sinh bậc tiểu học, THCS và trẻ mầm non 5 tuổi được miễn học phí.

Thời gian qua PLO liên tục nhận được những băn khoăn của bạn đọc về đối tượng nào được miễn học phí trong năm học 2024-2025.

Có thông tin được miễn học phí, sao vẫn thu?

Một tiết học của cô trò Trường Mầm non Tân Tạo, quận Bình Tân. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

“Trẻ mầm non được miễn học phí, sao trong phiếu thu trường vừa gửi vẫn thông báo khoản này là 160.000 đồng/tháng” - chị Hà Nguyễn, phụ huynh có con đang học lớp chồi tại một trường mầm non ở Gò Vấp băn khoăn.

Theo chị Hà, chị nghe thông tin trẻ mầm non được miễn học phí trong năm học này. Tuy nhiên, trường vẫn thu như bình thường. “Tôi không hiểu” - chị Hà nói.

Trong khi đó, chị Thanh Nguyễn, phụ huynh có con đang học tại một trường THPT ở quận Bình Thạnh thắc mắc: “Học sinh THPT hình như được miễn học phí sao trường con tôi không thấy hoàn trả học phí đã thu”.

Nghị định 81/2021 của Chính phủ quy định học phí là khoản tiền mà người học phải nộp để chi trả một phần hoặc toàn bộ chi phí của dịch vụ giáo dục, đào tạo. Mức học phí được xác định theo lộ trình bảo đảm chi phí dịch vụ giáo dục, đào tạo quy định tại nghị định này.

3 đối tượng học sinh công lập được miễn học phí

Liên quan đến những vấn đề trên, các quy định hiện nay đã nêu rất rõ. Cụ thể:

Học sinh Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, quận 12 trong lễ khai giảng năm học mới. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Trẻ em mầm non 5 tuổi: Điều 15 Chương IV Nghị định 81/2021 quy định trẻ em mầm non 5 tuổi được miễn học phí từ năm học 2024-2025 (được hưởng từ ngày 1-9-2024).

Bậc tiểu học: Khoản 3 Điều 99 Luật Giáo dục 2019 quy định học sinh tiểu học trong cơ sở giáo dục công lập không phải đóng học phí; ở địa bàn không đủ trường công lập, học sinh tiểu học trong cơ sở giáo dục tư thục được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí, mức hỗ trợ do HĐND cấp tỉnh quyết định.

Học sinh THCS: Nghị quyết 37/2024 của HĐND TP.HCM về chính sách đặc thù hỗ trợ miễn học phí cho học sinh THCS công lập, ngoài công lập và học viên giáo dục thường xuyên THCS năm học 2024-2025.

Theo đó, miễn học phí đối với học sinh và học viên công lập, ngoài công lập đang theo học tại các trường THCS và trung tâm giáo dục thường xuyên hệ THCS, ngoại trừ học sinh THCS các trường có vốn đầu tư nước ngoài.

Theo thống kê của Sở GD&ĐT, cấp THCS, toàn TP có hơn 464.000 học sinh công lập, hơn 30.000 học sinh tư thục. Tổng kinh phí dự kiến để miễn cho toàn bộ học sinh vào khoảng 237 tỉ đồng.

Như vậy, năm học này, tại TP.HCM, có trẻ mầm non 5 tuổi, học sinh THCS và tiểu học miễn học phí.

Chiếu theo quy định trên, con chị Hà đang học lớp chồi (dưới 5 tuổi) không thuộc trường hợp được miễn học phí. Do đó, trong năm học này, chị vẫn đóng học phí theo quy định của HĐND TP.HCM.

Bậc THPT vẫn phải đóng học phí theo quy định của HĐND TP, do đó trường hợp con chị Thanh Nguyễn sẽ không được hoàn trả học phí.

Thầy trò Trường THCS Trần Văn Ơn, quận 1. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

3 đối tượng học sinh ngoài công lập được hỗ trợ học phí

Nghị quyết 12/2024 của HĐND TP.HCM, mức học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập từ năm học 2024-2025 như sau:

Mức học phí các cấp tại TP.HCM

Theo đó, mức học phí chia thành 2 nhóm:

Nhóm 1: Học sinh học tại các trường ở TP Thủ Đức và các quận 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân.

Nhóm 2: Học sinh học tại các trường ở các huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè và Cần Giờ.

Mức học phí đối với cấp tiểu học, THCS quy định tại bảng trên làm căn cứ thực hiện chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục, các học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng được hưởng chính sách miễn, giảm học phí theo quy định và học sinh THCS đang học tại cơ sở giáo dục ngoài công lập trên địa bàn (không bao gồm các học sinh đang học tại cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài).

Đối với bậc mầm non, theo Nghị quyết 27/2021 về chính sách phát triển giáo dục mầm non ở địa bàn có khu công nghiệp tại TP.HCM, trẻ em đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập và hoạt động theo đúng quy định có cha hoặc mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em là công nhân, người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp được doanh nghiệp ký hợp đồng lao động theo quy định được hỗ trợ 160.000 đồng/trẻ/tháng.

Thời gian hỗ trợ tính theo số tháng học thực tế, nhưng không quá 9 tháng/năm học.