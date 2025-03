Phấn đấu 100% học sinh tiểu học được học 2 buổi/ngày 11/03/2025 17:48

Phó Thủ tướng Lê Thành Long ký vừa Quyết định 525/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 29-CT/TW của Bộ Chính trị về công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông đến năm 2030.

Đối với giáo dục mầm non, Kế hoạch đặt mục tiêu tiếp tục duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; phấn đấu hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ mẫu giáo. Tỉ lệ huy động trẻ đến trường đạt 38% trẻ em trong độ tuổi nhà trẻ và 97% trẻ em trong độ tuổi mẫu giáo.

Đồng thời, phấn đấu có 99,5% trẻ em mầm non đến trường được học 2 buổi/ngày; tỉ lệ trường mầm non dân lập, tư thục đạt 30%, số trẻ em theo học tại các cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục đạt 35%.

Đối với giáo dục phổ thông, Kế hoạch đặt mục tiêu duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và THCS; 75% các tỉnh, thành đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 và 60% các tỉnh, thành đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 2.

Phấn đấu 100% học sinh tiểu học được học 2 buổi/ngày. Ảnh minh hoạ: TT

Tỉ lệ đi học đúng độ tuổi cấp tiểu học đạt 99,5%, cấp THCS đạt 97%. Tỉ lệ hoàn thành cấp tiểu học đúng độ tuổi đạt 99,7%, THCS đạt 99% và hoàn thành cấp THPT đạt 95%.

Tỉ lệ chuyển cấp từ tiểu học lên THCS đạt 99,5%, từ THCS lên THPT và các trình độ khác đạt 95%. 100% học sinh tiểu học được học 2 buổi/ngày.

Cùng với đó, phấn đấu 100% giáo viên phổ thông đạt chuẩn trình độ chuẩn được đào tạo theo quy định của Luật Giáo dục; có 70% trường tiểu học, 75% trường THCS và 55% trường THPT đạt chuẩn quốc gia; tỉ lệ phòng học kiên cố đạt 100%.

Để đạt được những mục tiêu trên, Kế hoạch nêu rõ cần có sự phối hợp chặt chẽ và tổ chức thực hiện giữa các bộ, ngành và địa phương, trong đó Bộ GD&ĐT là cơ quan chủ trì.