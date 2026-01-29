Đảng Dân chủ ra ‘tối hậu thư’ về nhập cư nhằm ngăn chính phủ Mỹ đóng cửa sau 2 ngày nữa 29/01/2026 06:07

(PLO)- Phe Dân chủ tại Thượng viện công bố danh sách các yêu cầu nhằm tránh việc chính phủ Mỹ phải đóng cửa.

Ngày 28-1, Lãnh đạo phe thiểu số đảng Dân chủ tại Thượng viện Mỹ Chuck Schumer đã trình bày ba cải cách lớn đối với các hoạt động thực thi luật nhập cư mà ông cho rằng cần thiết để đảng Dân chủ chấp nhận bỏ phiếu ngăn chính phủ Mỹ đóng cửa, theo tờ The Hill.

Thượng nghị sĩ Schumer tuyên bố rằng đảng Dân chủ sẽ không bỏ phiếu thông qua ngân sách an ninh nội địa trừ khi đảng Cộng hòa đồng ý với ba yêu cầu:

Thứ nhất, chấm dứt các cuộc tuần tra lưu động của các sĩ quan Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) và siết chặt các quy định về việc sử dụng lệnh khám xét của các sĩ quan nhắm vào người di cư.

Thứ hai, tăng cường trách nhiệm giải trình bằng cách thiết lập một bộ quy tắc ứng xử chung cho việc sử dụng vũ lực của các sĩ quan thực thi pháp luật liên bang.

Thứ ba, cấm các sĩ quan liên bang đeo mặt nạ và yêu cầu họ đeo camera ghi hình và có giấy tờ tùy thân hợp lệ.

“Sau khi thảo luận với các thành viên trong đảng, đảng Dân chủ tại Thượng viện nhất trí về một loạt các mục tiêu chính sách hợp lý và cần thiết để kiềm chế ICE và tình trạng bạo lực” - ông Schumer cho hay.

Ông Schumer cũng tuyên bố rằng đảng Dân chủ sẽ chặn gói ngân sách chính phủ gồm 6 dự luật dự kiến ​​được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện vào ngày 30-1, trừ khi Lãnh đạo phe đa số Cộng hòa tại Thượng viện Mỹ John Thune đồng ý tách dự luật phân bổ ngân sách an ninh nội địa ra khỏi gói này.

Nhà Trắng chưa bình luận về các yêu cầu trên.

Tòa nhà quốc hội Mỹ. Ảnh: TNS

Cùng ngày, Thượng nghị sĩ Thune nói rằng các cuộc đàm phán giữa Nhà Trắng và các thượng nghị sĩ đảng Dân chủ sẽ quyết định liệu chính phủ có đóng cửa vào cuối tuần này hay không.

“Tôi nghĩ hiện tại cuộc đối thoại nên diễn ra giữa Nhà Trắng và đảng Dân chủ” - ông Thune nói, đồng thời cho biết các nhà lập pháp đảng Cộng hòa không rõ chính xác đảng Dân chủ muốn gì để tránh việc chính phủ đóng cửa.

Lãnh đạo đảng Cộng hòa đã tuyên bố ông không muốn chia nhỏ gói ngân sách gồm 6 dự luật cần được thông qua trước cuối ngày 30-1 để tránh việc chính phủ phải đóng cửa một phần.

“Nếu họ có những điều họ muốn, họ nên nói ra. Rõ ràng Nhà Trắng sẵn sàng đàm phán” - ông Thune nói, thêm rằng dự luật đã bao gồm các cải cách mà đảng Dân chủ mong muốn, chẳng hạn như tăng ngân sách cho các nhân viên ICE đeo camera ghi hình và tài trợ cho đào tạo kỹ năng giảm leo thang căng thẳng cho lực lượng thực thi pháp luật.

Ông Thune cho biết Nhà Trắng sẵn sàng nhượng bộ một số điểm nhưng nhắc lại rằng đảng Cộng hòa sẽ phản đối việc sửa đổi gói ngân sách gồm 6 dự luật bằng cách tách riêng dự luật tài trợ cho an ninh nội địa như đảng Dân chủ yêu cầu.

“Nếu có cách nào để đảng Dân chủ đạt được những điều họ muốn, Nhà Trắng có thể đáp ứng mà không cần sửa đổi toàn bộ dự luật, đó là cách tốt nhất để đảm bảo chính phủ được cấp đủ ngân sách” - ông Thune cho hay.

Đảng Dân chủ đã yêu cầu tách riêng dự luật cấp ngân sách cho Bộ An ninh Nội địa khỏi các biện pháp còn lại, tuyên bố rằng họ sẽ không bỏ phiếu ủng hộ việc cấp ngân sách cho DHS ở dạng hiện tại sau vụ anh Alex Pretti bị một nhân viên tuần tra biên giới ở Minneapolis bắn chết.

Trong khi đó, một nhóm thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa cho biết họ sẵn sàng tách riêng dự luật phân bổ ngân sách an ninh nội địa khỏi gói 6 dự luật ngân sách chính phủ cần được thông qua trước 30-1 để tránh việc chính phủ đóng cửa một phần.

Tuần trước, Hạ viện Mỹ đã thông qua một quy tắc để gửi 6 dự luật, tất cả đều đã được Hạ viện thông qua, lên Thượng viện như một gói duy nhất.

Tuy nhiên, ông Schumer chỉ ra rằng Hạ viện ban đầu đã thông qua 6 dự luật trên trong 3 gói riêng biệt.

“Cách đúng đắn để tiến lên phía trước rất đơn giản: 5 trong số các dự luật này đã sẵn sàng, và Thượng viện nên thông qua chúng càng sớm càng tốt. Nếu Lãnh đạo Thune đồng ý tách các dự luật này… các Thượng nghị sĩ Dân chủ sẵn sàng cùng với các Thượng nghị sĩ Cộng hòa thông qua chúng và cấp ngân sách cho 96% chính phủ liên bang” - Thượng nghị sĩ Schumer cho biết.