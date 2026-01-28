Ecuador gửi công hàm phản đối vụ đặc vụ ICE của Mỹ xâm nhập lãnh sự quán ở Minneapolis 28/01/2026 11:20

(PLO)- Bộ Ngoại giao Ecuador gửi công hàm tới Đại sứ quán Mỹ tại Ecuador phản đối việc một nhân viên Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) đã tìm cách vào lãnh sự quán Ecuador tại TP Minneapolis, gọi vụ việc là “âm mưu xâm nhập”.

Bộ Ngoại giao Ecuador nói rằng một đặc vụ của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) đã tìm cách vào lãnh sự quán Ecuador tại TP Minneapolis (bang Minnesota) vào ngày 27-1 nhưng bị nhân viên lãnh sự quán ngăn cản, theo hãng tin Reuters.

Nỗ lực xâm nhập này khiến Bộ Ngoại giao Ecuador gửi một “công hàm phản đối” tới Đại sứ quán Mỹ tại Quito, thủ đô của Ecuador, yêu cầu những sự việc như vậy “không được tái diễn”, theo tuyên bố của bộ này.

Tuyên bố gọi vụ việc là “âm mưu xâm nhập Lãnh sự quán Ecuador tại Minneapolis từ các nhân viên ICE”.

Tuyên bố cho biết hành động của các nhân viên lãnh sự quán nhằm ngăn ICE vào bên trong đã bảo đảm an toàn cho các công dân Ecuador có mặt trong tòa nhà vào thời điểm đó.

Các đặc vụ của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) tại bang Minnesota trong tháng này. Ảnh: BLOOMBERG

Bộ Ngoại giao Ecuador không cung cấp thêm nhiều chi tiết. Tuy nhiên, các nhân chứng làm việc tại các cửa hàng bán lẻ gần lãnh sự quán cho biết đã thấy các cảnh sát di trú tìm cách vào tòa nhà.

“Tôi thấy các đặc vụ đuổi theo hai người trên đường, rồi những người đó chạy vào lãnh sự quán và các đặc vụ cố đi vào theo” - một phụ nữ nói, yêu cầu giấu tên vì lo sợ bị chính quyền liên bang trả đũa.

Theo lời bà, các đặc vụ ICE “đã không thể vào được lãnh sự quán, theo những gì tôi thấy”.

Cả Bộ Ngoại giao Mỹ lẫn Bộ An ninh Nội địa - cơ quan quản lý ICE - và Cơ quan Tuần tra Biên giới, đều chưa bình luận về thông tin trên.

Theo luật quốc tế, các đại sứ quán, lãnh sự quán và những cơ sở ngoại giao khác của một quốc gia được coi là lãnh thổ có chủ quyền của quốc gia đó, được bảo vệ bởi quyền miễn trừ ngoại giao và không được phép xâm nhập trái phép.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh một chiến dịch trục xuất quy mô lớn đang được tiến hành, với khoảng 3.000 nhân viên vũ trang hạng nặng của ICE và Cơ quan Tuần tra Biên giới Mỹ được điều tới bang Minnesota theo lệnh của Tổng thống Donald Trump vài tuần trước đó.

Trong bối cảnh làn sóng biểu tình phản đối chính sách nhập cư lan rộng sau vụ các đặc vụ ICE bắn chết 2 người biểu tình ở Minneapolis, chính quyền ông Trump gần đây đã có những động thái nhằm hạ nhiệt căng thẳng.

Ngày 27-1, Phó Chánh văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller nói rằng cảnh sát di trú Mỹ có thể đã vi phạm “quy trình” tại Minneapolis trước khi bắn chết một y tá trong các cuộc biểu tình.

Trong một tuyên bố gửi hãng tin AFP, ông Miller cho biết Nhà Trắng đã đưa ra “chỉ đạo rõ ràng” về việc điều thêm nhân sự tới Minnesota nhằm “tạo một hàng rào vật lý giữa các đội bắt giữ và những kẻ gây rối”. “Chúng tôi đang đánh giá vì sao đội CBP (Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới) có thể đã không tuân thủ quy trình đó” - ông Miller nói.

Cùng ngày, ông Tom Homan - người được mệnh danh là trùm biên giới của Nhà Trắng - đã gặp Thống đốc Minnesota - ông Tim Walz và Thị trưởng Minneapolis - ông Jacob Frey như một cử chỉ hạ nhiệt.

Ông Homan sẽ thay thế ông Gregory Bovino, quan chức Tuần tra Biên giới phụ trách trực tiếp việc thực thi chính sách di trú của Tổng thống Trump tại Minneapolis.

Các nguồn tin cho biết ông Bovino bị giáng chức và điều sang nhiệm vụ khác. Theo Reuters, động thái này nằm trong một sự điều chỉnh rộng hơn của ông Trump khi tổng thống đang đối mặt áp lực chính trị ngày càng lớn, nhằm làm dịu các biện pháp trục xuất cứng rắn của chính quyền.