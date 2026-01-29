VIDEO: Núi lửa phun trào dữ dội ở Nga, cột tro bụi cao gần 8 km 29/01/2026 09:36

(PLO)- Núi lửa Shiveluch ở Nga phun trào dữ dội, cột tro bụi cao tới 7-8 km, vẫn còn khả năng xảy ra thêm các đợt phun trào mới mạnh hơn.

11 giờ sáng 28-1 (giờ địa phương, tức 4 giờ chiều cùng ngày theo giờ Việt Nam), núi lửa Shiveluch trên bán đảo Kamchatka ở vùng Viễn Đông của Nga phun trào tạo ra cột tro bụi khổng lồ khiến nhà chức trách địa phương phải ban hành các cảnh báo hàng không, đài RT dẫn thông tin từ Văn phòng Kamchatka của Cơ quan Khảo sát địa vật lý thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga.

Núi lửa Shiveluch phun trào hôm 28-1, tạo ra cột tro bụi cao 7,5-8 km. Nguồn: X/Volcaholic

Lực lượng Ứng phó núi lửa phun trào Kamchatka (KVERT) cho biết cột tro bụi cao tới 7,5-8 km so với mực nước biển. Theo cập nhật sáng 29-1 (giờ địa phương), đám mây tro bụi đã trôi xa 35 km về phía nam-tây nam của miệng núi lửa.

KVERT đã ban hành cảnh báo hàng không màu cam, tức mức cao thứ hai, cấm hoặc hạn chế một cách nghiêm ngặt các chuyến bay trong khu vực gần núi lửa Shiveluch.

Cho tới trưa 29-1, mức cảnh báo trên vẫn chưa được dỡ bỏ. Các nhà khoa học đã cảnh báo rằng hoạt động của núi lửa Shiveluch có thể ảnh hưởng đến máy bay bay thấp và khả năng xảy ra thêm các vụ phun trào tro bụi cao tới 12 km vẫn còn.

Núi lửa Shiveluch nằm ở độ cao 3.300 m, là một trong những ngọn núi lửa lớn nhất và hoạt động mạnh nhất trên bán đảo Kamchatka. Shiveluch nằm cách TP Petropavlovsk-Kamchatsky – thủ phủ vùng Kamchatka của Nga – khoảng 450 km về phía Bắc.

Vụ phun trào này diễn ra sau hoạt động địa chấn trong khu vực hồi đầu tuần. Hôm 26-1, một trận động đất mạnh 5,3 độ Richter đã được ghi nhận ở phía đông nam Petropavlovsk-Kamchatsky.