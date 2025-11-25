Núi lửa ở châu Phi phun sau 12.000 năm, tro bụi bay tới cả Ấn Độ và Trung Quốc 25/11/2025 14:55

(PLO)- Núi lửa Hayli Gubbi phun trào lần đầu sau hơn 12.000 năm, tạo ra các đám mây tro bụi trôi dạt tới Ấn Độ và được dự báo sẽ lan sang Trung Quốc.

Núi lửa Hayli Gubbi ở đông bắc Ethiopia đã phun trào lần đầu sau hơn 12.000 năm “ngủ yên”, tạo ra các đám mây tro bụi vắt ngang Biển Đỏ, kéo tới Ấn Độ và đang phân tán dần về Trung Quốc, tiếp tục hướng về phía Thái Bình Dương, đài NDTV đưa tin.

Theo Trung tâm Tư vấn Tro núi lửa (VAAC) Toulouse (Pháp), núi lửa Hayli Gubbi phun trào vào khoảng 11 giờ 30 phút trưa 23-11 (giờ địa phương, tức 3 giờ 30 phút chiều cùng ngày theo giờ Việt Nam).

Vụ phun trào này tạo ra cột tro bụi có độ cao lên tới 14 km, khiến ngôi làng Afdera cách đó gần 40 km về phía nam chìm trong một lớp tro bụi dày.

Núi lửa Hayli Gubbi ở Ethiopia phun trào hôm 23-11. Nguồn: THE GUARDIAN/Sở Truyền thông Afar (Ethiopia)

Một người dân tại làng Afdera - ông Ahmed Adbela kể lại rằng lúc xảy ra vụ phun trào, ông “cảm giác như thể có một quả bom bất ngờ được ném ra cùng với khói và tro bụi”.

Giới chức địa phương cho biết nhiều ngôi làng hiện chìm trong tro bụi, khiến gia súc thiếu nguồn thức ăn, song chưa ghi nhận thiệt hại về người hay vật nuôi. Về lâu dài, vụ phun trào này có thể gây ảnh hưởng tới sinh kế của cộng đồng chăn nuôi gia súc trong khu vực.

Ảnh vệ tinh ghi lại khoảnh khắc núi lửa Hayli Gubbi (Ethiopia) phun trào hôm 23-11. Nguồn: CNBC-TV18

Núi lửa Hayli Gubbi đã không phun trào lần nào trong khoảng 12.000 năm qua. Các chuyên gia mô tả sự việc hôm 23-11 là rất bất thường và cho biết hoạt động núi lửa ở khu vực này vẫn chưa được nghiên cứu đầy đủ.

Hàng hàng không Air Arabia (Các Tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất – UAE) đã huỷ nhiều chuyến bay tới nhiều nơi ở Trung Đông, châu Phi và Nam Á trong hai ngày 24 và 25-11.

Ảnh vệ tinh khu vực hai bờ Biển Đỏ hôm 23-11; khối mây màu xám và nâu là tro bụi sau vụ phun trào của núi lửa Hayli Gubbi ở Ethiopia. Ảnh: NASA

Hãng Akasa Air (Ấn Độ) cũng tạm huỷ các chuyến bay quốc tế đến và đi từ Jeddah (Saudi Arabia), Kuwait và Abu Dhabi (UAE). Còn hãng Air India (Ấn Độ) huỷ các nhiều chuyến bay tới các thành phố New Delhi, Mumbai và Chennai (Ấn Độ).

Ngày 24-11, VAAC cho biết núi lửa Hayli Gubbi đã ngừng phun trào, song lưu ý rằng tro bụi từ vụ phun trào hôm 23-11 vẫn còn sót lại ở độ cao khoảng 5-6 km và đang di chuyển về phía Trung Quốc.

Mây tro bụi từ vụ phun trào núi lửa Hayli Gubbi (phần màu xám theo mũi tên) bao trùm nhiều khu vực ở Ấn Độ hôm 25-11. Ảnh: X/IndiaMetSky

Cục Khí tượng Ấn Độ hôm 25-11 dự đoán rằng trong tối cùng ngày, đám mây tro bụi từ vụ phun trào của núi lửa Hayli Gubbi sẽ di chuyển ra khỏi vùng trời Ấn Độ, trôi về phía Trung Quốc.

Phân tích ảnh mây vệ tinh và ảnh quét radar, chuyên kênh khí tượng IndiaMetSky (Ấn Độ) hồi trưa 25-11 cho biết “bụi tro đã di chuyển từ bắc Ấn Độ vào Trung Quốc và sẽ đi vào tầng khí quyển trên, các loại bụi mịn hơn sẽ bám vào tầng khí quyển trên trong vài ngày và di chuyển về phía Thái Bình Dương”.

IndiaMetSky cho biết thành phần chính của các đám mây tro bụi này là lưu huỳnh di-oxide (SO 2 ) với nồng độ tro núi lửa từ thấp đến trung bình, sẽ ảnh hưởng tới nồng độ SO 2 ở các khu vực núi cao.

Trang web của Cục Khí tượng Trung Quốc chưa đưa ra cảnh báo về các vấn đề tiềm tàng liên quan tro bụi từ vụ phun trào này.