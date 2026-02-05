Hai tuyển thủ Indonesia đòi phá tan giấc mơ thầy Nhật 05/02/2026 11:04

(PLO)- Phải phá tan giấc mơ thầy Nhật, đó là quyết tâm cao độ của hai tuyển thủ Indonesia là thủ môn Ahmad Habiebie và Syauqi Saud.

HLV Kensuke Takahashi của tuyển Futsal Nhật Bản từng là thầy của nhiều tuyển thủ Futsal Indonesia. Hai tuyển thủ Indonesia là những ngôi sao sáng giúp chủ nhà vào bán kết đó là thủ môn Ahmad Habiebie và tay săn bàn Syauqi Saud.

Cả hai tuyển thủ này đều là những học trò của HLV Kensuke Takahashi. Trước khi quay trở về Nhật Bản theo tiếng gọi của tổ chức để dẫn dắt đội tuyển quê nhà, HLV Kensuke Takahashi có 4 năm dẫn dắt các tuyến đội tuyển Futsal Indonesia và tạo nên một số thành tích chuyển biến tốt.

Hai tuyển thủ Indonesia gồm thủ môn Ahmad Habiebie và tay săn bàn Syauqi Saud là học trò cũ của HLV Kensuke Takahashi nêu quyết tâm đánh bại tuyển Nhật Bản. Ảnh: Antara.

Những gì ông Kensuke Takahashi đã làm cho futsal Indonesia góp rất nhiều vào việc HLV Hector Souto tiếp quản và đi đến thành công hiện nay.

Thủ môn Ahmad Habiebie, người chơi rất xuất sắc trong việc đánh bại tuyển Futsal Việt Nam 3-2 ở tứ kết từng là học trò của Kensuke Takahashi ở đội U-20 Indonesia tham dự giải châu Á vào năm 2019. Lần đó U-20 Indonesia vào tứ kết và đánh bại U-20 Việt Nam 7-5, đội trẻ Việt Nam do chính HLV Hector Souto dẫn dắt. Vào bán kết thì thầy trò HLV Kensuka Takahashi bị Afghanistan đánh bại 3-4.

HLV Kensuke Takahashi (thứ nhì từ phải sang) và HLV Hector Souto sẽ thể hiện tài năng lúc 19 giờ ngày 5-2. Ảnh:AFC

Riêng với tay săn bàn Syauqi Saud ở đội tuyển quốc gia cũng được thầy Nhật Takahashi dẫn dắt từ năm 2018. Tại Asian Cup 2022 ở Kuwait, Indonesia vào tứ kết và thua Nhật Bản 2-3, còn Nhật Bản vào chung kết và đánh bại ông anh cả Iran 3-2 để lên ngôi châu Á.

Cả thủ môn Admah Habiebie và tiền đạo Syauqi Saud đều nêu quyết tâm cực cao để đánh bại tuyển Nhật Bản tối 5-2 ở bán kết giải Futsal châu Á. Cả hai tuyển thủ Indonesia đều cùng nêu quan điểm: “Chúng tôi sẽ chiến đấu hết mình để đánh bại tuyển Nhật Bản, đòi món nợ 2022 thua tại tứ kết. Chúng tôi không hứa mình sẽ chiến thắng, chúng tôi chỉ hứa sẽ thể hiện hơn những gì mình có để loại tuyển Nhật".

Năm 2022 tuyển Nhật Bản lên ngôi châu Á với đội hình nửa số lượng ngoại binh nhập tịch từ Nam Mỹ. Tuy nhiên sang Asian Cup 2024 thì họ bị loại một khách tệ hại, không có vé dự World Cup 2024. Sau đó Nhật Bản gọi HLV Kensuke Takahashi từ Indonesia trở về phụ trách tuyển Nhật và hiện nay đội vào bán kết. Nhật Bản đang thể hiện lối thi đấu cực kỳ ấn tượng.