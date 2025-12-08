Brazil giành cúp vàng World Cup rồi "trả lại yên bình" cho SEA Games 33 08/12/2025 15:54

(PLO)- Brazil vừa giành chức vô địch World Cup futsal nữ, bây giờ họ "nhường" sự chú ý lại cho SEA Games 33.

Brazil vừa vô địch World Cup Futsal nữ phiên bản thứ nhất, rời khỏi Philippines trả lại yên bình cho fan Đông Nam Á khi SEA Games 33 còn một ngày nữa khai mạc.

Hai đại diện Đông Nam Á tham dự World Cup Futsal nữ lần thứ nhất đều chia tay sớm và họ tranh thủ sang Thái Lan để thích nghi và chinh phục SEA Games 33.

Brazil vượt đẳng cấp so với Bồ Đào Nha.

Trong khi đó tối 7-12, World Cup Futsal nữ phiên bản thứ nhất kéo dài 16 ngày tại Pasig, Philippines cũng đã kết thúc.

Lại một lần nữa, ở môn bóng đá, xứ sở Samba khẳng định mình là “hoàng hậu thế giới” của sân chơi nữ 5 người đầy chất nghệ thuật. Nếu đội tuyển nam Brazil có số lần vô địch World Cup futsal cao nhất thế giới (5 lần) thì ngay phiên bản nữ đầu tiên, các cô gái Brazil cũng chứng minh điều đó.

Tây Ban Nha đánh bại Argentina 5-1 trong trận tranh hạng 3.

Trong trận chung kết, Brazil đã đánh bại Bồ Đào Nha 3-0 để lên ngôi giải đấu lần thứ nhất này. Ở bán kết, Brazil thắng Tây Ban Nha 4-1, còn Bồ Đào Nha đánh bại những đồng nghiệp nữ Argentina 7-1. Nhìn cách “cấu trúc" ở bán kết của hai khu vực mạnh nhất thế giới trong futsal nữ cũng chẳng khác so với bóng đá nam. Đó là hai thế lực Nam Mỹ (Brazil, Argentina) và châu Âu (Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha).

Ở trận tranh hạng 3, Tây Ban Nha cũng thắng Argentina 5-1.

Brazil vô địch World Cup Futsal nữ lần thứ nhất.

World Cup futsal nữ 2025 đặc biệt gây sự chú ý rất lớn cho fan Philippines vì đó là đỉnh cao của sàn đấu 5 người dẫu là nữ, nhưng chất lượng giải đấu cực cao. Đất nước Philippines vốn không mê môn bóng đá, nhưng khi World Cup futsal nữ diễn ra, nó đã thu hút họ thực sự vì tính nghệ thuật của môn đấu.

Hai đại diện Đông Nam Á là Philippines tham dự với tư cách chủ nhà, còn Thái Lan vượt qua vòng loại đều bị loại ngay sau 3 trận vòng bảng. Philippines toàn thua 3 trận, còn Thái Lan thua 2 thắng 1, cũng bị loại ngay sau vòng bảng.

Cả Thái Lan cùng Philippines là những đội tuyển futsal mạnh ở sân chơi SEA Games 33, còn Việt Nam là đội đương kim vô địch Đông Nam Á.

Hãy chờ những đội nữ Futsal như tuyển Việt Nam, Thái Lan, Philippines sẽ tranh hùng ở sân chơi SEA Games 33 ra sao?