SEA Games 33 ngày 11-12: Ngày vàng của thể thao Việt Nam 11/12/2025 19:22

(PLO)- Ngày 11-12, đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục tranh tài ở nhiều nội dung thi đấu tại SEA Games 33, trong đó, nội dung thế mạnh điền kinh liên tiếp đem về HCV.

Ở nội dung nhảy ba bước, Hồ Trọng Mạnh Hùng đạt 16,33 mét, bỏ xa thành tích của các đối thủ trong phần thi chung kết trên sân Supachalasai để mang về cho điền kinh Việt Nam tấm HCV đầu tiên tại SEA Games 33. Ngay sau đó, chân chạy Bùi Thị Ngân cũng giành HCV 1500m nữ.

Không có nữ hoàng Nguyễn Thị Oanh, nhưng hai VĐV lứa kế cận là Bùi Thị Ngân và Nguyễn Khánh Linh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giúp đội bảo vệ thành công tấm HCV chạy 1.500m nữ, khi Khánh Linh cũng giành HCB.

Trong ngày, các môn khác cũng đem về HCV cho Việt Nam là Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Ngọc Trâm, Hoàng Thị Thu Uyên (kata đồng đội nữ); Nguyễn Hồng Trọng (taekwondo hạng cân 54 kg); Đặng Ngọc Xuân Thiện (TDDC, ngựa quay); Nguyễn Văn Khánh Phong (TDDC, vòng treo); Đặng Đình Tùng (jujitsu hạng cân 69 kg); Trần Ngọc Lượng (MMA); Quàng Văn Minh (MMA); Phạm Thanh Bảo (bơi 100m ếch nam)...

Bùi Thị Ngân và Khánh Linh giành HCV và HCB nội dung 1500m nữ. Ảnh: ANH ĐỒNG

Đáng chú ý, ở môn TDDC nội dung nhảy chống nữ, Nguyễn Thị Quỳnh Như hoàn thành xuất sắc bài thi nhảy chống để đoạt HCV, nhưng sau đó đội Philippines khiếu nại lên trọng tài. Sau khi xem xét, các trọng tài chấp thuận khiếu nại này. Cuối cùng, VĐV Philippines nhận HCV, còn Quỳnh Như phải ngậm ngùi nhận HCB.

Tính đến 19 giờ ngày 11-12, đoàn thể thao Việt Nam đã giành 13 HCV tại SEA Games 33, vươn lên vị trí thứ hai toàn đoàn sau đoàn chủ nhà Thái Lan.