Đồng Nai: Hàng trăm người tham gia giải việt dã mừng 80 năm Quốc khánh

Sáng 15-8, tại Nhà thi đấu tỉnh Đồng Nai, VNPT Đồng Nai tổ chức giải việt dã chào mừng 80 năm ngày thành lập ngành Bưu điện Việt Nam (15-8-1945 – 15-8-2025).
Sự kiện là hoạt động thể thao thiết thực hướng tới kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước như 80 năm Quốc khánh (2-9-1945 – 2-9-2025), 80 năm thành lập ngành Bưu điện. Đồng thời, đây cũng là dịp thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong đội ngũ lãnh đạo, người lao động và nhân dân trên địa bàn.
Giải đấu thu hút gần 450 vận động viên là cán bộ, nhân viên, người lao động thuộc VNPT Đồng Nai.
Lộ trình thi đấu dài khoảng 5 km, xuất phát từ Nhà thi đấu tỉnh Đồng Nai, dọc đường Nguyễn Ái Quốc, rẽ vào Nguyễn Văn Trị và kết thúc tại trụ sở VNPT Đồng Nai (số 61 Nguyễn Văn Trị, phường Trấn Biên, TP Biên Hòa).
Ban tổ chức trao giải nhất, nhì, ba và khuyến khích cho các cá nhân đạt thành tích cao. Ngoài ra, 200 vận động viên về đích đầu tiên được nhận kỷ niệm chương.