Đồng Nai: Hàng trăm người tham gia giải việt dã mừng 80 năm Quốc khánh 15/08/2025 13:45

Sáng 15-8, tại Nhà thi đấu tỉnh Đồng Nai, VNPT Đồng Nai tổ chức giải việt dã chào mừng 80 năm ngày thành lập ngành Bưu điện Việt Nam (15-8-1945 – 15-8-2025).

Gần 450 VĐV tham dự giải việt dã VNPT Đồng Nai. Ảnh: NGÔ VINH

Sự kiện là hoạt động thể thao thiết thực hướng tới kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước như 80 năm Quốc khánh (2-9-1945 – 2-9-2025), 80 năm thành lập ngành Bưu điện. Đồng thời, đây cũng là dịp thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong đội ngũ lãnh đạo, người lao động và nhân dân trên địa bàn.

Ông Nguyễn Thanh Liêm – Phó Giám đốc VNPT Đồng Nai phát biểu khai mạc. Ảnh: NGÔ VINH

Giải đấu thu hút gần 450 vận động viên là cán bộ, nhân viên, người lao động thuộc VNPT Đồng Nai.

Lộ trình thi đấu dài khoảng 5 km, xuất phát từ Nhà thi đấu tỉnh Đồng Nai, dọc đường Nguyễn Ái Quốc, rẽ vào Nguyễn Văn Trị và kết thúc tại trụ sở VNPT Đồng Nai (số 61 Nguyễn Văn Trị, phường Trấn Biên, TP Biên Hòa).

Cung đường thi dài 5 km, qua các trục đường Nguyễn Ái Quốc, Nguyễn Văn Trị. Ảnh: NGÔ VINH

Ban tổ chức trao kỷ niệm chương cho 200 VĐV về đích đầu tiên. Ảnh: NGÔ VINH

Ban tổ chức trao giải nhất, nhì, ba và khuyến khích cho các cá nhân đạt thành tích cao. Ngoài ra, 200 vận động viên về đích đầu tiên được nhận kỷ niệm chương.