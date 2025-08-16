Chủ nhà Việt Nam mạnh hơn Úc trên lý thuyết ở vòng knock out Đông Nam Á 16/08/2025 14:28

(PLO)- Sân vận động Lạch Tray (Hải Phòng) đêm 16-8 sẽ trở thành tâm điểm chú ý của người hâm mộ bóng đá khi đội chủ nhà Việt Nam bước vào trận bán kết giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2025, chạm trán U-23 Úc vào lúc 20 giờ.

Trận đấu loại trực tiếp là một cơ hội để các học trò của HLV Mai Đức Chung khẳng định vị thế số một khu vực, đồng thời tiến gần hơn giấc mơ vô địch Đông Nam Á ngay trên sân nhà. Ở vòng bảng, đội tuyển chủ nhà Việt Nam thể hiện phong độ tuyệt vời với ba trận toàn thắng, ghi 14 bàn và không để thủng lưới. Những con số thống kê ấn tượng ấy cho thấy sự vượt trội về khả năng tấn công và hàng phòng ngự của đội bóng áo đỏ đang thi đấu rất chắc chắn.

Đây cũng là lần thứ sáu liên tiếp từ năm 2015 đến nay, tuyển nữ Việt Nam khép lại vòng bảng với vị trí dẫn đầu, và trong ba kỳ gần nhất đều không phải nhận bàn thua nào. Thành tích ấy phản ánh sự ổn định đáng kinh ngạc dưới bàn tay dẫn dắt của HLV lão luyện Mai Đức Chung.

Bước vào trận bán kết, chủ nhà Việt Nam có nhiều lợi thế. Trước hết là sự cổ vũ của khán giả nhà. Tiền đạo Huỳnh Như, người đã nhiều lần mang băng thủ quân, chia sẻ rằng sự hiện diện đông đảo và nhiệt tình của người hâm mộ luôn là nguồn động viên vô giá, giúp đội bóng thêm phần tự tin.

HLV Mai Đức Chung và Huỳnh Như tôn trọng U-23 Úc nhưng vẫn luôn giữ tinh thần quyết thắng. Ảnh: CCT.

Thực tế, những trận đấu trước trên sân Lạch Tray đã cho thấy không khí rực lửa và sức mạnh tinh thần mà hàng nghìn khán giả truyền đến các cầu thủ. Được chơi trên “chảo lửa” quen thuộc, chắc chắn các cô gái vàng sẽ có thêm khát khao chiến đấu. Tuy nhiên, thử thách mang tên U-23 Úc không dễ vượt qua. Đội bóng trẻ đến từ châu Đại Dương cho thấy sự tiến bộ nhanh chóng khi đánh bại đương kim vô địch Philippines ở vòng bảng. Đây là lời cảnh báo rõ ràng về sức mạnh và tinh thần chiến đấu của họ.

HLV Joseph Palatsides không giấu sự tôn trọng dành cho đội chủ nhà Việt Nam, khi khẳng định các học trò đồng nghiệp Mai Đức Chung là một trong những tập thể mạnh nhất giải, được dẫn dắt bởi chiến lược gia giàu kinh nghiệm. Ông cũng bày tỏ sự háo hức trước cuộc chạm trán, xem đây là một cơ hội quý giá để các cầu thủ trẻ Úc học hỏi và khẳng định bản thân.

Về phía tuyển nữ Việt Nam, HLV Mai Đức Chung đánh giá đối thủ là tập thể giàu sức trẻ, khỏe và thích nghi nhanh. Dù có lợi thế kinh nghiệm, quen thuộc sân bãi và nghỉ nhiều hơn một ngày so với U-23 Úc, ông Chung vẫn thận trọng cho rằng các yếu tố này chỉ mang tính lý thuyết. Theo ông, sự tập trung và chuẩn bị kỹ lưỡng mới là chìa khóa để đi đến chiến thắng.

U-23 Úc có lợi thế về sức khỏe và hình thể vượt trội ở trận bán kết giải nữ Đông Nam Á. Ảnh: CCT.

Sự điềm tĩnh và cẩn trọng của HLV Mai Đức Chung đã nhiều lần giúp tuyển nữ vượt qua những thời khắc quan trọng, biến áp lực thành động lực để toàn đội thi đấu thăng hoa. Ngoài sức mạnh của tập thể, các cá nhân xuất sắc của chủ nhà Việt Nam cũng được kỳ vọng sẽ tỏa sáng. Huỳnh Như, với kinh nghiệm dày dạn tại châu Âu, chắc chắn vẫn là ngòi nổ chủ lực.

Bên cạnh đó, những gương mặt trẻ như Vạn Sự, Thanh Nhã,… đã cho thấy sự tiến bộ vượt bậc, mang lại nhiều phương án tấn công đa dạng, các cựu binh Chương Thị Kiều, Tuyết Dung, Hải Yến,… là chỗ dựa vững chắc. Sự kết hợp hài hòa giữa kinh nghiệm và sức trẻ đang tạo nên một tập thể vừa bản lĩnh, vừa giàu khát vọng.

Không thể không nhắc đến hàng phòng ngự vững chãi với sự chỉ huy của thủ môn Kim Thanh, người nhiều lần cứu thua ngoạn mục trong các trận đấu quốc tế. Sự chắc chắn từ tuyến sau giúp các cầu thủ tuyến trên yên tâm triển khai thế trận tấn công. Việc không thủng lưới bàn nào ở vòng bảng là minh chứng rõ ràng cho khả năng phòng ngự kỷ luật và hiệu quả của các cô gái áo đỏ.

Khán giả cuồng nhiệt ở sân Lạch Tray sẽ tiếp lửa khí thế cho thầy trò HLV Mai Đức Chung. Ảnh: CCT.

Trong khi đó, U-23 Úc sở hữu lối chơi giàu thể lực, tốc độ cùng tinh thần không bỏ cuộc. Họ có thể chưa nhiều kinh nghiệm bằng chủ nhà Việt Nam, nhưng sự nhiệt huyết của tuổi trẻ và khát vọng chứng tỏ bản thân sẽ khiến trận bán kết trở nên khó lường. Cầu thủ Isabel Gomez cũng khẳng định toàn đội sẽ tiếp tục học hỏi, cải thiện để hướng đến một kết quả tốt nhất. Đây chắc chắn không phải là đối thủ mà chủ nhà Việt Nam không thể chủ quan.

Nhìn chung, hành trình của đội tuyển nữ Việt Nam tại giải Đông Nam Á 2025 đang rất suôn sẻ. Những chiến thắng thuyết phục ở vòng bảng đã thắp lên niềm tin mãnh liệt từ người hâm mộ. Nếu vượt qua lứa trẻ Úc ở bán kết, cơ hội nâng cao chiếc cúp vô địch ngay trên sân nhà sẽ đến gần hơn bao giờ hết. Đó chính là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không mệt mỏi của thầy trò HLV Mai Đức Chung, đồng thời khẳng định vị thế hàng đầu của bóng đá nữ Việt Nam ở khu vực Đông Nam Á.

Tuyển nữ Myanmar có cuộc chạm trán đầy cam go với Thái Lan. Ảnh: CCT.

Người hâm mộ khắp cả nước đang chờ đợi một đêm bùng nổ trên sân Lạch Tray, nơi “các chiến binh sao vàng” sẽ viết tiếp câu chuyện đẹp về niềm tin, nghị lực và khát khao chiến thắng.

Trận bán kết còn lại giữa Myanmar và Thái Lan diễn ra lúc 16 giờ cũng hứa hẹn nhiều kịch tính. Myanmar bất ngờ giành ngôi đầu bảng A, chứng minh sự tiến bộ mạnh mẽ. Trong khi đó, Thái Lan vẫn nuôi khát vọng trở lại ngôi hậu sau hai kỳ liên tiếp chỉ về nhì. Kết quả của trận đấu này sẽ xác định đối thủ trong trận chung kết Đông Nam Á hai ngày sau đó.