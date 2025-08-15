Gần 300 võ sư, VĐV tham gia giải vô địch trẻ Kickboxing tỉnh Gia Lai 15/08/2025 11:20

Tối 14-8, tại phường Quy Nhơn, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức lễ khai mạc giải vô địch trẻ kickboxing tỉnh Gia Lai lần thứ I, năm 2025.

Theo Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, giải đấu quy tụ 47 võ đường/câu lạc bộ, với gần 300 võ sư, HLV, VĐV tham gia thi đấu nội dung lowkick ở hai nhóm lứa tuổi, tranh tài 25 bộ huy chương. Thời gian thi đấu giải diễn ra từ ngày 14-8 và bế mạc ngày 21-8.

Khai mạc giải vô địch trẻ kickboxing lần thứ 1

Giải vô địch trẻ Kickboxing tỉnh Gia Lai lần thứ I là sự kiện thể thao góp phần đẩy mạnh phát triển phong trào tập luyện môn Kickboxing tại địa phương, tạo không gian giao lưu, học hỏi giữa các võ đường, câu lạc bộ.

Các VĐV tham gia thi đấu nội dung Lowkick ở hai nhóm lứa tuổi, tranh tài 25 bộ huy chương.

Qua đó, tìm kiếm, tuyển chọn lực lượng vận động viên có chuyên môn tốt chuẩn bị tham gia thi đấu các giải quốc gia và quốc tế; góp phần quảng bá hình ảnh, giới thiệu tiềm năng du lịch và những điểm đến hấp dẫn của địa phương đến du khách.