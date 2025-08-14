Nhà Trắng tổ chức đấu MMA 14/08/2025 10:05

Chủ tịch UFC White xác nhận Nhà Trắng tổ chức đấu MMA. Ảnh: UFC

Tuyên bố trên vừa được chủ tịch kiêm CEO của Ultimate Fighting Championship (UFC) Dana Federick White Jr xác nhận.

Tổng thống Donald Trump vốn thường xuyên dự khán các trận đấu vốn nổi tiếng là khốc liệt MMA, nơi các võ sĩ tung đòn đấm, đá, vật lộn trong những trận chiến không khoan nhượng cho đến khi đối thủ chịu thua hoặc bị hạ knock-out.

Việc Nhà Trắng tổ chức đấu MMA - môn thể thao đối kháng khốc liệt này vào trung tâm quyền lực chính trị của Mỹ sẽ đánh dấu một cột mốc lịch sử.

“Chắc chắn nó sẽ diễn ra. Tối qua tôi đã nói chuyện với ông ấy — ‘ông ấy’ tức là Tổng thống — và cuối tháng này tôi sẽ bay đến đó, ngồi lại để trình bày toàn bộ kế hoạch và bản thiết kế, rồi chúng tôi sẽ bắt đầu quyết định xem ông ấy muốn và không muốn gì”, Dana Federick White Jr chia sẻ trên truyền hình CBS.

UFC là tổ chức lớn nhất và thành công nhất trong thế giới MMA đang phát triển. Môn thể thao pha trộn của nhiều môn võ như jiu-jitsu, kickboxing, boxing và vật.

Các trận đấu diễn ra trong võ đài tám cạnh, được gọi là “The Octagon”, bao quanh bởi hàng rào lưới thép. Ngoại trừ một số hành vi bị cấm như móc mắt, các võ sĩ nam và nữ được phép sử dụng hầu như mọi kỹ thuật để tấn công đối thủ.

Các trận đấu thường kết thúc khi một võ sĩ bị đè nằm xuống sàn, liên tiếp bị đấm vào mặt, trước khi trọng tài phải can thiệp để dừng trận đấu.

Thường xuyên ca ngợi Tổng thống Trump là một người bạn và nhà lãnh đạo chính trị, chủ tịch White cho biết con gái của Tổng thống sẽ tham gia tổ chức sự kiện mừng Quốc khánh này tại Nhà Trắng.

“Khi (Trump) gọi cho tôi và yêu cầu tôi thực hiện, ông ấy nói: ‘Tôi muốn Ivanka tham gia trực tiếp vào chuyện này’”, White nói với CBS. Trước đó, công ty mẹ của CBS là Paramount vừa ký hợp đồng phát sóng trực tuyến trị giá 7,7 tỉ USD với UFC.

Dana Federick White Jr tiếp quản UFC vào năm 2001, thời điểm đây chỉ là một tổ chức nhỏ, thua lỗ, và đã dẫn dắt nó trở thành một trong những công ty quảng bá thể thao phát triển nhanh nhất thế giới.

Sự phổ biến của môn thể thao này với nam giới trẻ (nhóm cử tri quan trọng trong cuộc bầu cử Mỹ năm 2024), cùng mối liên hệ lâu dài của Trump với UFC đã khiến ông trở thành khách quen tại nhiều sự kiện nổi bật, nơi ông được chào đón như một ngôi sao nhạc rock.

Với bản chất khốc liệt, tỉ lệ chấn thương cao đang khiến môn thể thao này gây ra nhiều tranh cãi. Trong khi giới bác sĩ thì đưa ra cảnh báo, nguy cơ tổn thương não khi các võ sĩ bị đánh vào đầu nhiều lần, bất chấp MMA dần được chấp nhận rộng rãi hơn trong những năm gần đây.