Đất Sen Hồng Music Marathon 2025: Lễ hội thể thao âm nhạc lớn nhất miền Tây 16/08/2025 14:16

(PLO)-Giải chạy VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2025 vừa chính thức khởi động, hứa hẹn trở thành sự kiện thể thao – âm nhạc – văn hóa – du lịch quy mô lớn nhất miền Tây Nam Bộ.

Giải năm nay dự kiến thu hút tới 12.000 vận động viên (VĐV) trong nước và quốc tế, diễn ra từ ngày 10 đến 12-10 tại Quảng trường Văn Miếu, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

“Tiên phong – Bứt phá” cùng đường chạy chuẩn quốc tế

Với chủ đề “Tiên phong – Bứt phá”, VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2025 mang đến bốn cự ly: 42km, 21km, 10km và 5km, phù hợp với nhiều nhóm đối tượng từ vận động viên chuyên nghiệp, người chạy phong trào cho đến gia đình và trẻ em. Cung đường chạy được Hiệp hội Marathon Quốc tế (AIMS) chứng nhận chuẩn, đưa runner băng qua các địa danh đặc trưng của vùng đất Sen Hồng như Quảng trường Văn Miếu, cầu Cao Lãnh, các tuyến phố trung tâm sôi động và những con đường rợp bóng xanh.

Tổng giá trị giải thưởng năm nay lên tới 218 triệu đồng, trong đó phần thưởng theo nhóm tuổi được nâng lên 42 triệu đồng, khuyến khích sự tham gia đa dạng và tạo thêm động lực cho runner chinh phục đường đua.

Phương Mỹ Chi biểu diễn tại Lễ hội văn hóa – du lịch – ẩm thực đặc sắc

Song song với giải chạy, VPBank và Nexus tổ chức chuỗi hoạt động đồng hành, biến sự kiện thành một lễ hội tổng hòa đặc sắc. Đêm nhạc hoành tráng vào tối 11-10, ngay trước ngày thi đấu chính thức, sẽ có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Isaac, Phương Mỹ Chi… trên sân khấu hiện đại với hiệu ứng mãn nhãn, hứa hẹn tiếp thêm năng lượng cho 12.000 VĐV.

Ngoài ra, Lễ hội Ẩm thực miền Tây cùng các hoạt động văn hóa, du lịch địa phương sẽ diễn ra xuyên suốt ba ngày, giúp bạn bè trong và ngoài nước khám phá trọn vẹn vẻ đẹp Đồng Tháp – vùng đất giàu bản sắc và hiếu khách.

Đặc biệt, năm 2025 đánh dấu lần đầu giải được tổ chức sau sự kiện sáp nhập Tiền Giang và Đồng Tháp, trở thành biểu tượng cho sự kết nối và khởi đầu mới trong hành trình phát triển của địa phương.

BTC chụp ảnh lưu niệm cùng nhiều runner tại họp báo. Ảnh: BTC

Vì cộng đồng và phát triển bền vững

Không chỉ dừng lại ở một giải chạy, VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2025 còn mang thông điệp về lối sống lành mạnh và bảo vệ môi trường. BTC cam kết trích một phần doanh thu để hỗ trợ nghiên cứu và bảo tồn Sếu đầu đỏ – biểu tượng sinh thái quý hiếm của Đồng Tháp.

Giải năm nay cũng dành riêng một sân chơi cho trẻ em – Kun Fun Run Đồng Tháp với cự ly 800m, dự kiến có tới 2.000 runner nhí tham gia. Đây là hoạt động do thương hiệu Kun đồng hành, mang đến một không gian vận động vui khỏe và tràn ngập tiếng cười cho các em nhỏ.

Tạo dấu ấn cho thể thao Việt Nam

Sau gần một thập kỷ gắn bó với cộng đồng chạy bộ, VPBank đã đồng hành tổ chức 16 giải chạy lớn, thu hút hơn 100.000 vận động viên trên cả nước. VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2025 một lần nữa khẳng định vai trò tiên phong của ngân hàng trong việc kết nối thể thao, âm nhạc, văn hóa và du lịch, góp phần xây dựng cộng đồng khỏe mạnh và thịnh vượng.

Với sự đầu tư chuyên nghiệp, quy mô hoành tráng và thông điệp nhân văn, VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2025 hứa hẹn trở thành ngày hội thể thao – văn hóa lớn nhất miền Tây, ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng người tham gia và khán giả.