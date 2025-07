Tây Ninh: Cấm xe nhiều tuyến đường phục vụ giải marathon quốc tế 2025 31/07/2025 17:59

(PLO)- Tây Ninh sẽ cấm xe nhiều tuyến đường vào sáng 3-8 nhằm đảm bảo an toàn giao thông khi tổ chức giải chạy marathon quốc tế 2025.

Ngày 31-7, Công an tỉnh Tây Ninh phát đi thông báo về việc tổ chức phân luồng, cấm đường tạm thời nhằm phục vụ giải chạy Ba Den Mountain International Marathon 2025, dự kiến diễn ra vào ngày 3-8.

Công an tỉnh Tây Ninh thông báo cấm nhiều tuyến đường phục vụ giải chạy Marathon quốc tế 2025. Ảnh minh họa

Theo Công an tỉnh, việc cấm đường được thực hiện để đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông trong suốt thời gian diễn ra giải đấu.

Cụ thể, trong ngày 3-8, nhiều tuyến đường thuộc địa bàn phường Ninh Thạnh, phường Bình Minh và xã Dương Minh Châu (tỉnh Tây Ninh cũ) sẽ bị hạn chế lưu thông theo các khung giờ sau:

- Tỉnh lộ 785 (đoạn từ ngã tư Tân Bình đến ngã tư Khedol): Cấm xe tải lưu thông theo hướng từ Tân Bình đi Tân Châu, từ 4 giờ đến 9 giờ.

- Tỉnh lộ 784 (từ ngã tư Đại Đồng đến ngã tư Tân Bình): Cấm xe tải hướng Đại Đồng đi Tân Bình, từ 4 giờ đến 9 giờ.

- Đường Bời Lời (ngã tư Đại Đồng đến ngã ba núi): Cấm xe tải từ 3 giờ đến 6 giờ.

- Đường Bời Lời (từ ngã tư Đại Đồng vào Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen): Cấm tất cả phương tiện hai chiều từ 5 giờ 30 đến 7 giờ 30. Du khách sẽ được hướng dẫn di chuyển theo đường vành đai tại ngã ba vào khu vực trường bắn quân sự.

- Đường Điện Biên Phủ (đoạn từ ngã tư Cửa Hòa Viện – Tòa Thánh đến ngã ba núi): Cấm xe tải từ 3 giờ đến 6 giờ.

- Đường Khedol – Suối Đá (từ ngã tư Khedol đến ngã tư TL790): Cấm toàn bộ phương tiện từ 4 giờ 30 đến 10 giờ.

- Tỉnh lộ 790 (từ ngã tư Khedol – Suối Đá đến cổng chính Khu du lịch núi Bà Đen): Cấm toàn bộ phương tiện từ 5 giờ đến 10 giờ 30.

Công an tỉnh Tây Ninh khuyến cáo người dân và du khách theo dõi kỹ thông tin, chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp để tránh ùn tắc và đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian sự kiện diễn ra.