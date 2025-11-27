Người đẹp Colombia đăng quang Hoa hậu quốc tế 2025 27/11/2025 22:19

Chiều tối 27-11, chung kết Hoa hậu Quốc tế- Miss International 2025, diễn ra tại Nhật Bản với sự tranh tài của 80 thí sinh đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ.

Catalina Duque, đại diện Colombia chính thức đăng quang Hoa hậu Quốc tế -Miss International 2025. Ảnh: Missosology

Theo đó, mở màn đêm chung kết là phần giới thiệu của các thí sinh trong trang phục dân tộc.

80 người đẹp lần lượt xuất hiện, hô vang tên quốc gia và vùng lãnh thổ.

Sau đó, top 20 Miss International 2025 đã chính thức gọi tên để bước vào phần đại diện Nam Phi (thí sinh được bình chọn nhiều nhất khu vực châu Phi), Mỹ (thí sinh được bình chọn nhiều nhất khu vực châu Mỹ), Myanmar (thí sinh được bình chọn nhiều nhất khu vực châu Á), Peru, Mexico, Canada, Thái Lan, Hà Lan, Ấn Độ, Angola, Zimbabwe, Jamaica, Cộng hòa Dominican, Indonesia, Colombia, Bolivia, Philippines, Nicaragua, Sri Lanka, Nhật Bản.

Hoa hậu Kiều Duy, đại diện Việt Nam dừng chân tại top 20. Ảnh: Chụp màn hình

Đại diện Việt Nam, hoa hậu Kiều Duy chính thức trượt top 20 chung cuộc.

Người đẹp đoạt giải thưởng phụ là hạng nhì Trang phục dân tộc đẹp nhất với màn trình diễn quốc phục mang tên "Cửu Long Ẩn Vân".

Trang phục được lấy cảm hứng từ bức tranh cùng tên của nghệ nhân Phan Văn Tánh, sáng tác dưới triều vua Khải Định.

Dừng chân một cách đầy tiếc nuối tại cuộc thi, ngay sau đó nàng hậu đã bày tỏ: "Kiều Duy chân thành xin lỗi vì chưa thể đi đến cuối hành trình một cách trọn vẹn".

20 thí sinh cùng trải qua màn trình diễn bikini và đầm dạ hội để chọn ra top 10.

Top 20 trong phần thi trang phục bikini và trang phục dạ hội

Top 10 xướng tên các đại diện của Myanmar, Sri Lanka, Canada, Indonesia, Cộng hòa Dominica, Bolivia, Colombia, Nicaragua, Zimbabwe và Philippines.

Top 5 lộ diện, gồm các người đẹp: Philippines, Zimbabwe, Indonesia, Bolivia và Colombia. Các thí sinh bước vào phần thi ứng xử với câu hỏi chung: "Nếu bạn mô tả trải nghiệm tại Hoa hậu Quốc tế cho gia đình và những người thân yêu, bạn sẽ nói gì?".

Sau phần thi ứng xử, Hoa hậu Quốc tế 2024, người đẹp Thanh Thủy, diện áo dài trắng thêu hoa anh đào, bước ra sân khấu chia sẻ về hành trình một năm đăng quang. Cô phát biểu bằng ba thứ tiếng: Anh, Việt Nam và Nhật Bản.

Top 5 Hoa hậu quốc tế 2025

Cuối cùng, Catalina Duque, đại diện Colombia chính thức đăng quang Hoa hậu Quốc tế -Miss International 2025, kế nhiệm Hoa hậu Thanh Thủy.

Á hậu 1,2,3,4 lần lượt thuộc về Yollanda Chimbarami (Zimbabwe), Paola Guzmán (Bolivia), Melliza Xaviera Yulian (Indonesia) và Myrna Esguerra (Philippines).

Tân Hoa hậu năm nay 26 tuổi, cao 1m80. Cô tốt nghiệp ngành Truyền thông xã hội tại Đại học EAFIT, Medellín. Tân hoa hậu gây ấn tượng với vẻ đẹp rực rỡ, phong cách trình diễn tự tin, duyên dáng và khả năng giao tiếp.

Trước đó, trong phần ứng xử top 5 với câu hỏi: "Nếu bạn mô tả trải nghiệm tại Hoa hậu Quốc tế cho gia đình và những người thân yêu, bạn sẽ nói gì?" - Người đẹp Colombia: "Gia đình tôi thực ra đang có mặt ở đây hôm nay, vì thế tôi sẽ nói trực tiếp với họ. Trước đây tôi từng nghĩ rằng chỉ những khoảnh khắc lớn lao mới thật sự quan trọng.

Nhưng khi học về văn hóa Nhật Bản, tôi biết đến mono no aware - vẻ đẹp của những điều nhỏ bé: như cách những chiếc lá rơi vào mùa thu khiến mọi thứ trở nên tuyệt đẹp, như cách trẻ em ôm tôi và mỉm cười, hay mỗi bát ramen thơm ngon tôi thưởng thức đều nhắc tôi trân trọng cuộc sống và tận hưởng từng khoảnh khắc. Tôi vô cùng biết ơn khi được ở đây và tôi thật sự đã có khoảng thời gian tuyệt vời".