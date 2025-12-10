TP.HCM sẽ khen thưởng những 'người hùng thầm lặng' trong bão lũ 10/12/2025 19:04

(PLO)- TP.HCM sẽ khen thưởng tập thể, cá nhân có nghĩa cử cao đẹp, sẵn sàng giúp người dân và cộng đồng trong thời điểm bão lũ diễn ra nguy hiểm, phức tạp.

UBND TP.HCM vừa có công văn chỉ đạo về việc khen thưởng thành tích phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ người dân.

Công văn được gửi đến Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; các tổ chức chính trị - xã hội; sở, ngành, đơn vị; tổng công ty, công ty thuộc TP; UBND xã, phường, đặc khu.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang trao quà hỗ trợ đến người dân tại Khánh Hòa. Ảnh: XUÂN HOÁT

Việc này nhằm kịp thời ghi nhận thành tích, động viên tinh thần và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân, hộ gia đình là tấm gương sáng, điển hình tiêu biểu trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ và hỗ trợ người dân.

Theo đó, đối tượng khen thưởng là tập thể, cá nhân, hộ gia đình có thành tích xuất sắc đột xuất. Cụ thể, có hành động tiêu biểu, nghĩa cử cao đẹp; hành động dũng cảm cứu người, cứu tài sản của nhà nước và nhân dân; có nghĩa cử cao đẹp, không sợ nguy hiểm, sẵn sàng giúp đỡ người dân và cộng đồng trong thời điểm bão lũ diễn ra nguy hiểm và phức tạp.

Là người tiêu biểu, điển hình, có tính nêu gương, lan tỏa trong cộng đồng và xã hội trong công tác cứu trợ; vận động, ủng hộ, quyên góp khẩn cấp về tài chính, lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm cho người dân trực tiếp bị ảnh hưởng do thiên tai.

Người dân TP.HCM hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt hồi cuối tháng 11-2025. Ảnh: NGUYỆT NHI

Các hình thức khen thưởng là trao Huân chương Lao động hạng Ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen của UBND TP, Giấy khen của thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc TP, Chủ tịch UBND cấp xã.

UBND TP.HCM đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TP chủ trì, phối hợp các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị liên quan, xã, phường, đặc khu, cơ quan truyền thông quan tâm, rà soát, kịp thời đề nghị khen thưởng cho các tập thể, cá nhân, hộ gia đình tham gia quyên góp, đóng góp, ủng hộ, cứu trợ người dân; chủ động đề xuất thời gian kịp thời trao thưởng cho các trường hợp được khen thưởng.

Đề nghị thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc TP rà soát danh sách các tập thể, cá nhân tham gia hỗ trợ người dân các tỉnh, TP trong vùng bị ảnh hưởng thiên tai, bão, lũ lụt kịp thời khen thưởng…

Trong thời gian vừa qua, cả nước đã phải hứng chịu nhiều đợt thiên tai diễn biến phức tạp, khó lường. Có đợt bão lũ dồn dập, cường độ mạnh, phạm vi rộng, gây ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng, nặng nề đến tính mạng, tài sản, đời sống vật chất và tinh thần, hoạt động sản xuất kinh doanh của nhân dân ở nhiều địa phương; ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội.

Tại TP.HCM, với mong muốn tiếp sức cho đồng bào bị ảnh hưởng do thiên tai gây ra, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã tiếp nhận sự đóng góp của nhiều tổ chức, cá nhân chung tay sẻ chia khó khăn với người dân bị ảnh hưởng.